Claudia Rucci: "¿Tendría que pedir permiso para celebrar una misa en homenaje a mi padre asesinado por Montoneros?"

El acto que realizó la candidata a vicepresidenta del espacio de Javier Milei, Victoria Villarruel, en homenaje a las "víctimas del terrorismo" sigue generando polémicas y debates. Es que el evento realizado en la Legislatura porteña que concentró en las afueras a diversas manifestaciones en contra de su realización generó que ahora Claudia Rucci, senadora bonaerense de JxC e hija del dirigente sindical asesinado en 1973 por Montoneros, José Ignacio Rucci, saliera a reivindicar el acto.

Rucci recordó que en pocos días se cumplirán 50 años del asesinato de su padre, y manifestó su apoyo a la iniciativa de Villarruel: "Reivindico el legítimo derecho de homenajear a las víctimas del terrorismo. En unos días se cumplirán 50 años del asesinato de mi padre por parte del grupo Montoneros. 50 años de impunidad!. ¿Le tendría que pedir permiso a alguien para celebrar una misa en su homenaje? #JUSTICIA", tuiteó desde su cuenta oficial.

"¡Mi solidaridad y respeto para quienes participan y acompañan el homenaje a las víctimas del terrorismo organizado por @VickyVillarruel, @aclarrabure, @GracielaSaraspe y Lorenza Ferrari! Mi repudio a la intolerancia de quienes pretenden esconder la verdad! #JUSTICIA #VERDAD", agregó la funcionaria.

El acto de Victoria Villarruel

Villarruel brindó ayer lunes 4 de septiembre un homenaje a las víctimas de los ataques de grupos guerrilleros como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El evento se celebró en la legislatura porteña y Villarruel fue la principal oradora junto a la legisladora Lucía Montenegro.



La postulante de La Libertad Avanza, actual diputada nacional, es una referente desde hace 20 años de un espacio denominado “memoria completa” que busca representar a víctimas y familiares de quienes fueron atacados por organizaciones políticas armadas durante la década del '70.

El asesinato de José Ignacio Rucci

José Ignacio Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973 en el barrio porteño de Flores frente a gran cantidad de testigos. Si bien la Justicia no pudo determinar a los culpables, la agrupación Montoneros se adjudicó el asesinato. El líder de la CGT fue víctima del crimen tan solo dos días después de las elecciones en las que se impuso Juan Domingo Perón con el 62% de los votos.

El peronismo transitaba su peor y más tensa interna, en donde el peronismo tradicional sindical y los movimientos organizados de la juventud y grupos guerrilleros se disputaban el protagonismo. Fue en ese marco en el que la disputa dejó como víctima a Rucci, cuyo cuerpo tenía 23 impactos de bala.

Lo cierto es que en su momento la Justicia no pudo determinar quiénes fueron los culpables y en 2009 la causa fue reabierta, aunque solo se descartó que hubiera sido la Triple A y no se descartaba la participación de Montoneros. El ERP, por su parte, salió a manifestar que no habían participado del hecho.

Tiempo después, cuando Montoneros se adjudicó en su revista "Evita Montonera" el asesinato, se planteó la hipótesis de que los líderes del grupo armado no habían estado detrás, y que se trató de un comando que actuó por su cuenta, aunque luego la organización salió a apoyarlos, luego de hacer silencio sobre el hecho en una primera instancia. Es que en aquel entonces, se habían unificado diversos movimientos "militaristas" del peronismo.

