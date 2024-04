El G7 analizará esta tarde la situación en Medio Oriente: "Hay que impedir el caos", dijo Scholz

Los jefes de Estado y de gobierno del G7 mantendrán una videoconferencia este domingo "para hablar sobre el ataque iraní contra Israel", anunció el gobierno italiano, que actualmente preside el grupo de principales potencias occidentales.

La reunión fue convocada de manera urgente después de que Irán lanzara un ataque nocturno con más de 200 drones y misiles contra Israel, en respuesta a un bombardeo contra su consulado en Damasco el 1 de abril. El ataque iraní sin precedentes fue "frustrado", según el ejército israelí.

"Expresamos nuestra profunda preocupación por una mayor desestabilización de la región y seguimos trabajando para evitarla", expresó Meloni en la red social X.

El G7 está formado por Italia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.

El Consejo de Seguridad de la ONU también prevé reunirse este domingo a raíz del ataque, que llevó al secretario general de la ONU, António Guterres, a condenar "una grave escalada".

Se reúne del urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque de Irán a Israel

Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz advirtió contra el riesgo de "conflagración" en la región, que podría "descender al caos", según la jefa de la diplomacia alemana Annalena Baerbock.

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó "en los términos más enérgicos posibles el ataque sin precedentes lanzado por Irán contra Israel" y pidió "contención" a las partes implicadas, según un mensaje publicado en la red social X este domingo.

AFP/R/HB

I condemn in the strongest terms the unprecedented attack launched by Iran against Israel, which threatens to destabilize the region.



I express my solidarity with the Israeli people and France's commitment to the security of Israel, our partners, and regional stability.…