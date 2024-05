Reforma laboral: cómo está hoy el mercado del empleo en Argentina

Entre 2019 y 2023, la tasa de actividad de la economía argentina pasó del 46,5% al 48,3%. Según los datos oficiales, además, la tasa de empleo (que mide la proporción de personas ocupadas en relación con la población total) pasó del 42,2% al 45%. El desempleo, por su parte, registró porcentajes del 9,1% en 2019 y del 5,7% según los últimos datos disponibles, que corresponden al cuarto trimestre de 2023. En medio ocurrió la pandemia, momento en se produjo una importante caída de las tasas de actividad (que fue del 45%) y del empleo (del 40,1%); además de un aumento en el porcentaje de desempleo, que llegó al 11% en 2020.

En cuanto al nivel de registración, de las personas ocupadas el 73,7% son asalariadas y de ellas, el 35,7% no cuenta con descuento jubilatorio, mientras que el 22,6% trabaja por cuenta propia. La cifra de asalariados bajó durante el último trimestre de 2023: en el tercer trimestre eran el 74,8%, pero el porcentaje de quienes no recibían aportes –aun siendo asalariados registrados– era el mismo.

La ley Bases no pena la falta de registración y elimina las indemnizaciones

Además, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para fines de 2023, el 32,5% de los trabajadores ocupados estaban en situación de pobreza. “La proporción de trabajadores residentes en hogares en situación de pobreza disminuyó marcadamente entre 2004 y 2012 (tanto por la generación de empleo como por la expansión de los programas de empleo y de los programas asistencialistas)”. Contrariamente, en el período 2012-2023, “a pesar de efímeros años de bonanza, se observa un incremento del porcentaje de ocupados en situación de pobreza”, explicaron en el documento titulado “Escenario laboral 2004-2023: situación de pobreza de los trabajadores ocupados”.

Para adelante, los niveles de empleo podrían ser impactados por una proyección que hace algunos días publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): se espera que el PBI se contraiga 3,3% este año. “La elevada inflación, un ajuste fiscal considerable pero necesario y la incertidumbre política pesarán sobre el consumo privado y la inversión durante la mayor parte de 2024”, afirmaron.

Según este informe, la actividad se contrajo un 1,4% en el cuarto trimestre de 2023, “a pesar de la fuerte recuperación de la producción agrícola. La industria, la construcción, las ventas minoristas, la intermediación financiera y los servicios públicos fueron los sectores más afectados por el ajuste fiscal y la erosión de los ingresos reales que siguió a la devaluación del 54% de la moneda y el posterior pico de inflación en diciembre”. Esa desaceleración continuó en enero, “con una contracción del 4,3% respecto al mismo periodo del año anterior”.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) informó que en ese mes se produjo una caída de 30.455 puestos de trabajo. Se trata de una disminución del 0,5% respecto al mes anterior y de “la caída más significativa desde abril de 2020 (primer mes completo de pandemia)”. Los sectores que impulsaron la baja fueron el de la construcción, hotelería, restaurantes y comercios.

Hasta agosto de 2023, destacaron también, se registraron 37 meses de crecimiento sostenido del empleo registrado privado. Desde septiembre en adelante empezó a caer. “En enero de 2024, la actividad registró una caída del 4,3% interanual (-5,8% en la serie desestacionalizada), lo que explica la significativa pérdida de puestos de trabajo”, agregaron desde CEPA. El panorama podría empeorar: “en un contexto de caída de la actividad económica, es esperable que la trayectoria de descenso continúe”, concluyeron.

Aumenta el período de prueba de 3 a 6 meses (y a 8 en empresas pequeñas)

En este contexto, la ley Bases que el Gobierno espera aprobar en el Congreso modifica las leyes 20.744 y 24.013 (de Contrato de Trabajo y de Empleo, respectivamente). El argumento del Gobierno sigue siendo la necesidad de descomprimir los requisitos para las empresas y generar condiciones para la creación de empleo registrado, pero elimina multas por la falta de registración, aumenta el periodo de prueba de 3 a 6 meses (y a 8 en el caso de empresas más pequeñas) y reemplaza las indemnizaciones por un fondo de cese laboral.

“La reforma laboral implícita en la ley Bases no tiene impacto efectivo ni va a tener en la generación de empleo genuino y amplio, porque se da en el marco de un proyecto de país y en un proyecto económico y de producción básica agroexportadora que no genera empleo y que no genera condiciones para la inversión, mucho menos para el desarrollo de las Pymes que por miles van a cerrar en los próximos años”, afirmó el economista Juan Valerdi a PERFIL.

Por el contrario, explicó, “lo único que están logrando con esta ley en la parte del empleo es minimizar los costos laborales de las grandes empresas, que son grandes monopolios y oligopolios, y que van a disfrutar de este país limitado al estilo colonial que va a ser la Argentina”, sintetizó.

La ley sigue los lineamientos de la llamada “modernización laboral” del DNU 70/2023. En ese momento, al ser consultados por este medio, los economistas coincidieron en señalar que, si bien una reforma resulta necesaria, este cambio no redundará en la creación de empleo registrado, e incluso puede tener el efecto contrario.

En ese momento, Martín Kalos aseguró que “la economía argentina lleva 12 años de caída relativa del PBI, por lo que esto no genera ningún tipo de condición para generar empleo”.

La clave está en que contratar sea una necesidad para las empresas, cosa que con la caída del consumo (que según el Instituto de Estudios de Consumo cayó más de un 7% en los supermercados solamente durante marzo) y de la actividad prevista, no parece ser el panorama a corto plazo.

Kalos agregó que, si bien “el costo para las empresas tiene que ser razonable” y “se puede pensar en un esquema mucho mejor que el actual, para crear empleo -y un empleo de calidad-, lo que se necesita es que las empresas vean que es negocio, que necesitan producir más porque tienen demanda de lo que van a producir y entonces necesitan contratar más gente”.

“Este cambio de Milei va en contra de la creación de empleo registrado porque entre las cosas que elimina están las multas a las empresas por no haber registrado a sus trabajadores”, sintetizó.