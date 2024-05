La economía real sigue en modo "Panic Show" y se dilata la Ley Bases

El mercado ya comenzó a mostrar los primeros síntomas de dudas respecto al programa económico del gobierno nacional. La decisión de aplicar un fuerte ajuste fiscal para mostrar superávit, al tiempo que se genera una feroz licuación de ingresos, dejó a la actividad económica con indicadores de recesión. Lo graficó la última medición del Estimador Mensual de Actividad Económica que reflejó un desplome del 8,4% en marzo y de un 5,3% en el primer trimestre. Para poner en contexto, son los peores registros desde la salida de la pandemia, en diciembre de 2020.

En ese marco ya se escuchan dudas sobre la viabilidad de la terapia de shock del gobierno. Y es que hubo shock en el plano cambiario, en el plano comercial, también hubo una fuerte batería de medidas en lo fiscal y en la gestión de las tasas.

Los cuadrantes que los analistas y asesores de inversión les muestran a sus clientes y a dueños y ejecutivos de empresas tienen varias facetas “en verde”, pero la economía real sigue en estado crítico.

En un encuentro privado, analistas de Cohen Inversiones plantearon que el resultado de esta terapia de shock impactó muy negativamente en la actividad real, en los salarios, el empleo y la pobreza. La contracara son otros planos, como el comercio exterior con una acumulación de reservas sostenida; también hubo buenas noticias en las cuentas fiscales (con superávit fiscal del primer cuatrimestre record), y se generaron luces verdes en el mercado monetario (por la reducción de los agregados monetarios), en los precios (caída de la inflación) y en el plano cambiario con una importante baja de la brecha.

¿Viene gradualismo? Pero las dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia está planteada. Y se incrementó con la suba del dólar paralelo que se vivió esta semana, dejando la brecha con el oficial en torno al 40%.

“Creeríamos que para el segundo semestre se presentan diferentes desafíos que tal vez exijan una política de gradualismo o sintonía fina de la política económica para hacer sostenibles en el tiempo los resultados logrados. Mirando el nivel de actividad, hay que remarcar que van 7 meses consecutivos de caída. Desde el 2004 que es la serie que toma Indec no se han visto tantos meses seguidos de caída”, sostuvo el analista Jerónimo Montalvo.

Las mayores caídas interanuales se están viendo en Construcción (29,9%), Industria (19,6%), Comercio (16,7%), Bancos (15,2%), Impuestos (11%).

“No nos animamos a decir que la actividad tocó piso porque hay signos mixtos, pero el piso podría empezar a verse con los indicadores de mayo. El segundo trimestre sigue cayendo por arrastre y el crecimiento en el producto llegaría en el tercer trimestre. No vemos que haya una recuperación en V, sino una U o algo incluso más ralentizado, recuperando en tercer trimestre, pero cerrando el año con caída de la actividad del 4%”, remarcó.

Un dato alentador podría venir por el lado de los precios, en caso de que se mantenga esta dinámica que podría traducirse en una inflación del 5,5% para mayo e ir reduciendo para llegar a los meses de fin de año en torno al 3,5%. Así la anual rondaría los 135%.

Por el lado de las tasas la sensación es que tras una baja sustancial como la que aplicó el Banco Central en los últimos meses “ya se encontró el umbral en el que ya no es neutral la baja de tasas. Esto repercutió en la brecha que volvió a valores del 40%, que en comparativa son valores de inicio de febrero y son alertas que hay que seguir de cerca. Es una cuestión de calibración y sintonía fina para la segunda parte del año. Creemos que al menos por un tiempo un 40% de tasa va a quedar bien”, dicen en Cohen.

Industria preocupada y sin gas. La producción manufacturera es uno de los sectores a los que más le está costando la reactivación. Lejos de eso, en varias empresas locales volvieron las suspensiones y los retiros voluntarios.

“La situación es alarmante con un enorme riesgo de colapso del sistema productivo. La capacidad industrial se encuentra en un preocupante 45%, el consumo interno ha disminuido en más del 20% y ya se observan los primeros cierres, suspensiones y despidos”, señalan desde Apyme. La delegación Córdoba de esta entidad estuvo convocando a movilizarse en contra de Milei, quien ayer visitó la capital provincial en el marco de la celebración por el 25 de Mayo.

En la Unión Industrial de Córdoba reconocen un escenario de recesión preocupante, aunque advierten que es el costo que se debe pagar para ajustar variables y contener la suba de precios.

“Estamos en un marco recesivo y son efectos colaterales de los ajustes que tenemos. Y si estamos haciendo ajustes es porque antes estaba desajustado. Cuando no había un plan de ajuste el planteo era la inflación. Para no tener inflación tenías que hacer un ajuste, que hoy está pasando básicamente por la eliminación del déficit. Después se podrá analizar cuánto hay de motosierra y cuánto de licuadora, pero la moneda tiene dos caras. Este ajuste es el costo que estamos pagando por no haber hecho las cosas bien durante mucho tiempo. Yo noto esto. La inflación va bajando y nos queda la recesión, pero no se puede hacer una reducción de la tasa de la inflación a través del achicamiento del déficit que tenía el Estado sin pasar por esta recesión”, marca Luis Macario, presidente de la UIC.

En las últimas horas algunas empresas asociadas a la UIC ya recibieron la notificación de que es posible que sufran cortes en los suministros de gas para priorizar la demanda doméstica. El dato no deja de ser preocupante: con la actividad a media máquina es de esperar que la restricción energética se profundice si hay una reactivación de la economía.

En su análisis Macario reconoce que hay varias luces verdes en el panel de control de la macro: reducción del déficit, baja de la inflación, balanza comercial positiva, reducción de las tasas de interés.

“El tipo de cambio relativamente estable, ahora con un poco de ruido porque la liquidación de la cosecha está más lenta. El tipo de cambio no se tiene que atrasar, pero si hacen un salto discreto del tipo de cambio otra vez alimentas la rueda inflacionaria. El tema es que cuando empieza a haber brecha comienzan los problemas. En la macro hay buenas señales, pero desde la micro hay muchos problemas. La micro está dañada y está padeciendo. El apretón monetario fue tan importante que hay menos plata en la calle, eso se traduce en menos compras y luego en menos producción. Es clave que haya una reducción en la inflación para que mejore el ingreso real de la gente”, dice.

El otro plano que preocupa al sector industrial es la continuidad de los problemas de competitividad para exportar “porque estamos llenos de impuestos distorsivos”.

Sin Bases se complica. A manera de mensaje directo a la dirigencia política desde la UIC remarcan que para que la recuperación sea sostenible se requieren reformas de fondo. Básicamente, la aprobación de un paquete de leyes como el que plantea la Ley Bases.

“Para que haya crecimiento económico hay que votar la Ley Bases porque no es la panacea, pero hay muchos instrumentos para que se incentive la producción. Hay cosas cuestionables, como los blanqueos y moratorias, que son cosas injustas, pero por ahí son necesarias porque este país ha tenido cosas injustas y obliga al sector privado y al ciudadano común a hacer cosas que en otro país no las hace. Pero acá las hace por supervivencia. La reforma laboral no es la ideal, pero es la posible, con una parte importante como la eliminación de las multas. Hoy hay desincentivos y se ha fracasado con el régimen actual., con 40% de empleados de forma informal”, apunta.

-¿Esta demora de la Ley Bases está ralentizando la recuperación?

-Yo creo que sí. Veamos el tema del RIGI, que es polémico, pero está planteado para inversiones muy importantes generando un régimen de incentivos. Y tenemos que hacer eso en este país porque nosotros hemos defaulteado todos los préstamos y contratos, no hemos dado seguridad jurídica y no somos dignos de confianza. Y la confianza la ganas en el tiempo. La plata va donde está segura. Si hubiéramos sido confiables no haría falta RIGI. Como no lo somos es el precio que tenes que pagar para tratar de que venga a instalarse alguien. A lo mejor no es el mejor régimen, pero arranquemos, porque cuando se instala una industria se derrama todo alrededor. No se puede vivir en recesión y hay que entender algo fundamental, este país va a salir por la creación de empleo y crecimiento del sector privado. Yo no comulgo con todo lo que dice Milei, pero lleva 6 meses y no pudo sacar una ley. Hay efectos no deseados, por supuesto. No me gusta que se pelee con los presidentes del mundo, ni como trata a los legisladores. Hay falta de experiencia y mala praxis, pero no hay una salida gratuita.