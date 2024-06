Volodimir Zelenski: “Europa ya no es un continente de paz”

“Es en Ucrania donde se encuentra la clave para la seguridad de Europa”, dijo ayer el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Francia, adonde asistió por el aniversario del Desembarco de Normandía. “Estoy agradecido por todo lo que ya están haciendo y es mucho. Pero para una paz justa, se debe hacer más”, afirmó. Advirtió, además, que ochenta años después del desembarco del Día D de la Segunda Guerra Mundial, Europa “desafortunadamente ya no es un continente de paz”.

“¿Podrá Putin ganar esta batalla? No, porque no tenemos derecho a perder. ¿Puede esta guerra desaparecer siguiendo las líneas actuales? No, porque no hay límites para el mal, ni hace ochenta años, ni ahora. Y si alguien intenta trazar líneas temporales, sólo dará una pausa antes de una nueva guerra. Es lo mismo ahora que cuando el mal desató su agresión contra sus vecinos en los años 1930. Los nazis cruzaron línea tras línea. Putin está haciendo lo mismo”, comparó Zelenski al presidente ruso con los nazis en sus redes sociales.

“Porque sin control sobre Ucrania, Rusia tendrá que ser un estado nacional normal y no un imperio colonial que busca constantemente nuevos territorios en Europa, así como en Asia y África”, sostuvo. “Este régimen ruso no reconoce fronteras. Ni siquiera Europa es suficiente para ello. Ya ha devastado Siria. Invierte en terror y socava la vida allí donde puede llegar y donde no encuentra resistencia”, agregó.

El presidente ucraniano celebró además su reunión en París con su igual estadounidense, Joe Biden: “Discutimos las capacidades de defensa de Ucrania, la situación del campo de batalla y nuestros preparativos para firmar un acuerdo de seguridad bilateral. Para garantizar una protección eficaz contra el terrorismo ruso cotidiano, Ucrania debe poder atacar objetivos militares en territorio ruso. Agradezco a Estados Unidos por apoyar a Ucrania. Es muy importante que nuestro pueblo sienta que no estamos solos, que estamos con ustedes, nuestro socio estratégico”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó ayer que quería que las conversaciones de adhesión de Kiev a la Unión Europea comiencen “a finales de mes”. “Francia continúa apoyando a Ucrania en todas las áreas, incluido el nivel europeo, buscando el inicio efectivo de las negociaciones de membresía”, dijo Macron a los periodistas junto a Zelenski y agregó que su nación quiere un “camino irreversible” hacia la membresía de la OTAN para Ucrania.

Zelenski le agradeció a Macron por su “esfuerzo”: “En sólo una semana, la Cumbre de Paz (que se celebrará entre el 15 y 16 de junio en Suiza) reunirá a líderes y estados de todo el mundo que defienden la Carta de las Naciones Unidas. Aprecio el liderazgo de Francia en la implementación de los puntos de la Fórmula de Paz, incluido el relativo a la radiación y la seguridad nuclear. Agradezco al presidente Macron por esforzarse siempre por encontrar la mejor solución para protegernos a nosotros y a toda Europa. Aprecio la valentía de sus decisiones y el liderazgo de Francia”.