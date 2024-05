Rubén "Pollo" Sobrero: "El Gobierno le va a echar la culpa del descarrilamiento a los trabajadores"

Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria seccional Oeste, denunció que "desde que asumió este Gobierno no hay un solo peso de inversión en los trenes", por lo que culpó al Estado y a la empresa del accidente ocurrido en el tren San Martín. "Volvemos a estar como en la época de las consesiones, cuando fue la masacre de Once", denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rubén “Pollo” Sobrero es secretario general de Unión Ferroviaria seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del ferrocarril Sarmiento.

Alejandro Gomel: ¿Qué primera impresión tenés de lo que sucedió?

Todavía no sabemos bien, lo que sabemos es que es una zona donde no hay un sistema de señalización, se maneja como en el siglo pasado, con bloqueo de sección.

Desde que asumió este Gobierno no hay un solo peso de inversión en los trenes. Nosotros tenemos 14 locomotoras paradas por falta de respuesta. No se reparan las vías, no se hace mantenimiento porque no hay presupuesto, porque la única plata que hay es para despidos.

Lo que vimos en el San Martín lo vamos a ver en cualquier ferrocarril, y yo no quiero volver a la masacre de Once. Y por lo que tengo entendido, en esta la sacamos bastante barata porque no hay fallecidos.

AG: Sí, por la información que tenemos hasta ahora, hay varios heridos trasladados pero no hay fallecidos.

Acá la idea es vaciar todos los ferrocarriles para que tenga la excusa de volver a privatizar. Denle para adelante, nosotros vamos a salir a decirle a la gente que cada uno de estos accidentes es responsabilidad del Ministerio de Transporte, del presidente de la empresa y del gobierno de Milei.

Porque si no van a poner un peso acá, en la seguridad, para ver si pueden crear el caldo para volver a privatizar, ya es otra discusión.

AG: Hoy se cumplen cinco meses de la asunción del Gobierno. ¿No hubo, en estos cinco meses, nada de mantenimiento?

No. Se suspendieron todas las obras que había que hacer, no se compran materiales, no se compran repuestos. En febrero tuvimos trenes parados porque no había gasoil, no hay lavandina, no hay papel higiénicos, ¿Qué respuestos va a haber?

Entonces, si la discusión es que no van a poner un peso para que todo se caiga, haya un hecho como el de hoy y poner una excusa para que vuelvan los privados para darle el negocio a ellos, denle para adelante. Ahora, los muertos se los cargamos a nombre de ellos.

Perdonen que sea tan brutal, pero estoy enojado. Volvemos a estar como en la época de las consesiones, cuando fue la masacre de Once, y la culpa va a caer sobre el laburante.

Claudio Mardones: Hay un debate legislativo en marcha, ¿Cree que esto va a impactar en la intención del Gobierno de privatizar los trenes? Porque la Ley Bases plantea privatizar, no concesionar...

La Ley Bases también habla de concesión, porque el negocio no es la privatización. Si vos privatizas, el boleto tiene que ir a 3000 pesos, y alguien no puede pagar 6000 pesos por día para ir de Once a Moreno ida y vuelta.

Lo que van a intentar no va a ser privatizar, sino concesionar. Porque con la concesión el Estado se hace cargo de las obras, y lo más caro del transporte ferroviario son las obras. Un kilómetro de vía te sale un millón de dólares, y ningún empresario lo va a querer pagar, va a querer que lo pague el Estado.

Por más que digan que quieren privatizar, no quieren hacerlo, quieren concesionar. Ahora, si quieren seguir por este camino, no haciendo obras y dejando que todo se caiga para que tengamos accidentes como este y tener una excusa perfecta para volver a privatizar, acá estamos jugando un juego que ya se vivió. Y como sociedad no lo podemos volver a permitir.

