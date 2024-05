Martín Llaryora: "El partido cordobés algún día puede ser el partido argentino"

Martín Llaryora sostuvo la necesidad de que la Ley Bases se modifique y sea sancionada. “Me parece que la ley una vez que vuelva a Diputados para las modificaciones que el Senado le ha hecho, tendría que salir”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Llaryora es gobernador de Córdoba electo en 2023 con mandato hasta 2027. Previamente fue intendente de la ciudad capital en 2019, diputado nacional por su provincia, vicegobernador en el 2015, e intendente de su ciudad, San Francisco, en dos oportunidades, 2014 y 2007.

Este sábado, el presidente Javier Milei viajó a Córdoba para celebrar el 214 aniversario de la Revolución de Mayo en la capital de la provincia. No sé si será desde una perspectiva porteña, pero para nosotros, la plaza estaba un poco vacía, no sé si usted tiene la misma percepción que tenemos nosotros aquí a la distancia.

Para nosotros fue la posibilidad de hacer un hecho institucional y que Córdoba de nuevo muestre que se puede, aún pensando distinto, realizar hechos institucionales de esa característica y no sufrir disturbios ni cuestiones preocupantes. Entonces, esa es la alegría que nosotros tenemos en Córdoba, porque es un epicentro de lo que tendría que ser un país normal, o que en el país suceden cosas normales.

El resultado del acto del domingo para nosotros es positivo, en el sentido de que, institucionalmente, el domingo era un 25 de mayo totalmente atípico, no solo por la visita del presidente, sino también por la cantidad de expresiones que había de oposición también en esa cita, y que tuvimos que organizar un complejo sistema de seguridad para que todos pudieran expresar con libertad su opinión, pero en el marco del respeto de la ley.

Hubo muy pocos incidentes para tamañas expresiones, porque hubo un montón de expresiones, y todo salió dentro de la normalidad. Para nosotros fue una relación institucional correcta, y después si hay más o hay menos gente queda a criterio de cada uno.

¿Se ve distinta la crisis fuera de la ciudad de Buenos Aires? Aquí vemos una gran cantidad de carteles de negocios cerrados y muchas personas en situación de calle. ¿Se vive distinta la crisis allí en Córdoba?

Nosotros tenemos un programa anticíclico. En nuestro caso no suspendimos la obra pública. Si uno ve la cantidad de desempleados a nivel nacional en materia de obra pública en lo que le sucede a la Argentina y lo que le sucede a Córdoba, los números son distintos.

El Banco de Córdoba funcionó, inyectó muchísimos miles de millones de pesos para sostener dentro de las posibilidades las fábricas, la venta, la maquinaria agrícola, lo que tiene que ver con la maquinaria. También hicimos un convenio con los intendentes para que compren camiones, tractores financiados por el banco. Lanzamos, y fuimos de los primeros en lanzar, el crédito hipotecario, inclusive con coberturas hasta del 100% para mover el mercado de los inmuebles y un crédito también a tasas preferenciales para arreglo de casas, compra inclusive de materiales en la ferretería.

Nosotros en Córdoba, aunque la Nación nos manda cero pesos para los jubilados, no solo pagamos las jubilaciones, sino que también estuvimos dándole los incrementos que se le dieron a los activos. No suspendimos los boletos sociales, por ejemplo el boleto educativo, más allá de que la nación cortó los subsidios al transporte. Podría decirte muchas medidas más y toda la semana estamos dando medidas que no paran la recesión.

La recesión nos impacta de una manera tremenda y cruel, pero cuando uno puede tener la posibilidad de tener un gobierno que pueda hacer medidas contracíclicas, ayuda a la provincia, ayuda a los cordobeses y ayuda a la Argentina. Pero es claramente imposible que un gobierno provincial, más allá de estas medidas que toma, que nos van a permitir mejorar nuestras calificaciones o bajar nuestro nivel de desempleo y sostener actividad, a pesar de estas medidas, Córdoba sufre mucho, al igual que las grandes ciudades, que tienen la misma performance, la recesión.

Nosotros tenemos el PIB per cápita más bajo de empleado público con respecto a la actividad privada. Entonces, cuando cae la actividad privada como en estos momentos, naturalmente Córdoba lo sufre de una manera distinta, principalmente en las grandes ciudades. En esto es muy parecido a lo que le va a pasar a Capital Federal o a Rosario.

La caída es tremenda y, al tener tantos empleados privados sobre empleados públicos, cuando la actividad privada cae, las grandes ciudades lo sufren de una manera totalmente distinta y es mucho más cruel.

Alejandro Gomel: ¿Cómo vio usted al Presidente en su provincia? Su discurso tuvo un tono más conciliador. En privado, ¿Cómo lo vio usted? ¿Lo ve con otra actitud en cuanto a la relación con la clase política?

Personalmente, con mi recepción y con todo lo que tuvo que ver con este acto institucional, fue muy cordial. No sólo él, sino todo el gabinete, en lo que es un acto institucional de estas características. Y por supuesto, después, también contento con lo que fue en el desarrollo del mismo.

Nosotros tomamos el recaudo de buscar distintos lugares, imaginate lo que hubiera sido si hubiéramos dejado que en el mismo lugar estuvieran las expresiones positivas y negativas en el mismo lugar, podría haber sido una batalla campal.

Entonces, tomamos un montón de precauciones para garantizar, porque era un acto institucional, pero también se volvió un acto con mayoría de seguidores que querían ver al Presidente. Era un acto de esas características, y era muy difícil. Yo lo vi muy bien y en el discurso es verdad, el tono fue totalmente distinto a otros. Me parece que es el tono que hay que tener en una fiesta patria, con consideraciones, por supuesto.

Cada uno habla el 25 de mayo y va a una consideración de la formación del país y toma los hechos históricos que uno considera necesarios de acuerdo a la ideología que uno tiene. Me parece que fue un tono más acorde a lo que una fiesta patria tiene que ser. Me pareció bien. Volvió a insistir sobre el Pacto de mayo.

AG: ¿Puede haber un acercamiento para que finalmente haya Ley Bases? ¿Lo ve más cerca de convertirse en ley después del sábado?

Creo que ahora el Senado le va a hacer algunas modificaciones. En algunos casos, me parecen también de sentido común. Por ejemplo, para mí es muy importante apoyar los regímenes de incentivo para que vengan inversiones internacionales con los montos que se prevé el RIGI, son para la minería, petróleo, para esos sectores principalmente.

Ahora yo estuve en San Juan otros días acompañando a los cordobeses, a la industria metalmecánica que les provee al sector minero y a la industria de servicios. Lo que piden es que en este régimen de una exhibición tan amplia, tan grande y tan potente con tantas facilidades que no tienen claramente las otras industrias piden que se incorporen determinados elementos para que no queden afuera de la posibilidad de participar frente a estas inversiones el trabajo nacional. Así que eso me parece de sentido común, no me parece para dramatizar.

Entonces, que se hagan las modificaciones que el Senado crea pertinentes, después dirán a diputados. Y yo creo que ahí sale.

AG: ¿Usted dice que sale la ley?, ¿Cree que va a haber ley?

Pero es que la ley tiene mucho sentido común. No es la misma ley de diciembre que tenía un montón de cosas, a las cuales yo no compartía. La ley ha cambiado mucho, se ha modificado mucho, ahora tiene de nuevo modificaciones. Me parece que la ley una vez que vuelva a diputados para las modificaciones que el Senado le ha hecho, tendría que salir.

Es lo que opino yo y es de sentido común. Y aparte me parece que es importante que los gobiernos nacionales tengan los instrumentos necesarios también para llevar a cabo su plan de gobierno. Nosotros del partido cordobés le hemos dado gobernabilidad a los anteriores presidentes, hemos votado los presupuestos del anterior presidente, del gobierno de Macri y anteriores.

Me parece que uno tiene que acompañar lo que se puede acompañar, dentro del sentido común. Pero tenés que ser una oposición que colabore, porque cuando le toca gobernar a un presidente, si no le da los instrumentos para gobernar, no trabaja un presidente, trabaja el desarrollo de un país.

AG: Un paréntesis gobernador, porque nos llama toda la atención lo del partido cordobés, ¿no? Es un partido aparte de la Argentina, el Partido Cordobés.

Nosotros decimos que algún día se puede convertir en el partido argentino. Todo este tiempo Córdoba ha interpretado y gestionado una manera de gobernar que tiene que ver con esto, el respeto institucional, que es lo que vieron aquí, la libertad de expresión, la división de poderes, pero especialmente, en lo que tiene que ver con la economía y la visión de la Argentina, el federalismo.

Nosotros hacemos obras en todos lados, necesitamos que todo el mundo se desarrolle. Y yo veo como políticas pendulares, algunos priorizando el Estado por sobre todo, y otros endiosando al mercado por sobre todo. Y nosotros tenemos una guía que es una frase que usa mucho Juan Schiaretti de un canciller alemán que decía “Tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”.

¿Qué significa eso? Nosotros tenemos más trabajo privado que público porque acompañamos al empresariado privado para generar trabajo. Donde puede funcionar lo privado, que funcione. Ahora, entendemos que el mercado no falla, y cuando digo el mercado no falla significa que el mercado no va a donde no hay mercado, donde no hay negocio. Y ahí tiene que estar el Estado. Entonces, también le damos al Estado un rol importante. Y creo que es un planteo de centro que en algún momento en Argentina va a tener su lugar.

Claudio Mardones: Se habla de que durante el paso del presidente Javier Milei por Córdoba hubo una reunión en la que estuvo usted. Otros dicen que estuvo la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Otros dicen que fue un cafecito de unos 20 minutos. Y algunas de las versiones hablan de que se enfocaron en la Ley Bases. ¿Fue así? ¿Hubo un encuentro privado donde pudieron hablar?

Estuvimos en un encuentro privado donde también estaban funcionarios, Karina Milei y demás, pero fue ameno y fue dentro del marco de la revista institucional. Lo que yo pienso es público, tanto en mis reclamos como en mis apoyos. No tendría sentido charlar estos temas porque en definitiva es totalmente público lo que pienso de cada uno de esos temas. Fue más una reunión de cordialidad en los pocos minutos que vos podés tener yendo y viniendo a un acto.

De ser una reunión de construcción y de temas, claramente no es una reunión de 20 minutos, es para hablar largo y tendido con la cantidad de temas que hay de Córdoba con la relación nacional y con los temas que tenemos, inclusive en algunos temas para colaborar con la nación y con la Argentina.

CM: La senadora Alejandra Vigo ha sido clara, ha pedido cambios con el régimen de biocombustibles, pero en la lista del cordobesismo hay otros temas también, como por ejemplo los fondos que ANSES suspendió para las cajas jubilatorias no transferidas, ¿Cuál es el paquete de preocupaciones del cordobesismo en este momento de definiciones de la Ley Bases en el Senado, gobernador?

Como usted menciona, me parece que lo del RIGI es un tema central. Lo de biocombustibles, Alejandra lo viene trabajando, al igual que nuestros diputados. Para mí es una pérdida para la Argentina no tener una ley de biocombustibles que permitiría dotar de valor agregado y permitiría generar muchísimos puestos de trabajo, inclusive mucho más rápido que otras industrias, porque la inversión para hacer una planta de las chiquitas y de las grandes es mucho más rápida y movería mucho más trabajo.

Por ejemplo, más allá de la ideología que uno tenga, la potencia de biocombustibles que es Brasil o que es Estados Unidos, las dos con el mismo modelo de trabajar el sector agropecuario con el petrolero en conjunto, y produciendo miles y miles de millones de pesos. Además de toda una deriva que producen los biocombustibles que permite ser más eficiente en la producción de alimentos.

Además, es un trabajo que se da en el interior del interior, en cada uno de los pueblos donde hay una ventaja comparativa. Cualquiera que estudia el desarrollo que tiene que ver el biocombustible es para no exportar granos y para darle valor agregado continuamente con un combustible verde energético que le suma valor agregado, y por eso los países que son potencia y que son productores de alimentos, han tomado ese camino. Y Argentina viene dormida en ese camino, muy dormida.

Lo bueno es que es una potencia que se desarrolla rápido, pero no sé si habrá tiempo para incorporarlo en la Ley Bases, quizás puede ser un tratamiento para una ley especial.

Cuando hablamos de biocombustible uno toma el biodiésel, pero acuérdense del bioetanol. Por ejemplo, el tema de Tucumán con el tema del azúcar, miremos todo lo que hizo Brasil con la alconaftan nosotros podemos hacer el bioetanol de caña. No hablo solo por Córdoba con el maíz, que es una potencia, sino que tenemos un desarrollo en Argentina que está totalmente dormido.

Trabajar una ley de biocombustible podría ser un desafío, pero no sé si va a haber tiempo en la Ley Bases, porque cuando vas sumando temas donde necesitan buscar conceptos, es demorar el tratamiento. Para mí la Ley Bases cumple como está, solo hay que modificar algunas cosas. Está el RIGI, yo ya mencioné qué modificación me parece importante, después hay otros temas y ya está. Hacer las modificaciones, pasarla al Diputados, sacarla, y que se destraben después todos los otros proyectos, donde yo espero que biocombustible sea claramente uno de los proyectos a tratar.

Para mí gobernar es generar trabajo, en Córdoba esto es central. Por eso nos van a escuchar hablar siempre de producción, de desarrollo. Nosotros empezamos hablando de la recesión en la entrevista, y justamente el plan fiscal del Gobierno necesita un plan productivo.

Si no hay plan productivo, que es generar trabajo y generar riqueza, se te cae el plan fiscal al tiempo. ¿Por qué? Simple, porque no tenés quien pague los impuestos. Entonces no tenés quien sostenga el nivel de actividad. En muchos lugares del mundo empiezan teniendo una visión productiva y construyen sobre la visión productiva el plan fiscal. Acá claramente no hubo tiempo, están conteniendo la macro, conteniendo el peor de los impuestos que es hay que bajar la inflación, pero no podés abandonar. Tenés que tener un gabinete al lado pensando en la producción, pensando en la reactivación, pensando en la generación de trabajo.

Si pasás de recesión a depresión, cada vez se te va a convertir más difícil y cada vez va a ser más doloroso y a lo mejor el tiempo se va alargando y se pierde la licencia social para el programa económico.

Quiero hacer un corolario respecto de lo que usted planteaba de que alguna vez el centro va a ser un partido nacional. Usted ve que el eslogan de nuestro programa es la rebeldía y la moderación, así que no podríamos más que coincidir con la idea de que en algún momento la Argentina tendrá que dejar de ser tan pendular, o que el grado del péndulo sea de menor cantidad. ¿Por qué cree usted que en los últimos años ha sido lo contrario? Es decir, nos hemos ido de exceso de Estado a una búsqueda de exceso de mercado ¿Cree que esto que está sucediendo con Javier Milei es el fin del péndulo? ¿Es llevar el péndulo al paroxismo? ¿Cree que lo que va a venir luego es el medio? ¿o es el comienzo directamente de uno de los extremos? ¿Cuál es su propio pálpito respecto al futuro?

Primero creo que nosotros tenemos que acompañar. Un presidente que recién entra, que está tomando un montón de medidas y que la gente lo ha elegido, nosotros tenemos que colaborar dentro de nuestras posibilidades para que al presidente le vaya bien y que a la Argentina le vaya bien. A mí me gusta ganar teniendo las mejores ideas, no esperanzado en que al otro le vaya mal. Porque cuando le va mal al otro, nos va mal a todos los argentinos.

Ahora bien, nosotros tenemos una manera de ver que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente, yo soy del interior del interior y creo que la principal diferencia es esta mirada también federal que nosotros tenemos. Cuando vos tenés una mirada federal, y conoces el interior del interior, te das cuenta que ninguna de las dos funciona.

No tiene sentido tener una mirada estatista de todo, cuando hay mercado en el interior muy potente, nosotros vivimos en Córdoba uno de los mercados más grandes de la Argentina, entonces no tenés que caer en la idea de que el Estado tenga que hacer todo, porque lo puede hacer el privado y el privado lo puede desarrollar.

Ahora cuando vos crees que esa es la única salida y crees que el mercado va a desarrollar todo, pero a la vez vas al interior del interior y conoces ciudades de menos de 10.000 habitantes, en la cual es muy difícil que haya emprendimiento como por ejemplo que van a llevar una ruta y vos vas a decir que los habitantes la van a poder pagar entre todos. Ocho generaciones necesitan para que vos construyas una ruta, o un gasoducto para que puedan producir, o llevarle telecomunicaciones.

La mayoría de nuestros pueblos son cooperativas mutuales, el gobierno municipal y provincial trabajando para sostener o llevar los servicios. No entender el rol de la economía de la solidaridad o de la economía estatal en determinadas funciones y en determinadas ayuda, es no entender el interior de la Argentina. Entonces creo que esta medida pendular ideológica se ha dado principalmente con una visión de capital para la Argentina, que nos está llevando al retroceso constante.

Somos uno de los países más grandes del mundo, Argentina tiene una población que llega a los 60 millones, es una población pequeña para lo que es el mundo, y para su producción. Nosotros producimos 400 millones de alimentos, imagínate con las retenciones, siendo uno de los pocos países del mundo que paga para producir y para exportar, uno paga para exportar, imagínate si salieran las retenciones.

Pero aparte ¿Por qué crees que no pudimos potenciar nuestra potencia minera, nuestra potencia petrolera, nuestra potencia gasífera? Porque hubo una mirada centralista de la Argentina. Ahora, potenciar esta potencia gasífera, petrolera, minera, y hasta pesquera que está en el interior del interior, está en esas provincias que por mucho tiempo se le dijeron no viables.

La no construcción de la infraestructura federal, la no atención a esta potencialidad, es lo que nos hizo retrasar. Sabemos que está creciendo el pacífico, y todavía no tenemos los pasos cordilleranos. Todo el norte tiene un costo de logística para poder exportar tremendo que lo deja fuera de la competitividad. Argentina tiene que poner el tema logístico, porque gobernar es generar trabajo, y para generar trabajo tenés de inversión y tenés de producción, es simple.

Pero es complejo cuando tenés una mirada centralista y cuando querés jugar con un solo jugador. Vamos a un tema común, la discusión de la salud pública y la salud privada. Para nosotros la salud es un complejo donde funciona lo público y lo privado, doy un ejemplo conciso. En Río Cuarto tuvimos que arreglar una maternidad que era municipal, está el hospital provincial que se dedica a la neonatología, principalmente a los casos más graves. Teníamos pocas camas de maternidad, ¿qué hicimos? Cuando se arregla la municipal tenemos el hospital de Río Cuarto, hicimos un convenio con las clínicas privadas, y se deriva lo que no puede atender el hospital, en las clínicas privadas.

La salud pública y la privada trabajando para garantizar la salud de los vecinos. Estos serían conceptos prohibitivos, porque hay una ideología que tiene que ser todo privado, y otra ideología donde tiene que ser todo público. En el medio estamos nosotros, que para mí es el sentido común.

Mientras lo escuchaba, yo repasaba los ocho presidentes que tenemos en estos 40 años de democracia. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. Y haciendo un repaso de ellos, seis son de la ciudad de Buenos Aires o Bonaerenses y sólo dos del interior, casualmente los más relevantes en términos de cambios, que fueron Menem y Kirchner, cada uno con sus diferencias. Puedo entonces inferir de lo que usted dice que uno de los problemas que tiene la Argentina es la falta de un presidente del interior, y que venimos con casualmente los últimos cuatro de la Ciudad o Bonaerenses, incluso los candidatos en las últimas tres elecciones fueron todos Bonaerenses y porteños.

Y la experiencia previa que tuvieron ambos, Kirchner y Menem, uno fue gobernador y otro intendente. Hay una visión distnita, claro que la hay. Cuando vos tenés puerto te da lo mismo importar que exportar, tus negocios son los servicios. Cuando vos estás en el interior del interior, tenés que producir, tenés que estar todo el día buscando la competitividad. Hay visiones distintas, hay una manera de ver distinta, y eso después se da en el marco del gobierno.

Yo enumeré rápidamente algunas obras centrales, pero hay un estudio, que yo lo recomiendo, está el libro blanco de la Unión Industrial Argentina (UIA) donde hace un planteo y un chequeo, trabajado con todas las uniones industriales de cada una de las provincias, en donde se expresa cada uno, y se habla de las obras estratégicas para el desarrollo nacional que nos permitirían crecer la producción por tres o por cuatro.

Entonces para mí gobernar es eso, es generar trabajo. Yo no creo que la gente ni nadie puede estar contento cuando hace fila con su hijo para dejarlo en un en un comedor popular, o para tener que tramitar un subsidio, mismo ahora ya tramitan subsidios las clases medias para llevar sus hijos a una escuela privada. Eso nadie puede estar contento, todo el mundo quiere trabajar, tener un salario digno, que su hijo pueda comer en su casa y soñar con la esperanza de que su trabajo sirva para que su hijo, en la próxima generación, esté mejor que uno.

Ese sueño argentino es el que hay que recuperar. Y eso se recupera con más producción, y no vas a poder producir más ni generar más trabajo, si no tenés una visión que salga de la visión pampeana, incorporando las nuevas visiones. El valor agregado es valor agregado que le podemos dar a los alimentos no está en los biocombustibles porque no hay una mirada productiva, ya tendríamos que tener hace años al sector agropecuario con el petrolero trabajando en conjunto como lo hacen los americanos y como lo hacen los brasileros.

Perdemos tiempo en discusiones estúpidas que nos llevan a perder trabajo. Yo fui a Australia y también a Canadá, son países que viven de la minería. La otra semana estuve en San Juan, la cordillera del otro lado ¿De qué vive Perú? ¿de qué vive Chile? Imagínate lo que sería San Juan con los proyectos de cobre a pleno funcionamiento.

Tenemos que tener una mirada, son provincias que muchas veces llamaron no viables, y en muy pocos años, con proyectos mineros, petroleros y gasíferos, pasan a ser provincias que van a levantar el PBI per cápita de cada uno de sus ciudadanos de una manera tremenda. Por supuesto hay que distribuir bien la regalía, compatibles con el ambiente, compatibles socialmente para que derrame esos proyectos en sus comunidades con trabajo y desarrollo.

Lo ha hecho el mundo, es muy simple, lo han hecho. Ahora, no está en la agenda, y cuando uno no lo tiene en la agenda, con una visión totalmente chica de la potencialidad de la Argentina, y bueno, tenemos el país que tenemos. Vamos a llegar al 60% de pobreza, una locura. Te miran de afuera y no lo pueden creer, dicen “che ustedes tienen esto esto esto ¿Qué hacen?”

Y no tenemos guerras, tenemos posibilidades de talento. Córdoba produce el 9% del PBI de la Argentina, y nosotros exportamos el 14% de la industria de conocimiento, que viene creciendo y cada vez siendo uno de los núcleos exportadores más grandes que tiene Córdoba. Tenemos talento, tenemos posibilidad de incorporarnos al mundo. Pero bueno, tenemos que tener la visión productiva.

Un plan fiscal necesita de un plan productivo para ser sostenible en el tiempo y generar desarrollo. Van a decir que estoy loco, que si no acomodamos la macro, si no bajamos la inflación. Pero claramente tenés que acomodar la macro, no tenes que tener déficit, tenés que hacer un montón de cosas. Pero si no tenés la visión de para dónde va, es muy difícil que te salga bien.

Nosotros tuvimos momentos en donde teníamos baja inflación, donde teníamos muchos de los conceptos que se piden ahora, y al tiempo llegamos al 2001. ¿Por qué? porque hay que tener una visión de trabajo y de producción, y hoy el mundo está jugando a favor nuestro. Se descubre el litio, tenemos litio. El conflicto del gas con la pelea con Rusia y Ucrania hace que miren nos miren a nosotros con posibilidades de abastecer el gas a Europa. Tenemos un montón de posibilidades, siendo normales a nosotros nos tendría que ir mejor.

Me queda un corolario personal para cerrar la nota, que probablemente parte del problema de la Argentina que ha probado con dictaduras con democracia con gobiernos pro mercado con gobiernos pro Estado, hemos probado de todo y hace 50 años que tenemos una decadencia. Claramente el problema tiene que ver con, no solamente el exceso de polarización, sino también con la falta de diversidad. Robert Nozick decía que la riqueza es la felicidad en armonía, y así como a la Corte le faltan mujeres, a las presidencias le faltan personas que vengan del interior de la Argentina.

