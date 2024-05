En plena crisis, Milei vuelve a ganar tiempo con la convocatoria al diálogo social y a un Consejo

Parado frente al Cabildo de la ciudad de Córdoba, Javier Milei usó el acto del 25 de Mayo para ganar tiempo y expresar, una vez más, que los resultados de su gestión quedan supeditados a la sanción de la ley Bases en el Congreso, su principal y hasta ahora única apuesta de peso. Sin plan B sólido, con interrogantes internos, también volvió a jugar con la posibilidad de convocar a un diálogo social pero atado a la suerte del proyecto legislativo.

El jefe de Estado llegó al distrito sin la ley ni pacto con los gobernadores, dos de los objetivos que se trazó el 1° de marzo. En ese marco, reiteró en un evento que se transmitió por cadena nacional, en un tono moderado, sin levantar la voz salvo para gritar “viva la libertad carajo”, que necesita que el texto que discute el Senado sea sancionado para que su gestión empiece a cumplir con las promesas de campaña mientras que la economía no ofrece señales de mejora, con caída de la actividad y con una brecha cambiaria que se amplió de forma considerable, un 36%.

Milei, en un pasaje de su discurso, dijo no desconocer ese panorama complejo y ofreció conversación con distintos actores de la sociedad para que se conforme un Consejo de Mayo que sea capaz de monitorear la implementación de la normativa.

Ese órgano estará compuesto por representantes de las dos cámaras del Congreso, alguien del ámbito gremial, del lado de los gobernadores y por los empresarios, además de un delegado del Estado. Una idea que personas del círculo íntimo del Presidente dejaron correr en la última semana.

La idea de esta convocatoria, como apuntaron desde Balcarce 50, es mostrar que la administración libertaria tiene la capacidad de enhebrar políticas de Estado con distintos referentes sociales a largo plazo, siempre y cuando estén alineados a los objetivos que se trazó La Libertad Avanza. “Además de interpretar a la perfección a las clases populares, somos abiertos a la conversación, lo podemos hacer tranquilamente”, dicen con entusiasmo cerca del Presidente sobre el ámbito.

Es más: precisan que cada sector “deberá elegir de manera democrática quién debe estar”.

El economista que está a cargo del Poder Ejecutivo mencionó en su alocución que la convocatoria no tiene distinción ideológica pero cerca suyo ya expresan que no hay posibilidad de vínculo con los movimientos sociales. En la Casa Rosada, sobre todo tras las múltiples denuncias que impulsaron contra los comedores de barrio populares que gestionan desde la UTEP o el FOL, expresan sin vueltas que no hay distinción entre dirigentes duros y dialoguistas en las organizaciones. “Con esos zurdos no negociamos”, subrayan. De todas maneras, el líder libertario en la provincia mediterránea eligió no cargar contra los piqueteros ni los cuadros de la oposición, a diferencia de otras ocasiones: “Nos dejamos engañar por los que los sepultaron, pero no ahondaré en esto. No es nuestro espíritu escarbar en el pasado”, resaltó.

En el universo libertario, ante este contexto, los plazos de resultados no tienen detalles. Y Milei elige hablar de un futuro prometedor pero con el proyecto aprobado por el Parlamento. “Una vez aprobados la ley Bases y el paquete fiscal vamos a poder avanzar en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico, el impuesto PAIS”, indicó ante un público que cantó por la aprobación del proyecto.

Fuera del texto madre para LLA, en el Gobierno hablan de que poseen más de 3 mil reformas económicas que el Presidente ya elaboró, que fueron analizadas por el diputado nacional José Luis Espert, un hombre que se ganó la confianza de Milei en los últimos meses a partir de su trabajo con la ley Bases. Aunque reconocen que no hay plan B sólido: solo mencionan la chance de avanzar con decretos y resoluciones para plasmar artículos del texto que está discutiendo el Congreso y que se encuentra empantanado. Fuera de eso, no hay una hoja de ruta definida.

Y ofrecen un dato que genera optimismo: pese al cuadro de situación, la imagen positiva del hombre que conduce el Poder Ejecutivo está un 57% porque la gente destaca que se trabaja en las promesas de campaña.