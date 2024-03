Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico, destacó la necesidad de una respuesta integral para el crecimiento de la convergencia criminal y lograr el desmantelamiento de negocios ilícitos. Además, sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en Santa Fe, señaló que "pueden prestar otro tipo de apoyo, como logística, transporte y todo lo que ayude a multiplicar los recursos humanos que tenemos”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Verrier es secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad, mismo cargo que ocupó durante la presidencia de Mauricio Macri en 2015 a 2019, también con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

Rosario siempre está cerca

¿Qué posibilidades tiene la Argentina de que la cultura narco se instale como en México, por lo menos en el caso de Rosario?

Es súper preocupante, como vos bien contabas, y me pareció bueno para graficar lo que es esta amenaza a los narcocorridos, que se trata de un género musical que en México apareció hace muchos años y que expresa el impacto cultural que está teniendo el narcotráfico, especialmente de los cárteles en ese país.

Nosotros hoy no vemos el mismo nivel de actividad que en México, en términos de expansión de grandes bandas narcotraficantes. Pero sí vemos que existe una cultura narco en algunos barrios, donde la percepción de vida y reconocimiento social pasa por la actividad narcotraficante, especialmente de los jóvenes, y esto es uno de los fenómenos que explica parte de la violencia que vemos hoy en Rosario.

Es un problema todavía más grave de erradicar, ¿cierto? Porque implica la cultura, algo que se va construyendo de generación en generación.

Sí, totalmente, porque en la medida que el Estado no está, ese rol que ocupaba el Estado es reemplazado por un rol que cumplen las organizaciones criminales. Yo siempre digo que en la anterior gestión, durante un operativo que hicimos en Alto Verde, un barrio muy complicado de la ciudad de Santa Fe, la casa más llamativa del barrio era la del narco, y este narco era, por ejemplo, el que proveía servicios de televisión por cable en el barrio. Y esto es solo un ejemplo. También suelen prestar servicios de préstamos, de televisión por cable (como veíamos en este caso), de solución de diferendos entre familias, suelen prestar servicios de intermediación judicial en el caso de que alguno tenga un problema. Es decir, van reemplazando los servicios que presta el Estado, básicamente, lo cual es un problema.

Dado que el nombre de la Secretaría es “Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada”, quisiera saber si podes hacer una especie de taxonomía de las diferentes criminalidades organizadas. Por un lado, el narcotráfico. Patricia Bullrich hablaba de la mafia en Italia. ¿Qué otro tipo de criminalidad organizada hay en la Argentina? ¿Y qué diferencias hay en el combate de una y otra?

La pregunta está buena porque me da pie a contar un poco qué es lo que estamos viendo hoy, y explica por qué se crea esta Secretaría donde confluyen un poco todas las variedades de crimen organizado.

Conferencia de prensa de Patricia Bullrich, Luis Petri y el gobernador Pullaro en Rosario.

A partir de la decisión del Presidente de generar estructuras ministeriales más efectivas, eficientes y reducidas, decidimos con la ministra, de alguna manera, concentrar todo el esfuerzo contra el crimen organizado en la Secretaría. ¿Qué otro tipo de criminalidad organizada atiende esta Secretaría? Incluye el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de dinero, el terrorismo, los delitos ambientales (como puede ser la pesca no regulada y no reglamentada). También se le incluye todo lo que tiene que ver con la recaptura de prófugos y los sistemas de comunicación policial. Es decir, está todo unificado en una sola Secretaría. ¿Por qué? Esto me da pie a la segunda razón por la cual hoy se concentra todo en una Secretaría. Nosotros vemos una creciente convergencia criminal, que no es un fenómeno local, es un fenómeno global.

Las organizaciones criminales en Argentina

Cuando hace ocho años veíamos que las bandas dedicadas al tráfico de marihuana se dedicaban exclusivamente a eso, hoy vemos que esas mismas bandas están traficando cocaína desde Paraguay, pero también operan con sus mismos canales ilegales tráfico de armas, muchas veces para proveer a carteles brasileños. Y otras veces se involucran en la trata de personas y, obviamente, todo esto concluye siempre en el lavado. Con lo cual, hoy vemos este fenómeno con creciente preocupación porque potencia el peligro de estas organizaciones con respecto al peligro que podían tener en el pasado, aisladas en una sola de las metodologías del crimen organizado.

Finalmente todas tienen en común el dinero en negro por lavar, o sea que si uno pone foco en el tema económico, siguiendo la ruta del dinero se puede encontrar la solución.

La ruta al dinero es esencial, no quiere decir que sea la única estrategia porque en definitiva todas estas metodologías de crimen organizado son básicamente negocios, que comercian un bien o servicio ilegal, pero es un negocio como cualquier otro. Con lo cual, debilitar estos negocios requiere la aplicación de políticas en cuatro pilares fundamentales: la reducción del bien o servicio que van a vender, la generación de un medio ambiente hostil para su negocio (eso incluye marcos legales que sean hostiles para el desarrollo de esas actividades), reducir la demanda (esto es importante también porque el Ministerio de Seguridad tiene una de las dos caras de la moneda: la reducción de la oferta, pero también está la reducción de la demanda que en el caso de los estupefacientes es esencial el rol del Sedronar), y finalmente, como vos bien decías, el lavado (uno de los cuatro pilares a los que hay que atacar para desarmar el negocio).

Alejandro Gomel: El presidente Milei planteó la importancia que puede tener para ustedes el cambio de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. ¿Es realmente necesario? ¿Están preparadas las Fuerzas Armadas? ¿Qué visión tiene de esto?

Lo que hay que tener acá es una visión no binaria. Nosotros creemos que hay un gris en el medio, que se ha aplicado en la mayoría de los países. Yo diría, prácticamente del mundo.

Patricia Bullrich recibió en Rosario a las fuerzas federales.

Hay diferentes papers que explican, por ejemplo, cómo Fuerzas de Seguridad son llamadas, eventualmente, a prestar servicios de seguridad interna en la mayoría de los países de Europa. Lo pueden haber visto ustedes en los medios con la crisis de los migrantes y con otro tipo de amenazas. Lo vimos hace poquito en los medios también, con la Guardia Nacional de Nueva York prestando servicios en la red de subterráneos asistiendo a la seguridad. Nosotros no vemos hoy la necesidad de que las Fuerzas Armadas presten ese tipo de apoyo, pero sí otro tipo de apoyo, como puede ser logística, transporte, todo lo que ayude a multiplicar los recursos humanos que tenemos, que siempre son escasos en materia de seguridad, pero que, en lo que respecta a las Fuerzas Federales, es aún más escaso por la dimensión que tiene Argentina.

AG: Se está planteando que para el apoyo logístico no hace falta cambiar la ley...

El apoyo logístico está contemplado en la normativa actual. Sin embargo, la reglamentación de la Ley de Defensa habla de que todo el sistema de Defensa debe atender exclusivamente amenazas externas de otros sstados, lo cual limita terriblemente la posibilidad de hacer uso de esos recursos. Esa fue una reglamentación del 2007. El espíritu de la ley original de Defensa del 88 no habla de qué tipo de amenaza externa. Deja abierto, de alguna manera, el panorama como para que uno entienda que uno puede tener amenazas estatales y no estatales.

Y cuando vemos hacia dónde evoluciona en el mundo este tipo de amenazas, sabemos que en el mundo cada vez hay más amenazas híbridas, es decir, amenazas que a veces son estados, que a veces son grupos criminales y que a veces son grupos criminales asociados a estados.

AG: Ayer hablábamos con Sergio Berni y nos contaba de la ayuda que está prestando. En ese sentido, ¿hay una buena sintonía entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, sobre todo para Santa Fe?

En materia de seguridad nosotros no tenemos ninguna diferencia de ningún tipo con ninguna provincia, y esto lo quiero enfatizar.

Ya en la gestión anterior, que le tocó asumir a Bullrich como ministra de Seguridad, yo siempre pongo el ejemplo: dos de las provincias que más apoyo recibieron del Ministerio de Seguridad Nacional fueron Misiones y Salta. Ninguna de estas dos provincias eran del signo político del presidente en ese momento.

Hoy en día el carácter de trabajo es el mismo, y con la provincia de Buenos Aires trabajamos muy bien. De hecho, en este momento tenemos desplegadas brigadas de investigaciones de narcotráfico en el conurbano, trabajando codo a codo, apuntadas a desarticular bandas que se dedican a proveer de proveedores de narcomenudeo. Así que la relación es buena con todas las provincias, especialmente con la provincia de Buenos Aires, eso hay que reconocerlo. Lo mismo con la provincia de Santa Fe.

La comparación entre Cambiemos y LLA

Dado que ocupó un cargo similar en la administración anterior del Ministerio de Seguridad, pero el presidente es diferente (teníamos a Macri en ese momento y a Milei hoy), ¿qué diferencias encuentra respecto de las instrucciones, la visión y la política general de un presidente y otro?

Probablemente la diferencia es que el presidente Milei ha hecho un énfasis muy importante en términos de que no existe posibilidad de gozar de esa libertad potencial, de la que goza el ser humano, si no se puede garantizar su seguridad física. Y es probablemente la primera de las seguridades que hay que garantizar.

Vemos hoy, con los hechos lamentables en Rosario, que durante un par de días los comercios cerraron antes de tiempo. Eso es una demostración cabal de lo que sucede cuando uno no goza de libertad. Es decir, el resto de libertad en términos de la seguridad física.

Si uno puede asegurar esa seguridad física, el resto de las libertades vienen después. Por eso la importancia de priorizar esto. Y por eso el presidente Milei ha puesto absolutamente como prioridad absoluta la ayuda a Santa Fe. Y en esto es muy concreto cómo forma parte de su estructura de propuesta de gobierno.

