Caos en el Tren Roca: demoras y amontonamiento por la reducción de frecuencias

A partir de este miércoles 8 de mayo, la Línea Roca operará aproximadamente durante 3 semanas en su recorrido por todos los ramales eléctricos bajo un diagrama de emergencia, ya que en el servicio se estará realizando una obra de reparación que requiere disminuir las frecuencias del mismo.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que el servicio sufrió una reducción del 30% en su cronograma habitual, lo que no tardó en provocar un caos entre la gran cantidad de personas que utilizan a diario esta línea.

Tren Roca: ¿De dónde salen y dónde paran los colectivos de refuerzo para viajar?

"Tren Roca con servicios reducidos: los pasajeros no pueden subir ni bajar porque no hay más lugar. Hace poco el precio del pasaje aumentó a $200 el mínimo. Esto no aguanta mucho más", indicó un usuario en X mientras otro agregó: "Tren Roca, estación Longchamps, un desastre 2hs 20 minutos con espera incluida, en llegar a Constitución".

En este contexto, otra usuaria reprochó: "Imposible tomar el Roca. Hace menos de un mes tuvieron un FIN DE SEMANA DE 6 DÍAS CON 2 SEMANAS LABORALES CORTAS. Pero no, a los cráneos de la ingeniería se les ocurre cortar los trenes en pleno MAYO. Nunca van a pensar en la gente que labura, nunca".

"Tres semanas viajando peor de lo que viajamos habitualmente! Un desastre", "Como le cagaron la vida al laburante con los nuevos horarios del Tren Roca" y "Jamás vi un servicio tan pésimo en mi vida", fueron otras de las quejas y reproches que podían encontrarse entre los comentarios de los usuarios del servicio.

La obra del viaducto

La obra de refacción que afecta el normal funcionamiento de la Línea busca reparar el arco 21 del viaducto Barracas, a la altura de la calle California, en el ingreso a Constitución.

La Secretaría de Transporte explicó al respecto que los trabajos revisten "carácter de urgencia" y que son necesarios para mantener los "estándares de seguridad operativa" en un área donde circulan unos 600 trenes y más de 500 mil personas por día.

Según indicó Ámbito, fuentes del Gobierno remarcaron que las reparaciones no pueden realizarse sin interrumpir el servicio, por lo que se debió suspender la circulación por dos de las cuatro vías (las vías 1 y 2 del viaducto) para poder concretar el trabajo.

De esta manera, el servicio se redujo en un 30% por lo que en los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes circulará un tren cada 40 minutos. En consecuencia, como ambos ramales comparten vías entre Constitución y Berazategui, quienes viajen en este tramo contarán con una frecuencia cada 20 minutos.

En cuando a los tramos que conectan Plaza Constitución con Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley, la frecuencia será de 20 minutos y de 10 minutos para quienes realicen el recorrido entre Constitución y Temperley.

Colectivos de refuerzo

Para paliar las consecuencias de la reducción del servicio, desde el organismo del Estado se dispuso un sistema complementario de micros que une las estaciones Plaza Constitución y Temperley, con paradas intermedias, con el objetivo de descomprimir las vías.

Los colectivos de emergencia Constitución-Temperley funcionarán de 6 a 10 (en el horario matutino) y 14 a 20 horas (horario vespertino), las franjas de mayor demanda habitual en los trenes. Estos son los puntos de partida y las paradas de los colectivos:

CONSTITUCIÓN

-De Constitución a Temperley: Av. Gral. Hornos 100 (junto a la estación), con paradas en Lanús, Banfield y Lomas de Zamora.

LANÚS

-Hacia Constitución: 20 de octubre y avenida Hipólito Yrigoyen. Sin paradas intermedias.

- Hacia Temperley: 25 de mayo y avenida Hipólito Yrigoyen, con paradas en Banfield y Lomas de Zamora.

BANFIELD

-Hacia Constitución: avenida Alsina entre Cochabamba y Maipú, con parada en Lanús.

- Hacia Temperley: avenida Alsina entre Maipú y Talcahuano, con parada en Lomas de Zamora.

LOMAS DE ZAMORA

- Hacia Constitución: Balcarce y avenida Alsina, con paradas en Banfield y Lanús.

- Hacia Temperley: Sarandí y avenida Alsina, sin paradas intermedias.

TEMPERLEY

-Hacia Constitución: Santa María de Oro y Cangallo, con paradas en Lomas de Zamora, Banfield y Lanús.

