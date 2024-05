Ex asesor de Milei: "Guillermo Moreno tiene un parecido al Presidente, por eso su imagen crece"

Mario Russo sostuvo que Javier Milei se ve obligado a fortalecer su discurso desde la "batalla cultural" debido a los complicados resultados económicos que tiene por la herencia que recibió. Además, advirtió que si la economía no mejora, los aspectos culturales y políticos no serán suficientes a largo plazo, pero por ahora se mantiene con iniciativa debido a que la imagen negativa de los políticos argentinos, en torno al 70 u 80%, sugiere que no hay alternativa. “Los políticos no pueden aparecer porque lo empoderan a él”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mario Russo es asesor comunicacional y profesional. Ayudó a Javier Milei a instalarse en la política nacional. Además, fue el ideólogo de imponer la palabra casta para la campaña del libertario. Trabajó para intendentes bonaerenses del kirchnerismo, para diputados provinciales de Cambiemos, y asesoró también al empresario Francisco De Narváez durante su carrera política. En el año 2015, integró el equipo de Marcos Peña y de Jaime Durán Barba, que logró la presidencia de Mauricio Macri. Mario Russo es, sin dudas, uno de los "padres" de la "criatura".

Me gustaría su balance de este casi medio año de presidencia de quien fue su pupilo. ¿Qué aprendió y qué está haciendo mal, a su modo de ver?

No sé si se puede evaluar con medio año un gobierno. Sí creo que, teniendo en cuenta cómo se construyó el candidato y que hoy es presidente, me parece que, de las dos partes que componen la construcción del personaje en sí, la primera mitad es cultural y política de desarrollo de narrativa, y la segunda mitad económica, estoy viendo que cada vez necesita fortalecer más su discurso desde la "batalla cultural" propiamente dicha, porque los resultados en lo económico son muy difíciles, teniendo en cuenta también la herencia que recibió, que claramente es muy difícil de revertir.

Teniendo en cuenta esto, sí lo que veo y lo que considero que se puede proyectar, es una lucha en ese frente, cada vez más fuerte y más intensa. Lo vimos en España, lo vemos también en la convocatoria de actos multitudinarios con mucha teatralidad. Es porque, cuando algo no funciona tan bien en uno de los campos que supuestamente eran los más favorables para él, a priori, como es el económico, luego hay que hacer fuerzas desde otro lugar para compensar esa falla.

Jaime Durán Barba siempre insiste que hay algo de lo real que tiene que funcionar en la economía, recomienda, por ejemplo, no prometer ajustes en campaña. ¿Hay un punto a partir del cual el aspecto cultural y político sirve en mucha mayor proporción durante la campaña para que alguien sea electo, pero en la realidad del gobierno, pasado cierto tiempo, si lo real de la economía no funciona, eso solo no alcanza?

Creo que no. Lo que sucede es que, cuando uno sigue tomando los índices de imagen negativa de la mayoría de los políticos en la Argentina, esto le da pie al Presidente para continuar tomando medidas que son contrarias a los intereses del pueblo. Yo creo que el crack se va a dar cuando la imagen negativa de él supere a la de los otros políticos, y todavía eso no está sucediendo.

¿Qué puede pasar para que suceda? Bueno, algunos cambios estructurales muy fuertes, alguna medida draconiana que impacte directamente en los intereses de sectores que puedan definir su política, que los propietarios del capital se cansen, que Mastellone diga "cómo puede ser que la gente esté consumiendo Conaprole y no La Serenísima", que Techint cierre, que empiece a pasar algo que lleve a que esto explote y genere un clima de opinión que revierta esa imagen negativa de los políticos tradicionales, y lo lleven a él a emparejarla o, al menos, a ponerse peor que los políticos de siempre.

En tanto eso no suceda, en tanto los políticos cuando la gente los vea sigan pensando que no son la salida a esto, no hay nada más allá de Milei. Esto es lo que yo creo.

O sea que Milei no compite con la realidad, sino con otros políticos, y en la medida que no emerja uno que pueda plantearle una alternativa, aunque la realidad siga siendo negativa, la esperanza seguirá siendo positiva...

Exactamente. Milei compite con la imagen negativa de los políticos. Si su imagen es mejor que la de todos los políticos, y aquí vale volver al concepto inicial que es el de “casta”, si no llega a tener entre 70 u 80 de imagen negativa, sigue estando por encima de los demás y sigue marcando la política en la Argentina.

Milei compite con todo aquello a lo que él se opone. Entonces, cuando dicen que está cayendo Milei, le falta muchísimo por caer. Si uno ve las encuestas, cayó. Ahora, sobre la proyección de la imagen negativa de los demás, le queda mucho todavía para poder hacer. Esto es algo que a la gente le parece increíble, pero yo lo veo de esa manera.

Desde la oposición, desde el radicalismo y el peronismo, incluso sectores del PRO y de la Coalición Cívica, todos plantean que hay que esperar, que no pueden elevar su perfil en este momento. ¿Usted recomendaría lo contrario? ¿Que para que la imagen negativa de Milei crezca hace falta que aparezca alguien nuevo que confronte con él? ¿O, por el contrario, hay que esperar primero que Milei solo vaya perdiendo el apoyo para que emerja una alternativa?

Eso no podría decírtelo, porque tiene más que ver con los anhelos de la sociedad en este momento. No se sabe. Si uno hace una pregunta, la sociedad no encuentra algo del otro lado del esquema del Presidente, porque ¿qué confrontaría esa idea? Es muy borroso su pensamiento. Qué es ser un anarcocapitalista y desde dónde posicionarse frente a eso.

Creo que una de las personas que está enfrentándolo y está capitalizando esa posición, me parece a mí y te lo digo sin conocerlo, y desconociendo qué va a hacer en el futuro, el único que veo que crece es Guillermo Moreno. ¿Por qué? Porque tiene un parecido a él. Es decir, se sienta y dice, "para mí lo que hay que hacer es esto", y "no importa nada", y "vamos por acá".

Entonces, lo que estoy viendo es un crecimiento por ese lado, pero después nadie más puede aparecer, porque cuando aparecen, muestran ese entre 70% y 80% de imagen negativa, y parece como si el aparecer hiciera crecer a Milei. Es un fenómeno único.

Habría que ver con Mariano Grondona, que siempre tenía esas analogías con Grecia, algún dios que cuando aparecía hacía crecer a otro. Bueno, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, todos, cuando aparecen refuerzan el poder de Milei. Es algo increíble lo que está sucediendo. Esto es algo a lo que no le encuentro explicación. Por eso dicen que no les conviene aparecer. Quizás sea eso, que no pueden aparecer porque lo empoderan a él. Quizás sea eso.

