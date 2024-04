Aseguran que, “estamos casi al borde una Tercera Guerra Mundial”

El mundo está convulsionado a raíz de los constantes enfrentamientos y ataques. Durante el último tiempo la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Gaza y el posible ataque de Irán contra Israel, son algunos de los ejemplos más resonantes de la grave situación bélica que deja miles y miles de muertos y una inmensa cantidad de herida, además de daños materiales irrecuperables.

Humanidad en peligro de guerra

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Marwan Gill, presidente de la comunidad musulmana en Argentina, quien expresó que después de la Segunda Guerra Mundial “estamos viendo uno de los momentos más oscuros de la humanidad”.

Según el entrevistado, “estamos casi al borde de una Tercera Guerra Mundial” porque “ya están armados los bloques” en donde se tiene por un lado, el conflicto entre Rusia y Ucrania y por otro, en el Medio Oriente en Gaza. Y agregó: “Por supuesto que el 7 de octubre fue el día que se desató ese acto bélico, pero ya viene este conflicto también hace décadas”.

La charla con el Papa Francisco

Al ser consultado sobre su encuentro con el Papa Francisco, Gill contó que ambos tenían la esperanza de que, con la llegada de las festividades mermaran los ataques. “Teníamos la fe puesta incluso en Medio Oriente, que estas personas podrían bajar el nivel del conflicto, pero terminó el Ramadán y nosotros volvimos a la normalidad de la rutina”, expresó.

El hambre y las víctimas

En ese sentido, el entrevistado sostuvo que, “millones de personas lamentablemente van a continuar ayunando, pero no por un ayuno opcional, sino por uno obligatorio que comenzó el 7 de octubre”. Y agregó: “Hay casi un millón de personas que están a punto de morir por la hambruna, y ni hablar de los 30 mil muertos de los últimos meses; y todavía no hay ningún cese al fuego a la vista”.

El papel de los organismos internacionales

Con respecto a la intervención de países y organismos internacionales en el conflicto, Gill expresó que hay que cuestionar a “la ONU en particular” porque “parece como un cuerpo débil que ya casi no tiene ninguna autoridad, ni eficiencia”. Y continuó: “No pudieron hacer mucho e incluso se presentó un cese al fuego en la Comisión de Seguridad y no pudieron ni implementarla, así como tampoco poner presión”.

Para finalizar, agregó: “Se ven grandes incoherencias entre las resoluciones y las declaraciones, y lo que se nota en estos tiempos es una hipocresía enorme y doble moral del Occidente ante lo que acontece en Gaza”.