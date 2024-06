Jorge Alemán: "Las derechas clásicas se van mimetizando con la ultraderecha"

Jorge Alemán analizó las elecciones al Parlamento Europeo y sostuvo que para la sociedades actuales “el Estado es un intruso molesto”, algo que se ha exacerbado por la pandemia y que explica el avance de la ultraderecha en el mundo. En cuanto a las elecciones españolas, indicó que Sánchez utilizó la polarización con Milei para ganar apoyo, y afirmó que están surgiendo fenómenos similares a Milei en otras latitudes. “Está esta cuestión del personaje bizarro que sostiene fórmulas inverosímiles, que tiene un gran calado y gran capacidad para extenderse”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Jorge Alemán es psicoanalista, escritor, columnista y profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de San Martín. En el año 2018 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, y previamente fue consejero cultural en la Embajada Argentina en España entre 2004 y 2015. Es autor de varios libros, entre ellos “Capitalismo: Crimen perfecto o emancipación” y “Pandemónium. Notas sobre el desastre”.

¿Cuál es su reflexión y balance de lo que pasó ayer en las elecciones europeas?

Está sucediendo algo grave porque hay una escalada de la ultraderecha en toda la extensión europea que va abriendo interrogantes muy serios sobre la propia constitución de la Unión Europea.

La Segunda Guerra Mundial queda lejos y la memoria histórica de esa Segunda Guerra se ha ido esfumando. Todo lo interesante que surgió como salvífico, podríamos decir, después de la Segunda Guerra, la socialdemocracia, el Estado del bienestar, el mismo proyecto de una Europa de los pueblos, se ha volatilizado.

Y tenemos como segunda fuerza en Alemania a la ultraderecha, y como primera fuerza en Austria. Macron tiene que llamar a elecciones porque Le Pen lo ha superado ampliamente, y en Italia ya está Meloni. En España han ganado, pero no ganaron con la diferencia que esperaban. Entonces ahí Sánchez, como de costumbre, tiene sus propios márgenes.

Yo personalmente hace años que hablo de esto y siempre me llamaba poderosamente la atención, porque se hablaba de conservadores, en Argentina de gorilas, y en realidad se estaba cocinando algo nuevo. Algo que tiene mucho que ver con que los beneficios del Estado del bienestar, hace mucho tiempo que a un enorme sector de la población no les resultan significativos, a los jóvenes en particular, y que además empieza a haber un distanciamiento real con respecto a la política por parte de grandes sectores de la población, y después la historia.

La historia se va esfumando, hay muchísimos seres humanos, como hemos hablado en otras ocasiones, en donde la historia ya no dice nada y no juega como referencia simbólica. Así que es una situación preocupante. Por ejemplo, en España hay tres partidos de ultraderecha, incluso las derechas clásicas y conservadoras se van mimetizando y van quedando impregnadas por el estilo ultraderechista.

Titulamos la apertura de hoy “un fantasma recorre Europa”, parafraseando Marx y Engel, con la idea inversa de que no es el fantasma del comunismo sino de la ultraderecha. ¿Qué cambió en las subjetividad de las personas, con un siglo de diferencia, para que el fantasma que recorría Europa hace 100 años fuera el de la izquierda y hoy sea el de la derecha? ¿Qué aspiraciones y valores les cambió a los ciudadanos de hoy para que sea aquello y esto?

Cuando Marx escribió esa frase había un sujeto histórico que a él le parecía identificable. Era un sujeto que estaba directamente relacionado con el capitalismo industrial y que a través de una serie de operaciones podía incluso constituirse históricamente como un sujeto transformador. Ese sujeto se ha fragmentado. Ese sujeto que se denominó proletariado, clase obrera, clase trabajadora, hoy, según las distintas circunstancias culturales de cada país, aparece como imposible de ser identificado de manera consistente. Eso en primer lugar.

En segundo lugar, hay una especie de idea de que el Estado es un intruso molesto. La idea de pagar impuestos que, evidentemente, a diferencia de lo que cree el Presidente argentino, el Estado no es solo un instrumento administrativo, es un pacto social. Esa idea del pacto social no es percibida como tal. Se percibe más bien la arbitrariedad del Estado y en eso la pandemia fue un cruce de la línea. La pandemia hizo sentir a enormes sectores que el Estado era algo absolutamente arbitrario que estaba al servicio de imponer más que proteger.

Y después, lo que te decía antes, hay muchísimas personas para las que el mundo de referencia simbólica que nosotros hemos vivido no significa nada. Si uno dice a un joven aquí “franquismo” o “república”, no significa mucho. En Italia, un país que adoro, las fuerzas de izquierda fueron importantísimas y ahora se han disuelto, se han extinguido radicalmente.

Finalmente, está el problema de la inmigración. Hay una metamorfosis en Europa. El inmigrante que formaba parte de lo que Marx clásicamente hubiera llamado el ejército de reserva, es decir, sectores que se incorporaban a los trabajos que los nativos no querían realizar porque eran muy importantes, ahora se perciben como una invasión.

Y después está esta idea de que todo el mundo se autopercibe como de la clase media. No sé si has reparado de cualquier publicidad, así sea de papel higiénico o para lavar una sartén, aparecen cocinas y lugares donde todo el mundo imaginario que se representa pertenece a la clase media, y eso está muy lejos de ser realidad. Hay un aumento de la concentración de la riqueza enorme y una gran desigualdad que se extiende. Eso no se traduce desde la izquierda, ni desde el progresismo, ni desde la socialdemocracia. Fijate que el gran alivio ayer es que por lo menos en Alemania ganó la señora democristiana. Pero bueno, estamos "salvando los muebles", para decirlo muy rápidamente.

¿El tema no es la realidad sino la percepción respecto de las aspiraciones? ¿Puede ser que hace 100 años las aspiraciones eran infinitamente menores que las actuales, entonces la comparación respecto de esas perspectivas generan esa sensación de malestar?

Has tocado una tecla importante, es decir, cuando empiece a ocurrir esto, en donde el Estado se retire y haya fuerzas que cada vez tengan menos cuidado con respecto a la protección social y todo lo que el Estado de bienestar implicaba, ahí aparecerá otro real, algo que ya no se puede imaginarizar de una manera tan sencilla.

Ahí aparecerá que un trabajador tiene que mandar al niño al colegio y vamos a ver a dónde lo puede enviar, aparecerá que alguien tendrá que comprar la medicina, todo lo que de algún modo la Argentina está ocurriendo en el gran experimento social de Milei, que se está desplegando en la realidad misma, aunque esto todavía en Europa no tiene lugar, porque todos siguen respetando, de algún modo, los márgenes que los pactos de Estado implican.

Aunque en los proyectos la novedad, digamos, es que el neofascismo, la ultraderecha o el postfascismo, como se lo quiera llamar, viene en formato neoliberal, no viene a través de lo que fueron las experiencias históricas del fascismo de Europa. El antisemitismo ha sido sustituido, incluso por los antisemitas de toda la vida, por el odio a los inmigrantes africanos o latinos. En fin, cuando aparezcan esas aspiraciones de las que estás hablando, ya veríamos qué es lo que ocurre.

¿Qué influencia tuvo en las elecciones dentro de España, el conflicto entre Sánchez y Milei? Aquí se sostiene que Sánchez tuvo, relativamente, un resultado medianamente digno.

Aquí Sánchez de entrada polarizó con él, de hecho una terminología argentina ha organizado el spot publicitario de eso de votar por zurda. La palabra zurdo no se usó nunca en España.

Sí, Sánchez sabía que todavía a un vasto sector de la población, la idea de tener un presidente como Milei, le espanta. Pero eso no quiere decir que España no esté dentro del marco general de una manera más atenuada. Pero por ejemplo hay un tipo que se llama Alvise que es una especie de Milei y que han surgido estos fenómenos, no como lo dijiste la vez pasada haciendo referencia al énfasis, al exceso argentino mejor dicho. El exceso estaría en este joven que apareció. Pero sí, está esta cuestión del personaje bizarro que sostiene fórmulas inverosímiles, y que tiene un gran calado y gran capacidad para extenderse.

Yo creo que a Sánchez le vino bien, porque todas las comparecencias de Milei eran decir que él es un espía dentro del Estado, porque está dentro del Estado para destruirlo, la propia conferencia de Davos, o la manera en que lo insultó en el propio acto con la Unión Industrial Española, no es algo que construya algún tipo de consenso de ultraderecha.

