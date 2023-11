El ex presidente de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, Rafael Bielsa, se refirió a las relaciones exteriores que podría tener el país bajo el mando de Milei. "El próximo gobierno no tendrá relación con el Papa". A su vez, admitió que "hemos cansado a la gente y no la hemos satisfecho en las cosas más elementales", en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rafael Bielsa es embajador argentino en Chile desde el 2020, fue presidente Ejecutivo de Aeropuertos Argentina 2000 entre 2013 y 2017; secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico entre 2011 y 2013. Además de diputado Nacional entre 2005 y 2007, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación entre 2013 y 2020. Rafael Bielsa sostuvo que no tiene "absolutamente ninguna esperanza en el gobierno de Milei".

Dijiste que no tenés “absolutamente nada de esperanza en el gobierno de Milei”. ¿Podrías fundamentar esa desesperanza?

Los fundamentos tienen que ver con un análisis de cuáles son las propuestas, además de la recuperación histórica de otras épocas que ni siquiera tuvieron tanta virulencia como esta. A su vez, siento que va a haber mucha gente que va a sufrir muchísimo, va a doler que los que tienen poco, tengan mucho menos.

Vos trabajaste junto a Javier Milei durante 5 años en Aeropuertos Argentina 2000, ¿en tu carencia de esperanzas, también está Milei persona?

Es curioso porque la carencia de esperanza tiene que ver con que Javier es literal, dice lo que piensa. Recuerdo que hablábamos de la Escuela austríaca de economía y fue muy generoso al brindarme su conocimiento. Una vez leí un libro de Friedrich Hayek, que me había recomendado Javier, y leí que el estudio científico de la teoría económica es incompatible con la política.

Es que la ciencia económica trata de arribar a algunas verdades aunque no satisfagan a mucha gente, mientras que la política trata de satisfacer a la gente de inmediato porque se necesitan votos. Cuando se lo comenté, él me comentó que despreciaba la política. Y hoy es presidente electo. A su edad no se empieza a amar a la política de un día para el otro. Por eso tengo dudas de cómo va a funcionar este invento. Además, las pruebas empíricas no las tiene todo el mundo, muchos deben pensar que hay cosas que no las va a hacer o que quiso castigar a los políticos.

Milei es una esperanza que va a durar poco porque la paciencia de la gente no va a durar mucho. Pero si es una religión laica, con los actos de Milei que parecen un ritual pagano, tendrá un poco más de tiempo. Mi convicción de que nos espera mucho dolor es una virtud que consiste en que Javier va a tratar de hacer lo que prometió. Y desde ya te digo que la relación Milei-Macri va a ser una relación muy jaqueada por la realidad.

Jaime Durán Barba vaticina lo mismo, que Milei y Macri no van a congeniar porque ninguno de los dos aceptaría al otro como jefe. Sostuviste que podría haber una especie de religión pagana, es decir que una gran parte de la población que se convierta en ideológicamente libertaria. ¿Pasará eso o será sólo una esperanza que, al no confirmarse en la realidad, será breve y efímera?

Con las medidas que él me dijo a mí que tomaría, la gente va a perder la paciencia rápido. Lo cual lamento porque me gustaría creer que cortando la obra pública o privatizando el conocimiento, eso redundaría en felicidad para la mayoría. Pero el mundo no funciona así. Está la experiencia de Grafton, un pueblito de Estados Unidos que eligió a los libertarios, terminó quebrado. Es que estos compraron propiedades, redujeron la policía, vendieron la Iglesia, entre otras cosas.

Encima tiene la particularidad de que el estado al que pertenece, New Hampshire, es uno de los más liberales en cuanto a sus costumbres. Es el único estado que ni siquiera está obligado a usar el cinturón de seguridad.

Sí, conozco, viví por allí. Esos 300 libertarios que quisieron hacer esa experiencia allí, luego de quebrarlo, se mandaron a mudar. De Soto, un mentor español de Javier, sostiene que “el libertarianismo es incompatible con la democracia”. Hablan de un sistema de la igualdad ante la ley, pero esa igualdad está después, primero debería estar la democracia.

Nosotros hace 3 días tuvimos una elección transparente y eso también es democracia. Entonces, practicar una teoría que desmiente lo poco que, en la práctica, las instituciones dan satisfacciones a los habitantes, es algo que duele. De todas maneras, Milei se rodea de gente idónea y de buenos tipos, como Guillermo Francos y Nicolás Posse.

Pero después están esos testimonios como el de las Malvinas, que son una deuda histórica, además de una prescripción constitucional. Tenemos pocos consensos colectivos y vamos a romper los pocos que tenemos.

La alianza Milei-Macri

Vos decís que la relación con Macri será efímera y en el libro “El loco” de Juan Luis González, vos marcabas que “su relaciones de pareja eran esporádicas”. ¿Se puede leer como una metáfora las asociaciones políticas con sus vínculos amorosos?

No me gusta hablar de los sentimientos de los otros, pero Javier era más del estilo picaflor que el de puertas adentro. No lo plantearía como una relación con Macri, ya que este último es un pícaro con rasgos de perversidad notables. Incluso cuando perdió una elección y amenazó a todos los argentinos, aunque la mayoría no lo recuerde.

¿Pero una persona inteligente como Macri no tendrá un plan, justamente sabiendo que las ideas de Milei pueden no ser aplicables y que el costo político de eso también lo alcance a él?

Cualquier idea que se le puede ocurrir, a la manera utilitaria que piensa Macri, va a ser mala para la patria y para Javier Gerardo. Macri se lo va a sacar de encima a Milei cuando empiece a ser más costoso que el rédito que le da.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich

¿Entonces en la disputa gana Milei?

Cuando haya que tomar una decisión, la última palabra la va a tener Milei. Y te lo digo cuando trabajé con él siendo su jefe, y ahora es el presidente electo y yo un futuro desempleado. No conocí a un calculista de riesgo tan bueno como Javier. Aunque en esa época no tenía esos arranques de furia o si las tenía, las manejaba.

Ahora bien, ser un calculista de riesgo es un estudioso de un subtema de la economía, pero gobernar requiere una mirada general sobre el encadenamiento de los problemas. Y no sé si él la tiene, si se da cuenta que al tocar una cosa, se mueven otras.

En el análisis de riesgo en la economía es proyecto a proyecto, mientras que en la economía en su conjunto es todo junto. Por eso la política es distinta a la economía, ¿no?

Por eso cuando él me planteaba sus ideas monetarias, yo le decía que para que eso salga bien tendría que tomar una medida y que la gente acepte eso y se quede quieta hasta la próxima medida. Para luego continuar el ciclo con otros grupos de personas. Pero en política no se puede tomar decisiones y dejar congeladas a las personas. Y él me contestaba con los argumentos de la Escuela de Viena.

¿Cómo quedará la relación de Milei con Eduardo Eurnekián?

El filósofo Rudolf Carnap decía que cada ciencia crea su lenguaje y que es intraducible y por eso no se comunican una con otra. Yendo a la perspectiva del futuro, afirmaste que había personas muy capaces alrededor de Milei. Y las que mencionaste trabajaron en el grupo de Eduardo Eurnekián, ¿vos creés que cuenta con el apoyo del empresario? ¿O son reales sus críticas hacia el electo presidente? ¿Si el gobierno llegara a fracasar, repercutirá en el Grupo América?

No es bueno para el holding. Eurnekián criticó a Milei cuando vapuleó al Papa, por quien siente un gran respeto. Y la segunda crítica fue más bien una broma, cuando dijo que uno de sus empleados “me salió fallado”. Pero se magnificó.

Pero antes había dicho también que “no queremos más autoritarios” y eso no fue una broma. Tengamos en cuenta que Eurnekián no la pasó para nada bien en la Dictadura, además es una persona totalmente pluralista. ¿O no?

Estoy de acuerdo con vos, a Eurnekian intrínsecamente le molesta el estilo autoritario. Pero vuelvo a lo mismo: que haya muchos colaboradores que trabajaron en América no es beneficioso para el holding, ya que tiene condiciones de competitividad en montones de rubros. Pero esta situación pone bajo un manto de sospecha cualquier cosa que la Corporación haga en Argentina.

Eduardo Eurnekián

Respecto a los resultados del domingo, el peronismo tiene que pensar mucho, al igual que mi generación. Hemos cansado a la gente y no la hemos satisfecho en las cosas más elementales. Terminamos hablando una neolengua que sólo le interesa a la política, por eso entiendo perfectamente el resultado.

Si esto fuera breve y el mensaje que recibió la política es que tiene que cambiar, ¿cómo imaginás el futuro de los partidos políticos argentinos en el caso de que esta experiencia no fuera exitosa? ¿Y si lo fuera, cambiaría mucho? ¿Y cómo se arma la sociedad a partir de ahora con un porcentaje de votos tan dividido y poco convencido en ambas partes?

Es más fácil aprender a sufrir que aprender a perder. Es que este último, cada vez que sucede, se presenta con un rostro diferente. Entonces, como dice Virgilio Expósito en “Naranjo en flor”, primero hay que saber sufrir. Y este es el momento en el que estamos, debemos sufrir en voz alta, pero sin hablar mal de quien ganó.

A mí no nace pensar mal del próximo gobierno ni de la gente que lo votó. Ojalá pudiera creer en esas ideas, aunque no lo hago en este momento. Amo a mi patria y no quiero que le vaya mal. No me gusta mucho la palabra autocrítica, pero los que perdimos debemos charlar y actualizar la doctrina para sintonizar mejor lo que la gente está pensando.

Las nuevas relaciones exteriores de Argentina y el papel del Papa

Alejandro Gomel: Vos que te dedicás a la política internacional, ¿qué te imaginás que pueda suceder en materia internacional para la Argentina, teniendo en cuenta lo que viene diciendo Milei acerca de Brasil y China, por ejemplo?

La política internacional no deja espacio para el amateurismo. En un mundo como este, en donde hay fatigas de materiales en muchos lugares y donde cada palabra es leída en término de alineamiento o repudio, no hay espacio para los que no son profesionales, La Argentina tiene que tomar alguna medida.

Repudiar a China, que automáticamente cortó la línea de los yuanes, y decir que no se va a negociar con Brasil, no es la idea de país ni de relaciones que tengo. Hemos cambiado un Lula nuevo por un Bolsonaro vetusto. Y el mundo que viene no es así, así que hasta que la canciller no empiece a tocar la botonera vamos a estar yendo de la cuarta al pértigo.

Claudio Mardones: La canciller Diana Mondino tuvo un papel importante en destrabar la comunicación con el Papa, en donde parece que el disparador fue un contracto no diplomático: el oftalmólogo argentino del Bergoglio. Esa comunicación telefónica, mediada por Mondino, podría tener consecuencias significativas en las relaciones entre Argentina y el Vaticano, sobre todo luego de la virulencia del electo presidente. ¿Cómo cree que va a evolucionar eso? ¿Y cómo cree que va a ser el rol de Bergoglio en este momento? ¿Cambiará mucho que se hable con Milei? ¿Vendrá, ahora sí, a la Argentina?

Que haya habido una comunicación y una congratulación por el triunfo electoral por parte del Papa, me parece una buena noticia. Es que, de esta manera, el Papa exhibe una grandeza y generosidad importantísimas, sobre todo después de las cosas que dijo sobre él.

En segundo lugar, si eso se pudiera consolidar, sólo Argentina podría haber desdeñado a un jugador global y no tener una relación estrecha con el jefe de una religión que tiene muchísimas personas en todo el globo. Por tanto, celebro el contacto del Papa que consiguió Diana Mondino.

Ahora bien, no creo que la relación con el Papa que a mí me gustaría se lleve a cabo. Esto lo digo porque no hay afinidades naturales pero también hay gente que siente clima de discordia más allá de los gestos. El próximo gobierno no tendrá relación con el Papa.

CM: ¿Como pasó con Mauricio Macri?

En ese caso fue una imposición, tenía que recibirlo y era una cuestión que venía de mucho antes. Pero no tener una relación profunda con el Vaticano, teniendo un Papa argentino, parece una broma. Pero hoy es hoy, la realidad nos propinó un 50% de aumento en los alimentos, así que está bueno festejar ese ratito de comunicación entre Javier Gerardo y Bergoglio.

Vos sabés que las grandes empresas contratan historiadores para que los ejecutivos nuevos aprendan de los errores pasados y tomen decisiones más informadas. Nuestra tarea es ayudar a quienes toman decisiones con crítica contextualizada para tomar las mejores decisiones. Y ese rol, contando con tu conocimiento de Milei de más de 10 años, servirá para ayudar a la sociedad y al propio presidente electo.

Correcto. Pero dejame aclararte algo: tengo afecto por ese chico, pero me consterna que su ideario nos lleve a la catástrofe. Javier, en su versión laboral, es muy querible y sincero, más allá de su imagen pública.

Mi relación con él es incomparable con la tuya, pero debo haber sido el periodista más crítico con Javier Milei, pero siempre he considerado que es una persona honesta y bien intencionada, aunque pueda estar equivocado. Tu experiencia de 10 años lo confirma. No se trata de juzgar a las personas, sino de debatir ideas, como decía Alfonsín.

Pienso lo mismo.

AO JL