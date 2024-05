Margarita Stolbizer: "El Gobierno tiene que entender que el tratamiento de la ley es parte de la Constitución"

Margarita Stolbizer manifestó que "es difícil" anticipar lo que pasará con el proyecto de Ley Bases en el Senado, pero cree que es posible que vuelva a Diputados con modificaciones y no descarta que pueda ser aprobada con el compromiso de modificaciones posteriores. Sin embargo, criticó aspectos centrales de la ley, como el RIGI, y los capítulos de energía, hidrocarburos y gas. "todo parece escrito por un estudio del sector privado", criticó la diputada en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Margarita Stolbizer es diputada nacional desde 2021, y parte del GEN.

Alejandro Gomel: ¿Qué va a pasar? ¿Vuelve la ley a Diputados?

Tengamos en cuenta que lo de ayer fue una reunión con asistencia muy parcial. Pero de lo que vimos, hasta podría decirse que los que estaban eran eventuales bloques o senadores con voluntad de diálogo, no de obstruir por que sí, y que lo hicieron además tratando de aportar, como lo hicimos muchos de nosotros en diputados. Siempre tratando de ponernos en el lugar del medio, que no es todo o nada, hay que entender eso.

El Poder Ejecutivo tiene que aceptar que esta discusión es exactamente lo que marca la Constitución. Es un procedimiento constitucional de sanción de leyes que establece una Cámara para la media sanción, la revisión a cargo de la otra y en tal caso tendrá que volver.

Por las observaciones que escuchamos ayer, e insisto con la parcialidad, aunque los ausentes, me refiero a Unión por la Patria, si tuvieran un comportamiento similar al de diputados, ellos van por el rechazo total, no por modificaciones. Entonces, habrá que ver cuál es el sentido de lo que pueda ganar en el voto, porque es muy difícil tener hoy una anticipación de lo que pueda llegar a ocurrir, así que veremos. Por supuesto que, ante cualquier modificación por pequeña que sea, y ayer vimos que había bastantes objeciones puntuales, la media sanción debería volver a Diputados.

AG: La especulación de Casa Rosada era que volvería con modificaciones, y habría que confiar en mantener las mismas mayorías.

Sí. La otra siempre es la posibilidad de que el Senado, en una negociación con el Poder Ejecutivo, pueda aceptar el texto sancionado en Diputados y el compromiso de modificarlo posteriormente, a través de lo que se llaman, a veces, las leyes correctivas. Se ha usado esa alternativa a veces cuando no se quiere demorar una ley. Pero bueno, el Senado tiene todo su derecho dentro de lo que es este procedimiento para incorporar modificaciones.

Claudio Mardones: Martín Lousteau, la Unión Cívica Radical y Guadalupe Tagliaferri puntualizaron sobre un tema que usted también habló. Se trata de las ventanas que deja el blanqueo y lo que consideran las fallas del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Ahí surgió que la idea, obviamente, no es permitir el blanqueo de testaferros, pero que el diseño, como viene, lo permite. En ese contexto, ¿alcanza con una ley complementaria o en este caso, tratándose de dos puntos tan importantes, tanto del paquete fiscal como de la Ley Bases se puede haber resuelto con una modificación posterior?

Es bastante difícil, porque al menos las objeciones que hemos planteado son muy de fondo, muy profundas. Y en el caso del RIGI, por ejemplo, comprende varios artículos, no es que pueden corregir uno, digamos. Es bastante difícil que se pueda corregir en general lo que tiene que ver con un espíritu, que es beneficiar ampliamente, como lo dice el proyecto, grandes inversiones, y esto es en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas nacionales, que son las que generan empleo y agregan valor. Eso fue lo que nosotros planteamos.

Yo tampoco voté esos capítulos de energía, hidrocarburos y gas, porque en realidad todo parece escrito por un estudio del sector privado. No hay prácticamente obligaciones al sector privado, y todas son garantías que el Estado da, y el Estado casi no tiene derecho de ningún tipo sobre esto. Viene un gran capital, una gran inversión, muchos millones de dólares, entonces no miramos nada.

Primero no miramos ni siquiera el origen del dinero, recordemos que el propio presidente Milei dijo en alguna nota: "a mí no me importa de dónde viene la plata”, y eso es la puerta abierta, por supuesto, a que venga cualquier cosa. El propio GAFI, Organismo Internacional de Prevención y Represión del Lavado de Dinero, en un informe específico que presentó sobre el RIGI, dijo que eso podía convertir a la Argentina en un país lavador de dinero. Entonces, pensemos que el efecto que se produce puede ser exactamente contrario al buscado, porque un país que empieza a estar en una lista gris, en una lista negra, no es un país atractivo para venir a invertir.

CM: Luis Juez dijo que “los senadores de Unión por la Patria están bien representados, porque el senador Lousteau está actuando con un nivel de representación del Frente de Todos que asusta. Pero cada uno se hará cargo de su propia conducta o inconducta”. ¿Qué opinión le merece esta lectura de Juez sobre los planteos de Lousteau y Tagliaferri?

Me parece una muy mala opinión realmente que un colega, un par, otro senador haga una descalificación de este tipo, porque no es lo que dijo sino el sentido con el que lo hace y el sentido es descalificatorio. Me parece realmente muy mal.

Me dio la impresión, escuché las intervenciones de Guadalupe Tagliaferri y de Martín Lousteau y me parecieron muy fundadas y serias. Lo hacían intentando hacer un aporte, que es como lo hemos hecho nosotros siempre, es decir, bueno, estas cosas podrían ser mejores de otra manera, no queremos poner un palo en la rueda, pero advertimos que esto puede terminar siendo malo para el país. Se hace con total buena fe, con total honestidad, y entonces no corresponde ese intento de descalificación que hace Juez.

Además, esa cosa que viene como muy propia de Milei, “ya van a tener que rendir cuentas de lo que hacen”, qué sé yo. La verdad es que Juez no sé si terminó de dar cuenta alguna vez que votó la soberanía monetaria de Boudou, lo tengo muy claro eso y me parece que todos debemos hacernos cargo de nuestros errores, pero no descalificando a los otros.

