La Unión Europea renueva su Parlamento y espera un giro a la derecha en una votación maratónica

Las elecciones que renovarán las instituciones de la Unión Europea llegan a su fin luego de cuatro días de votaciones, con la derecha como promesa. 360 millones de ciudadanos europeos eligen a los 720 representantes que confortmarán el Parlamento Europeo, la única asamblea plurinacional elegida por voto directo, durante los próximos cinco años.

Las elecciones europeas comenzaron el jueves con el voto en Países Bajos, donde una alianza con la centroizquierda superó por una diferencia mínima al ultraderechista Partido por la Victoria (PVV). Hoy, en la última jornada, vota la mayoría de los 27 países del bloque, incluyendo Francia y Alemania. Los resultados generales se esperan para esta misma noche.

Ayer fueron a las urnas Italia, donde la derecha promete dejar su marca; Malta, Letonia y Eslovaquia, un país aún sacudido por el intento de asesinato contra su primer ministro. En Dinamarca, otro de los países que irán hoy a las urnas, la primera ministra, Mette Frederiksen, fue agredida físicamente por un hombre en una plaza de la capital, Copenhague.

Meloni: la pieza clave. Italia es la tercera economía de la Unión Europea, con 76 de los 720 escaños, y su papel para la formación del Parlamento es fundamental. Las encuestas sugieren que el partido Hermanos de Italia, de la premier italiana, Giorgia Meloni, podría ganar con el 27 por ciento de los votos –más del cuádruple de su puntuación de 2019–, en medio de un aumento más amplio de grupos de extrema derecha en todo el bloque.

Las proyecciones sobre el papel de Meloni y su formación son tan optimistas que la presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un nuevo mandato, Ursula von der Leyen, no esconde su interés en una alianza. Por el momento, Meloni no ha adelantado cuál será su postura, e insiste en que su objetivo y el de su partido es hacer que las formaciones europeas de izquierda queden relegadas a la oposición. Más allá del aumento previsto, los analistas hacen hincapié en que la pregunta más importante es si el principal grupo del Parlamento, el Partido Popular Europeo (PPE) de Von der Leyen, se aliará o no con la extrema derecha.

Meloni mantiene la cuestión migratoria en el centro de su discurso, un asunto que los partidos de la derecha lograron imponer como fundamental.

Se pronostica que obtendrán una cuarta parte de los escaños del Parlamento, aunque todavía la corriente centrista seguiría ganando.

Los sondeos prevén un crecimiento de los partidos de derecha, que podría hacerse con un cuarto de los escaños en el Parlamento Europeo, una perspectiva que arroja un manto de incertidumbre sobre el equilibrio político de los próximos años. De todas maneras, ese porcentaje resulta insuficiente para una mayoría.