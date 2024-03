Jorge Asís, duro contra Javier Milei: "Es un coleccionista de derrotas"

El ex secretario de Cultura, Jorge "Turco" Asís, habló sobre la gestión del Gobierno actual y cargó directamente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de no aceptar la derrota tras la caída de la Ley Ómnibus y de no entender nada de política.

"Javier Milei tiene una característica notable, desorienta a todos porque representa mucho más la época actual. Ninguno de los pesos pesados sabe cómo entrarle. Fue una creación del peronismo para fragilizar a Juntos por el Cambio pero terminó fragilizando al propio peronismo", expresó durante una entrevista en C5N.

En este contexto, y en una alusión "bochófila", el autor de "Flores robadas en los jardines de Quilmes" destacó que en su estrategia el presidente libertario "te tira una lisa y luego una rayada, en simultáneo", aunque lo calificó como un "coleccionista severo de derrotas" y aseveró: "Lo que no le sale bien es la política".

"Creo que Javier va a seguir con las equivocaciones. Yo le sugiero de manera fraternal que no insista más con pasear ese perro muerto de la ley ómnibus porque no tiene cabida, es un clavo. Tendrá que crecer de otro modo, con el diálogo y el consenso, porque con el enfrentamiento le está yendo bastante mal", expresó.

El exembajador argentino en Francia también analizó: "Con los conocimientos esotéricos de la hermana Karina no alcanza. Javier es perro de metal, nació en 70, y su peor enemigo será otro perro de metal, Martín Lousteau, quién también nació ese año. Ambos, tienen la cualidad de la indemnidad, pasan por los desastres sin mancharse, en apariencia".

"Extraordinario arrugue político de barrera": Asís habló del llamado al Pacto de Mayo de Milei a los gobernadores

Luego, el "Turco" consideró: "El gran rival de Milei será un chancho de metal, Axel Kicillof, quien está jugado porque ya no tiene reelección en la provincia de Buenos Aires. Es malo para el país que la Casa Rosada esté peleada con el que gobierna desde La Plata".

En este contexto, el periodista y analista político mencionó que el último caso similar ocurrió en 1999, en una referencia indirecta al momento en el que Fernando de la Rúa se enfrentó con Carlos Ruckauf, y también en los años noventa cuando se dieron las disputas entre el presidente Carlos Menem y el gobernador Eduardo Duhalde.

AS/LT