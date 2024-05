Milei en Córdoba: confirmaron la tropa de jóvenes digitales que desembarcará junto al presidente en el Cabildo

La invasión en el Cabildo de Córdoba se prepara entre muy pocas personas, pero algunos datos van tomando estado público. Se confirmó que Javier Milei llegará a la capital cordobesa escoltado con una tropa de jóvenes influencers que administran sus redes y generan contenido para otras cuentas libertarias.

Se espera que unas 50 personas dedicadas a “lo digital” pisen suelo capitalino con un arma clave: potenciar el hastag “Cabildo Abierto” en la red X, principal canal de comunicación del Ejecutivo. Las palabras elegidas no son casualidad, por más que no tengan mucha relación con Córdoba, es la manera de remarcar la “línea comunicacional de cercanía de Milei con la gente”, describió un operador mientras recorría la manzana jesuítica. Desde el atril, el "león" se dirigirá a la gente "con la forma y el tono que todos esperan, con la verdad como lo hace siempre".

Entre los militantes libertarios más relevantes se destacará el “Gordo Dan”, una de las piezas fundamentales de la estructura comunicacional que armó Santiago Caputo junto a Fernando Cerimedo. "Juan Doe" también pisará suelo mediterráneo, hace unos meses fue designado por el presidente Javier Milei como nuevo director de Comunicación Digital.

En relación a los “flamantes” funcionarios, aun no se confirmó que vengan Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, los encargados de administrar el Tik Tok presidencial. Pero si se sabe que la red Youtube tendrá cobertura paralela con Mariano Pérez con su canal Break Point. Otros que también se mencionan son “Fran Fijap” y “El peluca Milei”. Se sumarán otros jóvenes que llegarán de otras provincias.

Aun no está confirmada la presencia de los “influencers” cordobeses, entre los que se pueden mencionar a Agustín Laje y el Presto. Este último no sería un libertario confeso.

El diputado porteño Ramiro Marra será otro de los que desembarquen con Milei y no llegará solo, vendrá rodeado de chicos con teléfonos y listos para postear a favor del presidente.

¿Habrá foto con “el gringo”?

Desde el Panal están dejando trascender que, tras la llegada del avión presidencial al Aeropuerto cordobés, Milei vuele en helicóptero hasta el centro de la ciudad y baje para una primera foto con Martín Llaryora en el edificio provincial, sede Ejecutivo conocido como el “Panal”, por su forma. Nadie lo quiere confirmar y hasta desde el entorno del libertario lo ven como poco probable.

Acusan que hubo coordinación entre el exgobernador Juan Schiaretti y Llaryora. La simple imagen de “Juan” junto al presidente no caería bien en los principales despachos provinciales.

“Está acordado que no se presente”, adelantan algunas fuentes, pero dejan la puerta entreabierta. “Salvo que haya un llamado directo de Milei a Juan”. Su pareja Alejandra Vigo podría participar, aunque aún no recibió la invitación. Si va Luis Juez, quizás se haga presente esperando completar el trio de cordobeses en el Senado, junto a Carmen Álvarez Rivero.

“Miliei se lleva bien con el ‘gringo’, sin pecar de ingenuo con lo puede generar esa foto. Dependerá de lo que quiera hacer”, explicaron desde Buenos Aires.

La encuesta de CB Consultora de esta semana lo ubica a Juan Schiaretti en el tercer lugar de imagen positiva dentro de los principales dirigentes del país. Solo detrás de la vicepresidente Vcitoria Villarruel y el mismo Milei.

Remarcan una aclaración importante. Cuando en las consultas de opinión se consulta directamente por el gobernador la gente responde de manera positiva. Cuando la pregunta esta direccionada aparece el cordobés y muy valorado. De lo contrario, no está dentro del radar directo de los encuestado. Al no ser una persona con participación pública constante o en los medios, es entendible que no aparezca.

Llaryora, por el contrario, no goza de los números positivos de otras épocas. Un último relevamiento que circula en los despachos de la Rosada expresa que 7 de cada 10 personas desaprueba la gestión del gobernador. A ese preocupante dato le suman un segundo que describe el distanciamiento del mandatario con los votantes. Pasa lo contrario con “Juan”.

En el caso de Luis Juez, que hoy intenta erigirse como el opositor principal en la provincia, 3 de cada cinco personas no lo votarían. Son datos de hoy, todos reversibles y meramente indicativos. De la mala imagen tampoco escapa el radical Rodrigo De Loredo, con una fuerte caída.