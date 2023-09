La candidata a diputada por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, fue rociada con nafta en el ingreso al acto de la candidata a vicepresidenta de la misma fuerza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña por el homenaje a "las víctimas del terrorismo".

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, se realizaron dos detenciones durante el acto en rechazo de la iniciativa de Villarruel y uno de los implicados es quien le arrojó combustible a Lemoine.

Lilia Lemoine: "Nada justifica que te rocíen con nafta"

"NADA, PERO NADA justifica que te rocíen con nafta.... NADA", expresó en su cuenta de X, antes Twitter, la postulante para ocupar una banca en la Cámara baja.

A través de distintos videos que se viralizaron en las redes sociales, a la joven, quien fue militante de Milei en sus inicios en la política, se la vio tocándose el ojo después que le rociaran nafta.

Dos detenidos por la agresión a Lilia Lemoine

La Policía de la Ciudad fue la encargada de las dos capturas, al tiempo que el implicado en la agresión a la candidata a diputada de la fuerza liberal fue identificado como Leandro Nicolás Díaz, quien tiene antecedentes penales y fue detenido en 2017.

"Negacionista" y "Le damos un valor que no tiene": Aníbal y Alberto Fernández cargaron contra Victoria Villarruel

Los efectivos policiales aprehendieron a una mujer que tenía botellas con nafta, las cuales suelen ser usadas como bombas Molotov.

Luego de intentar darse a la fuga, la Policía los trasladó hacia la Comisaría Vecinal 1.

Lemoine fue asistida por una ambulancia del SAME en el lugar de los hechos. .

Interviene en el caso la Fiscalía Contravencional Este, que pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Luego, desde su cuenta de X, informó: "Acá en Lagleyze recibiendo atención médica. Tengo un principio de keratitis. Ahora a la comisaría. Me van a hisopar el cuerpo. Me cambié la ropa pero sigo bañada en nafta...".

Luego, también trascendió un video de poco más de dos minutos en el que la candidata habla mientras está yendo a atenderse en el hospital: "Recién intenté ingresar al evento de Victoria Villarruel en la Legislatura para pedir por las víctimas del terrorismo. En la entrada, más allá de la manera de increparme que suele tener los militantes de izquierda, que ya estoy acostumbrada, en esta ocasión, dos personas me rociaron nafta encima, me tiraron un baldazo de nafta. Me entró en el ojo, ahora me están llevando a la comisaría porque el SAME no llega. Tengo la ropa bañada de nafta".

Una militante de Javier Milei explicó por qué llamó "tanque australiano de medialunas" a Ofelia Fernández

"No entiendo cómo alguien puede decir que defiende derechos humanos y luego lanza un combustible sobre una mujer. Como estaba tardando para entrar, vinieron unas cámaras que me preguntaron qué opinaba del robo de bebés. Dije que era lo más inmundo, infame, horrible que puede ocurrir. Pero eso no quita que no haya víctimas del otro lado. Y por esas víctimas nuestro espacio pide. Que se reconozca la historia completa, no una parte, la que le conviene a una parte", expresó.

En esa línea, siguió: "Lo puedo creer porque sé que son cobardes. En manifestaciones similares me han empujado, golpeado, tirado al piso, pero nunca rociado con nafta. No es casualidad que en estos días hayan atacado a varios de nuestros militantes. No me sorprende, vengo acá y sé que puede pasar. Pero no voy a demostrar miedo ante este tipo de gente. Esto es inadmisible. No fui a provocar a nadie, no hay provocación que justifique que te tiren un baldazo de nafta en el ojo y que te pueda causar daños en la córnea. Una señora me dio agua, me limpié. Ahora me van a atender".

"Lamentable, ellos son los que dicen defender derechos humanos pero no tienen problema en rociar con nafta a una persona. No es el país que queremos este. Por suerte en octubre se vota, así que voten bien, por favor", concluyó.

