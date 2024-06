El Gobierno negocia con China por el vencimiento de U$S5.000 millones del swap

El Gobierno se encuentra en una negociación contrarreloj con China debido a los vencimientos del swap en junio y julio por montos cercanos a los U$S5.000 millones. Según el último informe contable del Banco Central (BCRA), durante la gestión de Alberto Fernández utilizó US$ 4.900 millones para el pago de importaciones, deuda con bonistas privados y el FMI. De ese total, hay que devolver US$ 2.900 millones en junio y US$ 2.000 millones en julio, cuando las reservas netas siguen en terreno negativo.

A raíz de esa situación, fuentes del Ejecutivo consultadas por TN informaron que es probable que se pague una parte de los compromisos y se busque refinanciar otra porción. Si bien hubo avances en la discusión técnica con el país asiático, aún no se terminó de cerrar el acuerdo, a lo que se suma que no hay un viaje planificado de los funcionarios económicos hacia China.

Asimismo, la negociación se ve atravesada por las áreas políticas y diplomáticas, siendo que la relación entre ambos países tuvo un comienzo difícil. Sin embargo, el Gobierno intentó encauzar el trato con un viaje la canciller Diana Mondino a China, del cual también participó el titular del BCRA, Santiago Bausili, como miembro de la comitiva oficial.

No obstante, el interés de Beijing estuvo enfocado en el futuro de las represas en Santa Cruz, que se construyen con financiamiento total de bancos del chinos y está paralizada desde diciembre.

Un swap es un acuerdo de intercambio financiero que establece un convenio entre dos partes para intercambiar obligaciones financieras como puede ser el pago de intereses sobre una deuda. En el caso del swap entre Argentina y China, que fue firmado en 2009 y renovado por diferentes gestiones, consiste en un canje de moneda en el que el BCRA deposita pesos en China y a cambio recibe yuanes.

La canciller Diana Mondino viajó a China a fines de abril para intentar recomponer la relación bilateral con el gigante asiático.

Según detalló el organismo monetario, el país mantenía en sus reservas al 31 de diciembre un swap por el equivalente a 35.000 millones de yuanes (US$4.924 millones). De ese total, US$2.954 millones vencen este mes y otros US$1.970 millones se deberían pagar en julio.

En el caso de que la gestión libertaria no logre postergar la totalidad de los vencimientos, podrá pagar con las reservas que compró en los últimos meses, a las que se sumarán unos US$800 millones que el FMI enviará en las próximas semanas, cuando su directorio finalmente apruebe la octava revisión del acuerdo.

En ese sentido, desde el cambio de gestión, el BCRA compró más de US$17.200 millones. Sin embargo, debido a los pagos de deuda e importaciones, solo ingresaron a sus arcas US$7.400 millones. A partir de ese escenario, el equipo económico preferiría refinanciar la mayor parte de los pagos a China para evitar un estrés adicional sobre el activo del organismo.

A pesar de haber comprado más de US$17.200 millones, solo ingresaron en las arcas del BCRA US$7.400 millones.

El año pasado, el Gobierno de Fernández había renovado todos los tramos del acuerdo con el Banco Popular de China, que asciende a 130.000 millones de yuanes (CNY), equivalentes en la actualidad a unos US$18.300 millones. De esa manera, el vencimiento de dicha renovación será el 6 de agosto de 2026.

Sin embargo, durante 2023 el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, usó yuanes para pagar importaciones sin reducir las alicaídas reservas en dólares del BCRA. En ese momento, las empresas reconocían que los permisos de importación (SIRA) se aprobaban con más facilidad si se hacían en moneda china que cuando se requerían dólares.

Al respecto, el último reporte del staff del FMI ya había calculado que el tramo utilizado del swap durante el año pasado sumaba US$4.900 millones. “Se supone que el swap activado se refinanciará en 2024, en consonancia con los esfuerzos en curso”, habían dicho los funcionarios del organismo. En otra parte de ese documento, la entidad afirmaba que el BCRA ya estaba trabajando en formas de refinanciación de los tramos activados.