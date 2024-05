El Banco Central cerró la peor semana en materia de compra de divisas en la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a vender dólares en el mercado cambiario y cerró la peor semana en materia de compra de divisas desde el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. La desaceleración en la adquisición de dólares se hizo más notoria en los últimos días y los economistas vinculan el fenómeno a una mayor presencia de demanda importadora y a un atraso de la liquidación del sector agroexportador.

La autoridad monetaria vendió US$ 52 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) en la última jornada hábil de mayo. Se trata de la sexta rueda en que el BCRA registró ventas netas en la presidencia de Milei. Según los cálculos del analista financiero Gustavo Quintana, el banco de bancos compró US$ 2.522 millones durante el quinto mes del año y totaliza US$ 17.246 millones desde diciembre de 2023.

A pesar de la abultada acumulación de moneda extranjera, las reservas internacionales brutas solo crecieron unos US$ 8.000 millones hasta los US$ 28.663 millones desde la asunción de Milei. En el medio, el Estado nacional debió hacer frente a vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que mermaron sus tenencias.

Analizado en términos mensuales, la cifra de mayo es la segunda peor en los casi seis meses de gobierno libertario. De hecho, cayó un 24,3% respecto del récord de abril de US$ 3.348 millones. Más allá del retroceso, los números superan holgadamente a los últimos meses de la gestión del Frente de Todos.

En efecto, en marzo, el Central embolsó US$ 2.884 millones; en febrero US$ 2.357 millones; en enero US$ 3.273 millones, y desde el 13 de diciembre hasta el final de mes US$ 2.862 millones.

Los motivos detrás de la merma compradora

Consultado por PERFIL, el director del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), Juan Manuel Telechea, identificó una combinación de elementos que propiciaron la caída del ritmo de compras del BCRA durante la última semana de mayo, que también se vio condicionada por el feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos.

Por un lado, Telechea distinguió "al abaratamiento sostenido del tipo de cambio real" como uno de los factores que explica la merma compradora. Esto traduce en un avance de la inflación por encima del crawling peg -devaluación gradual- de 2%. Bajo su perspectiva, la dinámica de atraso cambiario "impulsa las importaciones" y, a la vez, desincentiva las exportaciones.

"Además ya se liberó completamente el sistema cuotificado de acceso al mercado cambiario", agregó acerca del plan que había ideado el Ministerio de Economía para dividir en cuotas el pago de la deuda comercial que habían acumulado las empresas con proveedores extranjeros.

Por otra parte, el economista planteó que "los sojeros están liquidando pero no a la velocidad a la que deberían liquidar en función del tamaño de la campaña" y atribuyó esa mecánica "al abaratamiento del dólar, pero también obviamente a las expectativas de devaluación".

"Cuando hay una corrida como la de las últimas semanas, por lo general, el aumento de la brecha después se traslada a menores compras en el mercado oficial. O sea, los importadores tratan de adelantar importaciones y los exportadores las frenan", sumó.

Para el economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, que la entidad monetaria disminuya la compra de divisas o que incluso registre ventas durante algunas ruedas "es algo que viene pasando, pero que se ha enmarcado en una tendencia claramente compradora".

"Hay que tener en cuenta que hacia mediados de año hay un crecimiento estacional de las importaciones, aumentando la demanda de divisas en el mercado oficial, a las que se suman los pagos diferidos de las importaciones del primer cuatrimestre", acotó.

Respecto al retraso del campo en liquidar la cosecha gruesa, Marí sostuvo que "las lluvias generaron alguna demora en marzo-abril que luego se fueron normalizando, y que, en lo que va del año, la comercialización de granos y oleaginosas es algo menor a la de campañas pasadas".

"Esto significa que, coyunturalmente, hay algo menos oferta de divisas en el mercado oficial, y también en el contado con liquidación. Ahora bien, este es un flujo de divisas que aparecerá en los próximos meses", aventuró el consultor acerca del comportamiento de la oferta de dólares del agro.

Por último, el economista destacó que la clave para que el Banco Central acumule reservas "no es la liquidación de divisas ni la demanda de importaciones, sino la política monetaria". "Si el Central quiere acumular reservas entonces debe cuidar que no haya un shock monetario que lleve a una depreciación del peso y a una caída en la demanda de moneda local", concluyó.

