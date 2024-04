Nació en Brasil y es nieto de una leyenda argentina: Lenny Lobato, jugador revelación de Vélez

El héroe inesperado de la jornada en la que Vélez Sarsfield selló su pase a la final de la Copa de la Liga 2024 tras eliminar a Argentinos Juniors en una intensa definición por penales fue Lenny Lobato, un joven delantero de 23 años nacido en Búzios, Brasil, cuyo nombre resonará con fuerza en los hinchas del Fortín por ser el salvador de la serie.

El partido, que se mantuvo igualado sin goles durante los 90 minutos reglamentarios, con un Vélez aguantando con 10 jugadores, llevó la tensión a su punto máximo en la tanda de penales. Fue en ese momento crucial donde Lobato emergió como figura, convirtiendo el remate decisivo que selló la clasificación de su equipo a la ansiada final. Pero la historia de Lobato va más allá de su habilidad en el terreno de juego.

Nacido en tierras brasileñas, este joven talento futbolístico pasó su adolescencia en su país natal antes de dar el salto hacia su carrera profesional en Argentina. Sin embargo, lo que hace aún más fascinante la trayectoria de Lenny Lobato es su vínculo familiar. Este futbolista, cuyo apellido resuena ahora en los titulares deportivos, es nieto de una verdadera leyenda del espectáculo argentino: Nélida Lobato.

"Fue innovadora", dijo sobre su abuela Lenny Lobato, nacido en Búzios

La abuela de Lenny Lobato, Nélida, fue una mítica vedette que dejó una huella imborrable en la cultura argentina. Conocida por su talento, carisma y valentía, Nélida Lobato trascendió fronteras, brillando tanto en Europa como en Estados Unidos. Comenzó su carrera con apenas 18 años e incursionó con éxito en televisión como actriz y periodista, llegando a competir incluso con Mirtha Legrand. Falleció de cáncer hepático en mayo de 1982, con apenas 47 años.

En una entrevista, Lenny reveló la influencia que su abuela tuvo en su vida y carrera deportiva. Aunque nació y creció lejos de los reflectores argentinos, Lobato reconoce el legado de su abuela como una fuente de inspiración y resiliencia. "Me cuentan muchos que acá es muy conocida. Yo no tomo dimensión porque nací en Buzios y me quedé allá hasta mis 16", compartió el joven delantero.

"Me dijeron que fue muy famosa, que fue vedette siendo muy chiquita cuando acá eran muy altas en general y fue innovadora", dijo en referencia a la altura de Nélida, de apenas 1,65 m. "Me contaron que acá no la querían, se fue a París y a Las Vegas; es una historia de resiliencia y me apoyo en eso también", reflexionó el joven futbolista.

El histórico penal de Lenny Lobato en Vélez

