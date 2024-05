Desde CAMyA aseguran que, “la exportación de novillos a Europa, disminuyó”

Cuando Argentina mantiene un conflicto dipomático con España y China, se conoció casualmente que las exportaciones a parte de Europa y al país oriental disminuyeron. Sin embargo, se reforzaron los controles de cadena frío locales, por parte de SENASA, para un mejor mantenimiento de la cadena de frío de los productos.

El control de SENASA para el mantenimiento de la cadena de frío

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Sergio Pedace quien confirmó que, “se puso en marcha, lo que corresponde”.

Según el entrevistado, desde SENASA se están controlando las calles “desde que salen las carnes de los frigoríficos” para que lo hagan con la temperatura que corresponde. Y agregó: “Tiene que salir con un frío abajo de los seis grados y el control es para que no se faene y salga caliente”.

Al ser consultado sobre los motivos del estricto control, el entrevistado explicó que se trata de “mantenimiento de frío” porque, incluso, antiguamente se consumía “la carne de la faena del día” y como los tiempos van evolucionando “se adaptó la cadena de frio”. Y siguió: “No hay otros inconvenientes más que la cadena de frío se siga manteniendo”.

La disminución de las exportaciones a China y Europa

Con respecto a si la medida responde también a un control internacional, Pedace aseguró que, “es algo local”, pero “internacionalmente tiene algo básico que en la Argentina antes no se hacía o no se cumplía”. “Con este gobierno, de la mano de SENADA, se está tratando de que se cumpla la temperatura que corresponde en la salida de frigoríficos”, siguió.

Por el lado de las exportaciones a China, Pedace explicó que, “no están dando los números”, pero descarta que el conflicto diplomático esté relacionado con la situación.”Es por una cuestión de dólares y conveniencia cambiaria”, dijo y agregó: “Hay mucha vaca vieja que empezó a salir y se frenó un poquito, pero el real problema es la exportación a Europa de los novillos, porque es lo que mermó”.

“La vaca que se vende a China ya no puede reproducirse porque es una vaca vieja” y “no importa si es liviana o pesada” porque ya no es ese su fin, añadió. Y con respecto a cómo el consumo local también afectó la exportación, dijo: “En marzo había bajado, a pesar de que se sabía que “es un mes complicado”, en abril “subió el consumo acá en la Argentina y al no haber novillos, bajó la exportación”.

Una posible nueva producción que genere más ingresos

Por el lado de los kilajes de la faena, Pedace explicó que siempre que se habla de un novillo “tiene que pesar más de 300 kilos y la obligación de matar es arriba de ese pesaje, cuando en las terneras, por ley, es de 280 kilos”. Y siguió: “Si nosotros queremos producir más carne, tendríamos que empezar a producir más novillos de 450 kilos para arriba”.

Al cerrar, dijo: “Con este gobierno que es liberal, que no va a poner trabas ni obligaciones, hay que trabajar sobre ese tema, así la exportación sería un negocio, porque con un dólar bajo no están dando los números”.