Las inundaciones en Brasil causan una devastación económica de miles de millones de dólares

Las inundaciones y las intensas lluvias que devastaron el sur de Brasil perjudican al poderoso sector agrícola del país. De igual manera, un amplio abanico de industrias —desde la automotriz hasta la banca y los seguros— también se prepara para el impacto.

Las fuertes lluvias en Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, dejaron ciudades enteras bajo agua y cerraron su principal aeropuerto de manera indefinida. Más de 400 municipios y 1,5 millones de personas se han visto afectados, según los datos más recientes del Gobierno. Alrededor de 164.000 residentes han sido desplazados y 100 han muerto a raíz de las fuertes precipitaciones, que comenzaron el 28 de abril.

Las estimaciones iniciales de Enki Research sugieren un impacto económico de al menos US$2.500 millones en el estado. Se prevé que esa cifra preliminar, basada en modelos de investigación y datos satelitales, aumente ya que los niveles de agua aún son elevados y se esperan más tormentas en la región en los próximos días.

“Se trata de daños físicos a la infraestructura y la agricultura, junto con pérdidas de ingresos que no se recuperan en seis meses”, dijo Chuck Watson de Enki. “Se pronostican más lluvias durante la próxima semana, por lo que infortunadamente es probable que empeore la situación”.

Los primeros efectos ya se vieron en la agricultura, cuando el precio de la soja subió por temores de una “reducción de la cosecha y un empeoramiento de la calidad”, según un informe de XP Inc. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo el martes que el país podría tener que importar arroz y frijoles —Rio Grande do Sul representa alrededor del 60% de la producción de arroz, un alimento básico en la dieta del país—. La producción de carne también podría verse afectada, ya que el estado es responsable de alrededor del 17% de la producción de carne de cerdo del país y del 13% de la de aves de corral, indicó XP.

La empresa de insumos y servicios agrícolas Tres Tentos Agroindustrial SA está a la baja más del 6% debido a las preocupaciones sobre el impacto de las inundaciones en sus operaciones. El productor de arroz Camil Alimentos SA estaba por detrás del índice Ibovespa previamente esta semana, XP estimó que aún quedaba por cosechar alrededor del 15% de los cultivos en la parte sur del estado. Las acciones se recuperaron el miércoles después de que la compañía dijera que había podido mantener estable su suministro de arroz y frijoles a pesar de los desafíos logísticos.

BRF SA también cayó a anteriormente esta semana después de suspender actividades en algunas de sus unidades en la región, y los analistas estiman que entre el 10% y el 15% de su capacidad total puede verse afectada. Las acciones subieron el miércoles después de que la compañía publicara los resultados del primer trimestre.

Dado que se prevén pérdidas a gran escala en la agroindustria, que representa una cuarta parte de la economía brasileña, los bancos probablemente tendrán que renegociar las deudas del sector, extendiendo la duración y ofreciendo tasas de interés más bajas, dijeron analistas de Bank of America en un informe. Su mayor preocupación es Banrisul, el banco estatal conocido formalmente como Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, que tiene el 85% de sus préstamos vinculados al sur de Brasil, dijo BofA.

Las acciones de Banrisul han caído alrededor de un 8,3% esta semana, a la zaga de un índice amplio de bancos brasileños. En un comunicado el martes, el banco dijo que estaba en operativo y que intentaba apoyar a los clientes lo mejor posible. Las lluvias no tuvieron ningún impacto material en las propiedades del banco, dijo, y agregó que aún no podía estimar el costo del evento ambiental en su negocio.

BofA también citó a Banco ABC Brasil SA y la correduría XP Inc, cada uno con alrededor del 20% de sus carteras de préstamos expuestas a la región, seguidas por Banco do Brasil SA, con un 18%, Nubank —formalmente conocido como Nu Holdings Ltd— y Banco Bradesco SA con un 15% cada uno.

Consecuencias en la industria manufacturera

Las inundaciones también han obligado cierres en la industria manufacturera. Gerdau SA detuvo las operaciones en dos unidades que representan alrededor del 5% de la capacidad siderúrgica total de la compañía y alrededor del 10% de la capacidad siderúrgica brasileña, mientras que General Motors suspendió los trabajos en su fábrica en el estado hasta el viernes, extendiendo un cierre programado.

También se prevé que las empresas de servicios públicos sufran pérdidas: Eletrobras cerró una central eléctrica debido a una inundación, y CPFL Energia SA podría verse afectado en sus segmentos de transmisión y generación luego de que una presa en una de sus plantas hidroeléctricas resultara afectada y las instalaciones se inundaran. XP estima que cinco días sin electricidad para los 250.000 clientes de la empresa le costarían 15 millones de reales (US$3 millones) en ingresos.

Las empresas todavía están evaluando los impactos. Gerdau dijo que las operaciones en el estado permanecen suspendidas hasta que las actividades puedan reanudarse de manera segura, mientras que Tres Tentos dijo que sus fábricas y tiendas están operando con normalidad. Bradesco, BRF, ABC Brasil y Banco do Brasil declinaron hacer comentarios; los dos últimos debido a períodos de silencio antes de la publicación de resultados. Eletrobras, CPFL y Nubank no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

