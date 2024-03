Emilio Pérsico, tras las acusaciones del Gobierno por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, sostuvo que hay una investigación en curso, pero aseguró no estar acusado ni imputado. Además, criticó a la ministra Sandra Pettovello por la falta de políticas sociales. “Cuando el Estado desaparece, las organizaciones y la Iglesia ocupan ese lugar”, indicó el referente social en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emilio Pérsico es líder del Movimiento Evita. Fue titular de la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio del Desarrollo Social, subsecretario de Agricultura Familiar durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con quien mantuvo diferencias y se alejó para hacer una alianza y unirse con Florencio Randazzo, en 2017. Mantuvo una estrecha amistad con Néstor Kirchner, y conserva un reconocido vínculo con el papa Francisco. Desde el Movimiento Evita se posicionó como uno de los principales opositores a la política económica y social que está llevando adelante el Gobierno nacional, que según denuncia “está hambreando a gente en tiempo récord”.

El Gobierno denunció a Emilio Pérsico, acusado de "facilitar" $473 millones a dos cooperativas que integraba

Ayer, Sandra Pettovello, a través del Ministerio de Capital Humano, presentó una denuncia en tu contra por fraude en la administración pública. Queremos escuchar tu respuesta a esa acusación.

En realidad, es una acusación que ya tiene dos años y medio en la Justicia. En su momento la hizo la Coalición Cívica.

Apenas llego al gobierno cometo un error y firmo un subsidio a una ONG, inicio un expediente a una Federación de Cooperativas Evita, donde yo había renunciado un año atrás, y no sabía que se había modificado la resolución y que hacían falta tres años para poder firmar con una asociación civil o una empresa en la cual estuviste.

Emilio Pérsico: "La clase política piensa en cómo pescar dentro de la economía registrada"

Cuando cometo ese error, al principio no se dan cuenta. La gente jurídica y el Ministerio no se dan cuenta, pero una secretaria mía sí, me dice y yo acudo a la Oficina Anticorrupción para que me digan qué tenía que hacer. Digo que tiro atrás el expediente, que no hay ningún problema. Me dicen que no, que tenía que seguir adelante y me dan un protocolo de cómo tengo que seguir. No tenía que actuar más sobre ningún expediente de esas cooperativas en donde yo había sido parte. Y a partir de ahí hice eso, le hice caso a la Oficina Anticorrupción y no firmé nada de eso, me mantuve al margen de todos los expedientes de esa cooperativa. En realidad eso es lo que sucedió.

La respuesta de la gente de la Oficina Anticorrupción (el Gobierno ha difundido parte de eso), también aclara en el cierre de ese expediente que yo no cometí ningún delito, y que acudí a intentar resolver cuando había cometido un error. Todo se inicia ahí, en realidad lo inicio yo, y después la Coalición Cívica presentó una denuncia y hace una gran propaganda con este tema de estar de los lados del mostrador, esa discusión. Pero es eso, no hay nada nuevo en la causa. Mi abogado me había dicho la semana pasada que se iban a retirar porque ya no había más nada que hacer, ya estaba todo terminado.

Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita.

Pero ahora salió esto y hay que ver si toma de vuelta curso la causa. Pero la causa es esa, es la única causa que tengo y es un error que yo reconozco que cometí y que quise solucionar inmediatamente, a los pocos días.

Luana Volnovich defendió su gestión en el PAMI tras la denuncia del Gobierno: "Un cuento del tío"

¿En qué situación está la causa?

No, ni siquiera tiene acusación, nada. No estoy ni imputado, ni acusado, nada. Hay una investigación.

Una investigación dentro del propio Poder Ejecutivo, no en el Poder Judicial...

En el Poder Judicial hay una investigación, sí. Hay un juez y un fiscal que actuó, pero no me acusó. No hay acusación todavía. Hace dos años y medio que está así. Han pedido papeles y cosas, y nosotros se lo hemos dado.

¿Temes que puedas terminar acusado?

No, no creo. Los abogados me dicen que no, que no hay nada. Hablé después de esto y lo que me dicen es que acá hay una nueva cosa y es que se habla de que esas cooperativas no hicieron lo que tenían que hacer. Esa es otra cosa que tiene que ver con las cooperativas, no conmigo, pero las cooperativas hicieron todo y es muy lindo lo que hicieron. Encima son dos cooperativas que han trabajado muy bien, así que es muy lindo ir a verlo. Yo le dije a la ministra Sandra Pettovello, lo que puede hacer es ir a ver lo que hicieron esas cooperativas y va a entender un poco más qué es lo que veníamos haciendo nosotros en política social, porque esas cooperativas (sobre todo La Patriada) en la época de Macri han recibido muchos recursos, y La Patriada fue la que construyó las viviendas que estaban sin terminar, las terminó en la época de Macri. Son cooperativas con muchos antecedentes, y yo lo hice, continué las cosas que venían haciendo.

Escándalo de los seguros: Capital Humano denunció pólizas sospechosas desde el ex Ministerio de la Mujer y en Educación

La gestión del Ministerio de Capital Humano

¿Qué diferencias encontrás entre la persona que está al frente ahora del área social, la ministra Pettovello, y la que estaba al frente en la época de Mauricio Macri?

Ahora desapareció el Ministerio. Sacaron tres expedientes. Es muy bueno investigar y ver lo que hay como resultado. En concreto han salido tres expedientes nada más, de tres organizaciones, encima, de las que ella más critica. Pero han salido tres expedientes nada más de Desarrollo Social. No hay nada más, no se ha hecho nada más. No ha salido un paquete de fideos para ningún comedor. Han suspendido todas las ayudas a los jardines comunitarios.

La ministra Sandra Pettovello.

Pero aparte, suspenden las ayudas a los jardines comunitarios, hay una movilización de los jardines comunitarios y ellos acusan al secretario Nacional de la Niñez anterior. Y acá es lo mismo, esto tiene que ver con la movilización que hicieron ayer los compañeros de la UTEP. Pero este gobierno no ha hecho nada.

El gobierno de Macri sí, continuó con muchas de las políticas, con los programas. Los redujo en cantidad, concentró todos los programas que había dispersos en los distintos Ministerios (en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Desarrollo Social) en uno. Tuvo una política, aunque después pueda estar de acuerdo o no.

Capital Humano denunció pólizas sospechosas desde el ex Ministerio de la Mujer y en Educación

Ellos (el Gobierno) creen que al trabajador hay que darle empleabilidad; y al capital, oportunidad de negocio. Entonces, en realidad, lo que hacían con el Potenciar Trabajo era darle muchos cursos de formación, pero mantuvieron una política. Hoy no hay nada, no hay ninguna política, ninguna resolución. Lo único que han hecho es la resolución del aumento de un subsidio, que nosotros criticamos siempre, que fue el tema de la Tarjeta Alimentar, que lo aumentaron al doble. Pero es lo único que ha habido. Es decir que es un sector que ya tiene una ayuda, que es la Asignación Universal por Hijo, y le dan otra ayuda más sobre ese mismo sector.

Alejandro Gomel: El Gobierno dice que está empezando a firmar acuerdos con otras organizaciones, especialmente con la Iglesia, a través de Cáritas, y con la Iglesia Evangélica, y que quiere vehiculizar la ayuda por ese lado. ¿Eso es así? ¿Funciona? ¿En qué punto está?

Firmaron una carta de acuerdo pública, pero nunca hicieron el expediente. Entonces, eso está en la situación de que no se cobró un peso. Cáritas compró hace poco alimento, pero con fondos propios, y sé que el grupo de los evangélicos, porque nosotros nos vemos en el territorio y compartimos (de hecho tenemos muchos comedores nuestros atendidos por Cáritas y otros por la Iglesia Evangélica), tengo que reconocerlo, ellos nos ayudan también. Hicieron una compra con fondos propios también, pero no recibieron nada del Estado.

Una baja que no resuelve la crisis con los comedores

AG: ¿No llegó nada de eso?

Nada. Yo, por lo menos, la última vez que hablé con ellos, el viernes pasado, no había llegado nada. Entonces, en realidad de este Gobierno no podés evaluar nada, porque no hay nada.

La idea de separar el programa hacia el Ministerio de Trabajo, eso fue una propuesta mía que le llevé en su momento a Sergio Massa, y él sacó el decreto. Ellos lo único que hicieron fue reforzar ese decreto, pero no hay nada en concreto. Es decir, hay que ponerse a laburar, hay que armar las resoluciones, hay que ver quiénes van a un lado y quiénes van al otro. Han hecho algunas inspecciones en algunos comedores. Los comedores, muchos están parados y otros están en funcionamiento. A mí me da vergüenza los que están en funcionamiento, porque yo tengo un WhatsApp que comparto con los compañeros de los comedores para que les saquen fotos a los que cocinan todos los días, porque hay muchos comedores que siguen manteniendo la comida y sin ninguna ayuda del Estado. Todo es ayuda comunitaria.

El Gobierno amplió un 75% la cobertura para comedores pero se enfrenta a la Iglesia

AG: Otra de las denuncias fue esa, que auditaron y que había comedores que no existían, que la comida se vendía. Es lo que dice el Ministerio.

Ellos echaron a toda la gente, el Ministerio se quedó sin ojos en el territorio. ¿Quiénes eran los que iban al territorio del Ministerio? Los compañeros que trabajaban en los CAC, los centros del Ministerio en el territorio. A todos esos los echaron. Echaron 600 personas del Ministerio que son los que hacen el trabajo territorial. Así que ahora no tienen ni gente para ver. Esto lo hicieron al principio cuando todavía no habían echado a estos compañeros. Estos compañeros hace 15 días los echaron. Así que yo no sé cómo van a hacer para ir a ver al territorio.

La situación en los comedores.

Martín Verrier marcaba que, al correrse la asistencia del Estado en los lugares menos pudientes, hasta el cable era provisto por los narcos, y si faltaban alimentos o medicamentos, los narcos eran quienes abastecían. Y ayer Kicillof, en su discurso, dijo que el Presidente se define como anarcocapitalista, y habría que sacarle la A. ¿Cuál es la relación entre la huida del Estado de esos lugares y la sustitución por el mundo narco?

Primero, lo que hay que aclarar es que ayer hubo una jornada y que a mí me llamó la atención la cantidad de gente que va a las movilizaciones, teniendo en cuenta que ya no hay planes sociales para prestar a la gente y no hay bolsones de comida para qué movilizar, esa excusa que tenían no está más, la gente ahora se tiene que movilizar porque están con hambre.

Martín Verrier: "Los narcos en algunos barrios proveen el servicio de cable"

Entonces, cuando el Estado desaparece, en realidad las organizaciones ocupan ese lugar. Las organizaciones, la Iglesia. Yo fui la otra vez a reunirme con un cura, él tiene una muy buena política de salud y estaba explotado el lugar, con colas en la puerta pidiendo medicamentos. Entonces, cuando el Estado se borra del territorio, los compañeros empiezan a cubrir muchas de las falencias de la ausencia del Estado. Hoy eso se nota muchísimo, sobre todo en el tema de medicamentos. Estamos haciendo donaciones, cada vez te sobran tres pastillitas, al otro le sobran cuatro, así. Y hacemos algo que no se tendría que hacer, pero lo hacen los compañeros del territorio, que es juntar eso y armar un botiquín para los compañeros que le faltan medicamentos. Porque hoy te falta cualquier cosa, tu hijo tiene fiebre y no podés comprar un frasquito de jarabe, porque te sale hoy 15 mil pesos el más barato, el más chiquitito, de ahí para arriba. Entonces, juntamos esas cosas. Hay un avance de las organizaciones y de la Iglesia en el territorio, eso por un lado.

Los narcos, en realidad, son muy enemigos de la organización popular. En Santa Fe, los narcos atacaron locales nuestros y nosotros nos movilizamos, fuimos, y terminamos cambiando al ministro y varios comisarios. Esos comisarios me hicieron juicio a mí por ser responsable del Movimiento Evita. Ahora tengo que ir a declarar porque habían perdido su trabajo por culpa nuestra. Es decir, como eso hay montones de cosas. Tenemos muchos compañeros que hoy están en el sistema de testigos protegidos, es decir, que se fueron a provincias del interior, que desaparecieron del barrio.

Fuerzas Armadas llegando a Rosario.

Los narcos, en general, son enemigos y nosotros también tenemos una política de enfrentarlos, porque armamos las Casas Pueblo. Los lugares que tenemos de lucha contra las adicciones que tenemos, las hacemos cuando podemos tomarles una casa a ellos, un búnker. Entonces, hay una política ahí de mucho enfrentamiento, no hay relación con ellos.

Santiago Cúneo acusó a Javier Milei de "haber asesorado a narcos"

¿Cómo te imaginás a la sociedad argentina dentro de dos o tres meses en esta situación?

Yo lo veo muy mal, te soy honesto, veo una situación de descomposición. Estaba mirando números de utilización de armas en delitos y eso creció muchísimo, exponencialmente. Hay una situación muy fea en el territorio, de mucha violencia social. Ya no es solamente el celular, que es un problema grave, porque todos andan con un celular. Y un pibe, si me decís a mí, la manera más fácil que tienes es conseguir dos "giles", como dicen ellos, por día. Y con eso vivís. Pero ya no es solamente eso, sino que hay un estado de violencia muy grande con muchas armas dando vuelta. Eso es muy grave y veo la situación muy difícil para los próximos años en la Argentina. No hay ninguna luz al final del camino. Este no promete una luz al final del camino.

Para Milei, los pobres no es un problema que no tuvieron oportunidades, sino que no estuvieron a la altura de las circunstancias para ser parte de este capitalismo. Entonces, él piensa eso y por eso es que no los ayuda.

El 30% de los alumnos de los colegios privados son pobres

Creo que esa es una situación muy grave, porque no es así. La mayoría de los compañeros no tuvieron oportunidades, él tuvo oportunidades, y hay que brindarle oportunidades, sobre todo a los pibes. Yo veo una situación donde no existe más. La escuela es horrible, la salud es muy mala, y encima de eso hay un ataque constante a todos los sectores que quieran estar al lado de los pobres.

MVB JL