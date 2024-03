Murió Roberto Perdía, uno de los líderes de los Montoneros

Roberto Cirilo Perdía, uno de los líderes de los Montoneros, falleció hoy a los 82 años de edad. Durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, se exilió en Madrid. Formó parte de la conducción que decidió la fracasada Contraofensiva Montonera desde el exilio.

El 14 de agosto de 2003 fue detenido por una causa judicial vinculada a la desaparición de militantes montoneros, Fue liberado a fines de octubre de ese año.

Perdía, que era abogado, llegó a ocupar el tercer lugar en la conducción de Montoneros. Fue uno de los ideólogos de la llamada "Operación Primicia", el ataque al Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa en el que murieron 12 montoneros y 12 defensores del cuartel, de los cuales 10 eran conscriptos.

Desde el Movimiento Evita publicaron un mensaje en X para despedirlo: "Lamentamos el fallecimiento del compañero Roberto Perdía. El 'Pelado', como todos lo conocíamos, fue un referente incansable del Peronismo Revolucionario y dedicó su vida a la lucha por una patria justa, libre y soberana. Compañero Perdía, ¡hasta la victoria siempre!".

Perdía había nacido en julio de 1941 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Hasta su muerte integró la Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina.

Perdía sobre la contraofensiva montonera: "Se instalaron muchas mentiras"

En un extenso reportaje que le dio al portal ANRed, Perdía se refirió a la contraofensiva que Montoneros lanzó entre 1979 y 1980 y dijo: "Se instalaron muchas mentiras".

En la entrevista, el dirigente también hizo una reflexión retrospectiva sobre los '70: "Balances hay, balance único que sintetice no hay. Es una deuda que tenemos. En el libro 'Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona', hago varias valoraciones autocríticas, arrancando por una, y la principal que es no haber triunfado", aseguró.

Con respecto a la operación de 1979, declaró: "No hago una autocrítica respecto a la contraofensiva del 79′, sí hago una autocrítica respecto a algunas formas de la contraofensiva. ¿Por qué no hago una autocrítica de la contraofensiva del 79′? Me baso en un dato: las dictaduras del cono sur duraron, como promedio (Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay), tuvieron un promedio de duración de 17 años. La dictadura argentina duró 7 años. Dónde están esos 10 años que se le ganó en libertades cívicas, a los procesos dictatoriales... esos diez años son la sangre derramada y el dolor. Acá se peleó con un nivel más alto, costó más, es cierto".