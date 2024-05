Victoria Tolosa Paz: "Me encantaría que la ley vuelva a Diputados"

Victoria Tolosa Paz aseguró que sabían, desde la oposición, que la ley sería aprobada a nivel general y remarcó que fue con “cambios importantes”. Ademas, criticó que el camino que eligió el Gobierno le va a traer recesion a la Argentina. "Quienes tenemos unos cuantos años, vivimos ese proceso en los 90' y ahora volvemos a una película similar con las características propias de una gestión de Javier Milei", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional, y tiene una larga trayectoria política. Durante el Gobierno de Alberto Fernández fue ministra de Desarrollo Social. Sostiene que “la teoría económica de Milei solo cierra en un Excel”.

Alejandro Gomel: ¿Qué le queda de lo que pasó esta semana en Diputados con la obtención de la media sanción de la Ley Bases?

Nosotros sabíamos que a nivel general la ley se iba a aprobar, porque éramos conscientes de los dictámenes que habían logrado sintetizar y sabiamos que era una idea que le daba el apoyo a esta nueva Ley Bases reducida, con menos artículos, pero sin duda con cambios muy importantes, sobre todo en el capítulo de delegación de facultades al Presidente, el capítulo de privatizaciones, y el capítulo de reforma del Estado.

Pero bueno, nosotros pusimos y alzamos la voz, construimos un dictamen de minoría. Fundamentalmente modificamos también lo que fue el capítulo de impuesto al tabaco. Algunos diputados nos animamos a discutir sobre por qué habían eliminado un capítulo que era necesario tratar.

AG: Nosotros aquí decíamos que ahora sí parece que están haciendo política, en el sentido de llegar a los acuerdos que necesitaban en Diputados.

Sí, está claro que han cambiado la estrategia. Habían arrancado llevandose puesto lo que uno tiene que lograr cuando es ejecutivo y tiene una minoría, tan minoría, como tiene Javier Milei en la Cámara de Diputados. Era imposible pensar que ese paquete iba a pasar si no se ponían a trabajar sobre el articulado.

Tengo que decir que ese articulado que se trabajó y se consensuó para nosotros tiene un riesgo enorme en lo que es el capítulo de delegación de facultades, porque es cierto que a todos los presidentes el Parlamento les ha votado la delegación de facultades.

Esta es una delegación bastante rara, porque se da en cuatro materias: la financiera, la económica, la administrativa y la energética, pero por el plazo de un año se otorgan a un presidente que piensa que el Estado es una organización criminal, con lo cual uno le está dando delegación de facultades a una persona que piensa así del Estado y se sabe hacia dónde dirige toda su potencia desde el Ejecutivo, si no es para destruir el Estado y las capacidades que el Estado tiene que sostener.

Un poco lo que decimos es que, en la teoría suena lindo esto de que el Estado está sobredimensionado, que el Estado no sirve para nada y que la Argentina vuelva a esta famosa situación de la privatizadora o la estatizadora. Quienes tenemos unos cuantos años, vivimos ese proceso en los 90' y ahora volvemos a una película similar con las características propias de una gestión de Javier Milei que tiene otros aditivos, otra personalidad que irrumpe en la vida política y construye una presidencia.

En el medio quedan muchos grandes debates, que son los que le hacen falta a la Argentina en esta etapa. Mencionemos el Estado, fijemos cuáles son las pautas que queremos seguir adelante para tener un equilibrio fiscal. No un equilibrio fiscal a costa de sacarle una parte del bolsillo a los jubilados por la caída más importante de salario real en la Argentina. Con responsabilizar al mercado de todo y creer que todo lo va a resolver el mercado sin ningún tipo de regulación, fijate lo que pasó con las prepagas. "Milei se transformó reculando con chancletas", hubiera dicho la abuela ante esta situación.

La situación de los jubilados.

AG: Hablamos con Juan González sobre cuando aparece el Milei pragmático. ¿Cuál es el Milei? ¿El de los discursos o el que negocia la Ley Bases, saca artículos, interviene la medicina prepaga, pospone aumentos de luz y gas? Parece más complejo el fenómeno de lo que se ve a simple vista...

Tiene que ver con que él va tomando estas decisiones, pero cuando se encuentre con la frustración de lo que le va a empezar a pasar con su fantasía, ese plan económico que iba a ser muy virtuoso e iba a darle un sustento a la vida de argentinos y argentinas, es que había que pasar un desierto y apretar los dientes, sangre, sudor y lágrimas al pueblo argentino, porque para él luego va a venir una etapa de crecimiento, de reactivación económica y de mejora de las condiciones salariales.

Incluso él ya está vendiendo como que se está sintiendo una recuperación, que ya le estamos ganando a la inflación, no sé dónde están esos números, no los indican ni el INDEC, ni lo que está pasando en la calle. Fíjate que tiene que, como decís vos, retraer dos medidas que impactaron fuertemente en el bolsillo, el de las prepagas, y retraer su propia decisión de que iban a aumentar tarifas y tuvieron que pasar para adelante ese paquete.

Entonces también va a ir complicándose la diaria, no solamente en la gente, sino en los números que él necesita mirar para seguir validando que el camino que eligió es el correcto. El camino que eligió va a traerle recesión a la Argentina y lo que viene para adelante es una caída del empleo formal, más allá del informal, que ya se está notando, porque obviamente es uno de los motores que se apagaron por decisión política de él. Uno es la obra pública, lo vemos en todos nuestros conurbanos.

Apagar la obra pública con esa vocación y esa vivencia de Javier Milei, la contracara es, por supuesto, la destrucción de un entramado y de una potencia multiplicadora de puestos de trabajo, que sin duda es la construcción en la Argentina, no solamente la mano de obra, sino todas las cadenas de valor que mueven la construcción, que además tiene una gran ventaja, no requieren divisas en un altísimo porcentaje.

O sea, si había una industria estratégica que el Estado debía promover, es la de la construcción por lo que significa, por un lado crecer, no tener que disponer de tantas divisas y al mismo tiempo generar una multiplicidad de manos de obra rápidamente en la Argentina.

Claudio Mardones: Mencionaba el impuesto al tabaco, y nos encontramos con una votación dividida dentro de una buena parte que pueblan el recinto. En Unión por la Patria hubo dos posiciones, por un lado la abstención y por otro, un grupo de diputados y diputadas votaron a favor de la creación del gravamen, entre quienes está usted. ¿Cómo se generó esta decisión? ¿Fue usted una de las que lo impulsó?

A ver, yo, como diputada nacional y contadora pública, integro la Comisión de Presupuesto y en cada una de las reuniones, que fueron muchas, desde aquel primer inicio de enero en la discusión de la primera versión de ley, estaba la discusión de impuestos internos al tabaco, el aumento de la alícuota. Así como soy muy crítica del capítulo de retrotraer la alícuota de bienes personales casi hasta la desaparición, esto es que los ricos en la Argentina, con lo que Milei intenta hacer, no van a pagar el impuesto a la riqueza por bienes personales.

Así como fui muy crítica de retrotraer el impuesto a las ganancias y que un millón de trabajadores pasen a pagar el nuevo impuesto a las ganancias. Fui autora de coparticipar PAÍS y no tuve suerte en lograr el acompañamiento de otros diputados, porque me parecía que el impuesto PAÍS, que está aumentando en su recaudación de acá a diciembre, debía ser coparticipable en las provincias para no tener que poner en la trampa a los gobernadores y elegir cómo recuperan lo que perdieron a partir de la quita del impuesto a las ganancias de esos trabajadores.

Yo fui muy crítica de todo este capítulo y me animé a ser también muy crítica con nuestros compañeros de la bancada a quitar el monotributo social y a dejar a un millón de trabajadores informales o con bajos recursos sin las herramientas que hoy existen. Fui muy crítica, más aún, de una reforma impositiva que no trajo ninguna solución para los tres millones y medio de trabajadores informales. No hay un puente a la inclusión fiscal en la Argentina.

Fui crítica en todo este capítulo, pero me animé a decir por qué no estamos discutiendo impuestos a los tabacos y ahí, por supuesto, puse la voz de que hubo, también reculando en chancleta del Gobierno Nacional, la retirada del capítulo. Realmente ellos que habían sido los promotores de esta idea de aumentar la alícuota, de repente, se quitan.

A partir de allí, empecé a dialogar con parte de nuestros diputados y diputadas que estaban de acuerdo en que si esto llegaba al recinto, en la votación, no nos íbamos a hacer los distraídos e íbamos a plantear con mucha firmeza el voto positivo para poder aumentar un impuesto que no solamente los países del mundo tienen, sino que además, en este caso, era la salida a una situación de una tabacalera específica en la Argentina que, bajo algunos fallos judiciales, por el famoso impuesto mínimo, había logrado evadir impositivamente, destruyendo la capacidad del fisco de recaudar y al fondo del tabaco que va a siete provincias tabacaleras, destruyendo la capacidad que tienen los pequeños productores del norte argentino.

Creo que ahí también hay algo que se pierde, que son los 800 millones de dólares que dejan de recibir siete provincias que se dedican a la producción del tabaco. Más allá de que todas, además, con esta suba de la recaudación o esta igualdad ante la ley que construimos con esta media sanción, todas las tabacaleras, sean de capital nacional, multinacionales o del sector pymes, van a tener una igualdad ante la ley y van a tributar el 73% de la alícuota, y esto me parecía que si todo el bloque de manera igualitaria se abstenía, claramente no lo hubiésemos logrado.

Lo logramos, a partir de ponernos a pensar en las ideas. Las ideas que primaron en los 21 diputados que votamos afirmativamente, fue que el fisco tiene que recaudar en la industria del tabaco lo que más pueda, porque sabemos el daño que le genera a la población.

Pablo Yedlin, que preside la Comisión de Salud del Parlamento, que es médico, y que además tiene en Tucumán un sector muy fuerte productivo, levantó la mano. ¿Qué primó ahí? Bueno, la idea de lo que estábamos votando, que era claramente un beneficio al Estado Nacional en su matriz impositiva.

CM: 21 voluntades que hablan de algo que sorprendió. Incluso cuando terminó la sesión, algunos compañeros de bancada decían que quizá terminaban votando junto a la Coalición Cívica y una parte del radicalismo.

Si, y Hacemos Coalición Federal.

Tabacaleras: alerta y crisis.

CM: Además, por eso le digo, eso es lo nuevo. ¿Qué lectura hace de eso?

Lo que empieza a pasar es que somos conscientes de que uno vota en función de ideas, no con premisas. En este caso decir que no o abstenerse ponía en riesgo, vuelvo a repetir, la quita del fondo a siete provincias tabacaleras y ponía en riesgo la situación de que uno se para y defiende el Estado, no solamente cuando lo gobierna. Defiendo el Estado y quiero que el fisco recupere capacidades, no castigando a quienes no tienen que pagar impuestos.

Con la misma dureza que te digo que es una locura que los trabajadores desde un 1.200.000 empiecen a tributar impuestos a las ganancias, porque es lo que va a pasar a partir de la sanción de la ley, si es que pasa el Senado, te digo que es una locura que en la Argentina haya una tabacalera que perforó un gran porcentaje al mercado con cigarrillos muy baratos porque no paga impuestos.

¿En qué país hay que pagar impuestos? En ninguno. ¿Por qué tenemos que transformar y naturalizar eso? De ninguna manera. Hay que animarse a discutir un impuesto que sea igual para todas las tabacaleras en la Argentina y que todos tributen, y eso se nota a la hora de darnos cuenta que la discusión entró donde tiene que entrar, que es en la comisión.

La verdad que hubo otros diputados de nuestro bloque que no estaban tan hacia adentro de la discusión, y algunos también reconozco que podrían haber votado afirmativamente si hubiésemos tenido más tiempo de debate. La verdad que quienes estábamos muy al tanto de que la Coalición Cívica y el bloque de Hacemos Coalición Federal iba a tensar a la votación nominal, sabíamos que si se venía la votación íbamos a votar afirmativo.

No fue una sorpresa que fuéramos una veintena, en todo caso creo que hubo algunos incluso que votaron por la abstención sabiendo que ya había 20 votados que habíamos dicho sí.

AG: Habrá que ver qué pasa con el Senado. A lo mejor la tienen de vuelta la ley, con alguna modificación.

Me encantaría, porque si vuelve a Diputados sé que en algunos temas vamos a poder ratificar el norte y seguir avanzando. Que las leyes le cambien la vida a la gente y no que sea, como en este caso, un retroceso para la Argentina.

El Senado tiene ahora una enorme tarea en el capítulo de reforma del Estado, que es la delegación de facultades más tremenda que hayamos visto, la posibilidad de disolver el no transferir a las provincias los recursos, lo mismo que los empleados públicos pierdan la estabilidad, que haya un intento de vaciamiento del Estado. La verdad que esa Argentina yo no la quiero porque pienso que hay otra salida.

