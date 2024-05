Nora del Valle Giménez: "Más que un plan de gobierno, el de Milei es un plan de negocios"

Nora del Valle Giménez destacó su preocupación por la ausencia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas por parte de la Ley Bases, y anticipó que votará en contra del proyecto por la falta de beneficios para la población. “Espero que la gran mayoría de los senadores rechacen esta ley”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nora del Valle Giménez es senadora nacional por Salta de UxP, con mandato desde el 2019 hasta el 2025, fue delegada del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios en el 2012. Ministra de Trabajo y Previsión Social de su provincia en 2007, Diputada Provincial en el 2005, y presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta en el 2001.

Hace unos días, aseguró que su voto ante la Ley Bases será negativo por convicción personal. “Hay fundamentos de sobra para no permitir que esta ley legitime una política contraria al desarrollo nacional”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría un balance de la segunda jornada del tratamiento en la comisión, y cuál es su propio pronóstico de la votación.

Mi balance es que cuanto más trabajamos esta ley, cuanto más profundizamos sobre cada uno de los artículos, se nota que más que un plan de gobierno, lo de Milei es un plan de negocio.

Y cuando uno va tratando los distintos capítulos, más se da cuenta de esto. Yo he profundizado mucho en el tema de la reforma laboral y ahí es donde uno ve palpable cómo las medidas que se toman, no son justamente de apoyo a la pequeña y a la mediana empresa, y esto se completa con el RIGI, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, donde está hecho a la medida de las grandes empresas, de las corporaciones.

Esto no significa que yo niegue la necesidad de las inversiones en el país, pero tiene que ir de la mano de la legislación de las provincias, de lo que las provincias ya vienen trabajando, sobre todo en el tema minero. Y acá hay una total desvinculación entre lo que demandan, reclaman y proponen las provincias, las PYMES, y todo esto que pasaron de ser sectores expectantes a ser sectores afectados.

Porque cuando hay un cambio de gestión, hay un cambio de gobierno, hay sin duda algún nivel de expectativa con quienes recién inician su gestión. Y acá esa expectativa se puede ir perdiendo muy rápidamente.

¿Por qué? Porque fue reemplazada por una situación de falta de diálogos, de conflictos y de aceptación concreta de los intereses de los distintos sectores. Y esa es la realidad que fundamenta mi voto negativo.

Me encantaría, me gustaría mucho encontrar fundamentos para votar a favor, pero no hay una sola, no encontré todavía, en este proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, no encontré uno solo de los artículos que diga, bueno, con esto se favorece a este sector de la población.

Día 150: Senadores, sin mucho tiempo y con poco espacio | Modo Fontevecchia

¿Y cómo cree que va a terminar siendo?

También es un gran interrogante la situación en la que vino esta ley desde la Cámara de Diputados. Ayer recibimos una nota del presidente del bloque de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados, de otros miembros, además otros diputados, que son la copia de notas que se elevaron a la presidencia de la Cámara de Diputados, con una serie de observaciones que tienen que ver con los procedimientos propios de la Cámara, y que todavía es un tema pendiente de resolución.

Esperemos que lo puedan resolver en la Cámara de Diputados, porque no es una cuestión procedimental que queda en nuestra competencia, pero sí forma parte de nuestra preocupación. Y esto también sin duda va a condicionar el resultado final.

Yo espero, estas son mis expectativas, que la gran mayoría de los senadores rechacen esta ley. Pero no por un capricho ni por la sola gana de rechazarla, sino porque hay fundamentos de sobra para no permitir que esta ley legitime una política contraria al desarrollo nacional, al desarrollo regional, a la autonomía de las provincias, y al desarrollo económico con inclusión social de todos estos sectores que están tremendamente afectados.

Continúa el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y al gobierno se le complican los tiempos | Perfil

Alejandro Gomel: Se contrapone la necesidad de muchas provincias por el tema coparticipación, ¿Hay no jugará justamente esta necesidad de que se apruebe esta Ley?

No tendría que jugar, porque tendría que haber relaciones de diálogo y no relaciones de presión de la nación a las provincias, que es lo que uno percibe que están viviendo las distintas provincias.

Es decir, constitucionalmente están previstas competencias y funciones para que se complementen Provincia y Nación en un país federal. La realidad es otra. Y las provincias hoy tienen que cargar con toda la responsabilidad de las políticas públicas en materia de recursos y en materia de gestión.

¿Hay presiones en este momento de los gobernadores, entonces?

No hay una cuestión explícita, pero todos sabemos que en el mecanismo de funcionamiento del sistema democrático, donde no hay diálogo, donde no se comparten las políticas públicas, donde no se gestiona conjuntamente, no hay vacíos.

En la administración, los vacíos no existen, existen otros tipos de políticas y más allá que no se lo diga públicamente, sabemos que hay presiones, presiones económicas y un poco también que se los fue involucrando los gobernadores en la aprobación de esta ley.

MB FM