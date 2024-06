Jaime Durán Barba: "Bucaram y Milei se parecen en la excentricidad pronunciada"

Jaime Durán Barba advirtió que la ideología disruptiva de Milei y su política de confrontación geopolítica alineado a líderes mundiales de extrema derecha puede llevar al país "al colapso" si no logra atraer inverisones, y lo comparó con la situación que llevó a la destitución del ex presidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. “Bucaram siempre se comportó como una persona alterada mentalmente, pero al llegar al gobierno se desató lo que es frecuente con una psicología inestable, el poder lo aceleró y agredió a todo el mundo”, contó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jaime Durán Barba es consultor de imagen, docente, asesor político, columnista de Perfil, creador de presidentes, entre ellos de Argentina y Ecuador. Fue consejero del Gabinete en su país, Ecuador. Este fin de semana publicó una nota en Perfil titulada “Pragmatismo y profecía”.

Guillermo Moreno dijo que “el próximo Gobierno va a salir de la Asamblea Legislativa”, dando a entender que Milei no terminaría su mandato presidencial. Uno podría suponer que no es un análisis objetivo, porque no le gusta el gobierno de Milei, pero Facundo Nejamkis dijo que “la tensión entre el Parlamento y Milei puede llevar a algo parecido a lo de Bucaram y Fujimori”. Vos venis marcando de manera crítica la performance de Milei, pero al mismo tiempo sos testigo, como pocos, de lo que ocurrió con Bucaram y Fujimori. ¿Ves esa posibilidad en la Argentina, que no tiene historia como sí Brasil y otros países andinos, de impeachment presidencial?

Desgraciadamente, la situación se complica demasiado. Yo no soy partidario del asunto.

En el caso de Bucaram, yo fui un miembro muy activo de lo que ocurrió. Bucaram estaba fuera de sí, amenazaba y atropellaba a todo el mundo, y hubo un momento en el que distintos partidos políticos ecuatorianos se pusieron de acuerdo, donde yo intervine, para desplazar a Bucaram y que fuera elegido presidente por el Congreso Fabián Alarcón, que tenía solamente dos diputados en todo el Congreso.

En el caso de Fujimori fue mucho más complejo. Yo creo que Fujimori fue un gran presidente en algunos puntos. Lo traté porque negociamos la paz de Ecuador con Perú en su Gobierno y yo era jefe de gabinete. Hombre inteligente, hizo cosas muy interesantes, detuvo a la guerrilla definitivamente y controló la hiperinflación que existía, pero estuvo con un personaje siniestro a su lado, Montesinos, que grababa todo, violaba los derechos humanos, y eso le llevó a la catástrofe.

En el caso de Milei, creo que mi artículo en Perfil explica lo que pienso. En una época en que las ideologías no tienen mucho soporte, en la práctica está llegando a problemas muy graves. Si su proyecto no consigue, según dice él con el déficit cero, la llegada de inversiones importantes de extranjeros y de argentinos que están en el exterior, va a colapsar. Y no veo cómo, porque que otros países anarcocapitalistas del mundo inviertan en Argentina es imposible, porque no existen. Con quien ha hecho una muy buena relación es con Trump, que es un americano que no quiere que los norteamericanos inviertan en otros países, entonces no va a ayudar a que Argentina reciba inversiones norteamericanas. Y con Bukele, que es un ex miembro del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional, hijo del imán Bukele de El Salvador, que es líder de los islámicos de ese país. Yo no creo que esté mal decir que el Frente Farabundo Martí es contrario a toda la ideología de Milei, que ayer nomás no fue a la mezquita de Buenos Aires por la presencia del embajador palestino. Bukele no piensa en nada como Milei, pero se parece en que es disruptivo porque viola los derechos humanos de presos pintorescos en su mega cárcel. Pero no tiene nada más de atractivo para alguien como Milei. Es disruptivo. Trump también es disruptivo, simplemente.

Pero no veo cómo un gobierno que se pelea con México, que es la potencia hispana más grande del mundo, por lejos. México es un país enorme, es un país norteamericano con una gran economía, con la que si tuviésemos buenas relaciones, como las que tiene Estados Unidos, podríamos tener inversiones e intercambios importantes. Se pelea con Colombia, el segundo país hispano más grande del mundo. También con España, que tantas inversiones y tanta gente tiene en Argentina. Con Chile y Brasil, que es un socio importantísimo comercial de Argentina. Se pelea con China, un acreedor importante de Argentina. Hay que recordar que España es miembro del Club de París y puede darnos ahí una sorpresa fea si seguimos en la pelea. No veo cómo, si el Gobierno se pelea con todos los países de los cuales puede venir inversión y se alía a un país chiquito como El Salvador, puede conseguir inversiones.

Los empresarios no vienen solamente porque el presidente es pintoresco, vienen porque creen que el país tiene estabilidad. Y un país en el que el presidente declara que quiere destruir el Estado y que no acatará las disposiciones del Congreso, no es un país estable. Esa es mi crítica con datos objetivos, yo no tengo ninguna antipatía ni simpatía por Milei. Son datos de la realidad.

¿Cómo fue lo de Bucaram y la decisión de que un legislador continuará la presidencia? Hacenos una síntesis de aquella época...

En realidad, aunque yo fui uno de los que impulsó esta cosa, es algo de lo que me arrepiento, es malo romper la institucionalidad.

Bucaram siempre se comportó como una persona alterada mentalmente, pero al llegar al gobierno se desató lo que es frecuente con una psicología inestable, el poder lo aceleró y agredió a todo el mundo. Yo recibía en mi contestador telefónico, todos los días, amenazas de muerte. "Aristócrata", "infeliz", "te vamos a matar", "sabemos dónde vives", "hemos puesto una bomba en tu jardín", me decían, y yo no vivo en una casa, vivo en un penthouse. Pero todos los días había amenazas, también contra Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, y contra Jamil Mahuad, alcalde de Quito.

Hubo un momento en que todos los partidos, Nebot y Mahuad ni siquiera se hablaban, eran la derecha y la centro derecha, dijeron que tanta locura no podía seguir. El presidente del Congreso era Fabián Alarcón. Los legisladores gobernistas tenían un número de diputados, los de oposición un número exactamente igual, y Fabián tenía dos votos. Dijo que sus dos votos eran para quien lo eligiera a él presidente del Congreso.

¿La figura de Alarcon sería el equivalente a Pichetto de Hacemos Coalición Federal?

Sería semejante. También semejante porque para que Alarcón sea elegido tuvo que ser destituida, sin saber por qué, la vicepresidenta. La vicepresidenta de Bucaram fue destituida porque había sido elegida con Bucaraman, ella realmente nunca hizo nada para merecer la destitución, pero el Congreso destituyó a presidente y vicepresidente, con lo que se abrió la sucesión para el presidente de la Cámara de Diputados.

Respecto de la psicología, ¿esa excentricidad psicológica de Bucaram es comparable con Milei?

Son dos casos bastante distintos, pero sí hay una excentricidad pronunciada. El triunfo de Bucaram fue desconcertante, nadie pensó que podía ganar Bucaram, yo asesoraba a Jaime Nebot.

Bucaram decía que un buen bucaramista debía romper la pintura de todos los Mercedes Benz que viera con la tapa de una botella, y él andaba siempre con una caravana de Mercedes Benz. Cuando un periodista le preguntó, al terminar su alcaldía de Guayaquil, “usted cuando llegó a la alcaldía era bien pobre y ahora se retira muy rico”, y él respondió “¿y qué querías, que sea un imbécil?, era mi oportunidad para ser rico, obvio”. Parecía que esa respuesta lo descalificaba, pero no, la gente se mataba de risa y decía que estaba buenísimo.

