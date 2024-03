Lijo, el juez de la casta que benefició a Perdía en la Causa Rucci

El ex “comandante” montonero Roberto Cirilo Perdía, conocido en la acción guerrillera como “Carlos” o “Pelado Carlos”, murió hoy a los 82 años sin haber sido molestado por la justicia sobre el asesinato del líder sindical José Ignacio Rucci, un crimen cometido por Montoneros que duerme en algún cajón del despacho del juez federal Ariel Lijo, propuesto casualmente hoy a miembro de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta que, si la aprueba el Senado, podría elevar a Lijo al olimpo judicial viene del presidente Javier Milei, como corresponde según la Constitución. Lo curioso es que se trata de un gobierno sonoramente “anticasta” y que la vicepresidenta Victoria Villarruel es una conocida defensora de las víctimas de las guerrillas, el “terrorismo” en sus palabras.

Además, Villarruel nombró al frente del Observatorio de Derechos Humanos del Senado a Claudia Rucci, hija de Rucci, acribillado el 23 de septiembre de 1973, varios años de la última dictadura, durante un gobierno democrático del peronismo.

Claudia Rucci pidió varias veces al juez Lijo que citara a declarar a Perdía y al número uno de Montoneros, Mario Firmenich. Lijo no lo hizo nunca. “Es que, si los citamos a declarar, con lo que han declarado ya otros testigos, los tenemos que procesar y detener”, me explicó uno de sus colaboradores hace ya varios años.

No sé si esas palabras eran verdaderas, pero lo cierto es que Lijo ha dejado dormir la causa, como hacen los jueces de la casta que Milei dice estar atacando cada que vez que se topan con una investigación que puede hacer mucho daño en el ecosistema político.

Nada nuevo bajo el sol, no hay que exagerar. Y hasta parecería ser algo usual para desgracia de los sufridos contribuyentes si no fuera porque el Presidente se la pasa buena parte del día vociferando contra la casta. Tanto habla que, frente a estas decisiones —que no son nuevas, veamos el caso de Daniel Scioli y de tantos otros reciclados ilustres—, no se sabe ya si lo que dice Milei es verdad o solo una cortina de humo.

Más allá de esa especulación, se supone que Villarruel algo tendrá para decir sobre el pliego del juez Lijo, uno de los magistrados más criticados por los familiares de los muertos por las guerrillas. Lo mismo se espera de Claudia Rucci desde su cargo al frente del mentado Observatorio.

Si es verdad que el presidente Milei privilegia su relación directa con el pueblo de las redes sociales, haría bien en sopesar cómo ha caído entre sus habituales defensores la postulación de Lijo.

Para hacerla corta, en honor al lenguaje directo y seco de X, esos libertarios dicen: “Más casta no se consigue, Presidente”.

