Choque de trenes en Palermo: los videos impactantes del accidente y el rescate de pasajeros

Un tren de la línea San Martín que se dirigía con pasajeros desde la estación porteña de Retiro hacia el partido bonaerense de Pilar chocó con otra formación que transportaba material de trabajo de vías, y descarriló. Al menos unas 30 personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y otras 60 fueron asistidas en el lugar.

El choque ocurrió en la mañana de este viernes en las cercanías a la estación Palermo, ubicada en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Las formaciones impactaron en el viaducto y el servicio quedó interrumpido, según informó la empresa Trenes Argentinos en un comunicado.

Choque de trenes en Palermo: descarriló un tren de la línea San Martín al colisionar con una locomotora

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes manifestaron tener algún dolor quedaron a resguardo. “La formación fue totalmente evacuada y los heridos fueron trasladados a los Hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia”, detalló el Dr. Alberto Crescenti, titular de SAME, cuyo personal trabajó en el lugar del accidente.

En ese sentido, el médico destacó que “lo principal es que no tenemos víctimas fatales", al mismo tiempo que precisó que la divisón canina "han peinado los vagones más complicados por el impacto y no encontraron nada”, por lo que no quedaron personas atrapadas entre los fierros.

Los videos del choque de trenes y el rescate

Una vez que las ambulancias se encontraron en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas a algunas de las personas que presentaban lesiones, desde el terraplén hasta los vehículos sanitarios que estaban estacionados sobre Figueroa Alcorta.

Antes del trabajo de los perros, también se hizo una inspección preliminar y no se encontraron personas atrapadas.

"Trenes Argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación", informó la compañía a través de un escrito.

"Los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido", agregaron.

Luego del accidente, comenzaron a viralizarse fotos y videos de los pasajeros que estaban a bordo del tren San Martín en el momento del siniestro, que registraron lo ocurrido. “No, amigo, estamos vivos de milagro”, se lo escucha decir a un hombre minutos después del impacto.

La persona que grababa lo hizo cuando la formación ya estaba detenida, y luego se ven pasajeros tirados en el suelo dentro del vagón y otros apoyados sobre los asientos.

En desarrollo...