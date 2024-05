A menos de nueve meses de haberlo designado, el papa Francisco aceptó este lunes la renuncia del arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, a quien le pidió su dimisión luego de haberlo convocado a una reunión en Roma para dialogar sobre distintos aspectos de la diócesis de Mar del Plata, donde se desempeñó como obispo.

“El Santo Padre aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis Metropolitana de La Plata (Argentina), presentada por su Excelencia Reverendísima monseñor Gabriel Antonio Mestre”, indicaron en el Boletín Oficial de la Oficina de prensa de la Santa Sede, en el cual no se explicó el motivo de la renuncia ni se aportaron mayores detalles.

Mestre, de 55 años, fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1997 y elegido obispo Mar del Plata en julio de 2017 por el Papa Francisco. En julio de 2023, el Sumo Pintífice lo nombró arzobispo de La Plata, la segunda diócesis más importante del país, para reemplazar a Víctor Manuel “Tucho” Fernández.

Lejos de aclarar la razón por la cual el Santo Padre le pidió la renuncia, el ahora ex arzobispo de la capital bonaerense escribió una carta de despedida en la cual comentó que fue al Vaticano para hablar sobre cuestiones ocurridas en su anterior diócesis y que después le pidió que dé un paso al costado.

"En la Ciudad Eterna, después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la Diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el Papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense", comentó en el escrito que fue difundido por agencia AICA.

"Con profunda paz y total rectitud de conciencia ante Dios por cómo obré, confiando en que la Verdad nos hace libres (cf. Jn 8,32), y con obediencia filial y teologal al Santo Padre, inmediatamente redacté mi renuncia, que fue aceptada y hecha pública el día de hoy.

Acorde al ordenamiento jurídico del Derecho Canónico, los obispos presentan su dimisión al Pontífice cuando cumplen 75 años, veinte más de los que tiene Mestre, nacido en 1968

El ahora ex arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre.

En 2018, el Papa reemplazó a monseñor Héctor Aguer en La Plata por Víctor Fernández, a quien en septiembre del año pasado nombró como cardenal, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Mestre, alineado con Francisco y que había tenido actuaciones destacadas en distintos casos, como en la expulsión del sacerdote José Luis Serre -acusado de abusar sexualmente de un niño-, asumió como arzobispo.

Se eligió como administrador diocesano al Padre Luis Albóniga y, en noviembre, Francisco nombró obispo de Mar del Plata a monseñor José María Baliña, obispo auxiliar de Buenos Aires en ese momento, quien poco después comunicó su renuncia por problemas de salud, personales y familiares. Entonces fue designado como obispo monseñor Gustavo Manuel Larrazábal, que también presentó su renuncia y fue aceptada por el pontífice.

En enero, Jorge Bergoglio decidió nombrar como administrador apostólico de la diócesis a Ernesto Giobando y en medio de estos desmanejos se dio la dimisión de Mestre, que podría estar relacionada con estas situaciones.

La carta de Monseñor Mestre a los platenses

En un comunicado dirigido a los fieles de La Plata, Mestre manifestó: "Hoy dejo de ser el pastor de ustedes. Quiero decirles que he sido muy feliz estos ocho meses y medio y por eso se los agradezco de corazón. He disfrutado de cada encuentro con los laicos y laicas de todas las edades, con los consagrados y consagradas, con los seminaristas, diáconos, presbíteros y obispos auxiliares. ¡Gracias por hacerme sentir en casa!".

"Me duele partir, me duele dejarlos como pastor de esta Iglesia Particular que peregrina en La Plata, pero estoy seguro de que Dios tiene planes mucho mejores que hoy no puedo terminar de descifrar. ¡Confío en el Señor porque Cristo es nuestra paz!", agregó.

Por último, completó: "Los llevaré siempre en mi corazón, rezaré por ustedes y los confío a la protección de la Bienaventurada Virgen María y la intercesión de la Beata Ludovica y el Beato Eduardo Pironio, para que puedan preparar esta nueva etapa en la espera del nuevo pastor que el Señor les regalará a través del querido Papa Francisco".

