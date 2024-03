Día 93: narcotráfico, terrorismo, sociología y política

En Rosario la violencia y el narcotráfico avanzan a escalas impensadas para una nación con el nivel de madurez política y social que tiene Argentina. Con un escenario devastador, ayer parte del Gabinete nacional desembarcó en la ciudad santafesina para desplegar una serie de políticas que emulan a las tomadas en otros países como México, Colombia y el propio El Salvador de Bukele, que Patricia Bullrich tanto se encargó de enaltecer, describió Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 12 de marzo del 2024.

Una escalada de violencia sin precedentes

El martes 5 de marzo es baleado por un grupo narco el taxista Héctor Figueroa. El miércoles 6, lamentablemente, lo mismo sucedió con el taxista Diego Calentano. El sábado 9 de marzo, un integrante de un grupo narco asesinó a Bruno Bussanich , un playero de una estación de servicio en Rosario.

El mismo sábado se confirmó la muerte del chofer de trolebús, Marcos Daloia, quién fue baleado en la ciudad santafesina el jueves por la tarde. El domingo 10 de marzo, un grupo narco baleó el complejo penitenciario el Order. Ninguna de estas personas tenía contacto con los narcos antes de morir y no tenían que ver para nada con sus negocios. Los grupos narcos los asesinaron para enviar un mensaje al gobernador Maximiliano Pullaro.

Estos grupos narcos dejaron una nota que dice lo siguiente: “Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Pablo Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles. Basta de seguir humillando con la familia. Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes. Atentamente: Zona norte, zona sur, zona oeste, unidos”.

Pullaro descartó la cartelización del narcotráfico en Rosario: "Son bandas muy precarias"

Desde el 12 de diciembre, el gobierno santafesino viene implementando un mayor control dentro de las cárceles porque había advertido que muchas de las operaciones criminales narcos se orquestaban desde los pabellones. Frente a esto, respondieron las bandas narcos.

Resulta inquietante el grado de coordinación y unidad que lograron facciones criminales que antes competían entre sí, de manera violenta, por el territorio. No hay registro de haber presenciado en otro momento, esta coordinación y planificación de bandas criminales para enfrentar una política de Estado. ¿Estamos frente a un nuevo fenómeno? ¿Las bandas narcos, empezarán a funcionar como un actor económico de intereses propios con coacción violenta hacia el Estado?

El Gobierno y la guerra contra los narcos

Frente a esta situación, se hizo presente la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich y explicó las consecuencias de la escalada de violencia: “Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley Antimafia, además, toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror, tiene doble pena”.

Asimismo, la ex candidata presidencial comparó estas políticas con las que se implementaron en Italia con el Código Penal Antimafia, la ley RICO en Estados Unidos y las llevadas adelante por Bukele contra las maras. “Cada integrante de una organización narco, lleva la pena de la organización por el hecho de participar”, explicó.

¿En qué consiste la Ley Rico de EEUU?

En ese sentido, en Estados Unidos, hubo un antecedente con la ley RICO, que fue aprobada en 1970 para combatir el crimen organizado y que tuvo un impacto significativo al permitir la persecución de toda una organización criminal, relacionando los actos de sus miembros con quienes daban las órdenes.

Varios estados crearon versiones propias, siendo la de Georgia la más estricta al abarcar un amplio espectro de delitos. La ley RICO fue crucial en la lucha contra la mafia, evidenciada por el éxito del fiscal Rudy Giuliani en los años 80 contra las familias mafiosas de Nueva York. Sin embargo, paradójicamente, Giuliani ahora figura entre los acusados en el juicio contra Donald Trump.

Milei envió su pésame por las muertes en Rosario y advirtió: "Son ellos o nosotros"

En otras iniciativas legislativas que propuso la ministra se encuentra la emergencia de seguridad. "Le pedimos al Congreso que vote la emergencia de seguridad para dar los pasos que necesitamos”. Y aclaró que esto sería a requerimiento de Santa Fe y que no habilitarán el estado de sitio.

Además, la ministra advirtió que el gobierno va a trabajar fuerte contra el lavado de dinero para “cortarle el capital de trabajo a las organizaciones” y, a su vez, tuvo un pedido especial para los periodistas: “No compartan información de carácter confidencial y secreta, así no le dan el alimento que necesitan a estas bandas”.

Políticas internacionales contra las mafias y las drogas

Bullrich, además, dio ejemplos de como países como Estados Unidos, Italia, Colombia y El Salvador enfrentaron el problema del narcotráfico. En el primero de los países, luego de la pandemia en 2022, presentaron un plan en la lucha contra el narco colombiano, buscando reducir con este plan la producción de cocaína en un 40 %, es decir, unas 900 toneladas al año, de aquí al 2030.

Por su parte, en Italia, se destacó el juicio contra La Cosa Nostra. En 2023, hubo más de 200 condenados en un juicio contra la 'Ndrangheta, la mafia más poderosa y violenta del país, y que suman, en conjunto, más de 2100 años de cárcel.

El núcleo del juicio ha girado en torno a la familia Mancuso, que según los investigadores encabeza a uno de los clanes criminales más poderosos en la ciudad de Vigo. El juicio ha confirmado la intromisión de la mafia calabresa entre políticos y policías.

Bullrich se encontró con Bukele y lo felicitó por su modelo de Seguridad

En los últimos años, representantes de la 'Ndrangheta han realizado una ola de compras por toda Europa para lavar ingresos ilícitos y generar dinero limpio, dirigiendo negocios en los sectores del turismo, hostelería y la inversión inmobiliaria.

Como se puede observar, este juicio es del año pasado y la mafia italiana con estas características es de principios del siglo XX. Es decir, la erradicación completa de estos negociados es muy difícil de lograr, convirtiéndose en algo crónico que se tiene que combatir siempre. Por lo tanto, se puede decir que la citada ley Antimafia que mencionaba Bullrich tuvo resultados parciales.

El modelo Bukele: el dilema entre seguridad y Derechos Humanos

Por otro lado, otro caso paradigmático es el salvadoreño, Con la excusa de acabar con las pandillas, el gobierno del presidente Najib Bukele suspendió hace un año las garantías constitucionales y decretó el estado de excepción.

Las cifras de criminalidad han bajado y la popularidad de Bukele ha subido como la espuma. Pero llueven las críticas de abusos y detenciones arbitrarias desde organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras. Las cifras oficiales hablan de 66.000 detenciones y, según Human Rights Watch, hay 1.000 arrestados con solo 12 años.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

La Secretaría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador habla de más de 4.000 denuncias de atropellos. Las cifras de delitos han caído drásticamente, pero para muchos la seguridad tiene un alto precio.

Es inquietante esta disyuntiva que se plantea entre seguridad y derechos humanos, casi como descartando la posibilidad de que puedan convivir. Hay una iniciativa muy interesante en el plano legal que mencionó la ministra de Seguridad: la idea de que un integrante de una banda delictiva debe pagar por los crímenes de toda la organización.

El incremento de la demanda de la droga

El enfoque de la ministra de Seguridad, se centra en golpear sobre las bandas narcos y reducir la oferta de drogas. Desarticular el negocio de la oferta podría ser una síntesis del objetivo de Bullrich.

Sin embargo, hay otros aspectos que no fueron mencionados y que otros especialistas en el tema recalcan. Uno es la necesaria vinculación entre estos grupos y las fuerzas de seguridad provinciales y el otro es el problema de la creciente demanda de droga que hay en nuestra sociedad.

Violencia en Rosario: Patricia Bullrich anunció un proyecto de ley anti mafias y "operativos de saturación"

Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad y antropóloga, planteó que uno de los grandes problemas del narcotráfico en Rosario es su vinculación con la Policía de Santa Fe. Si lo que dice la ex ministra de Seguridad es correcto, ¿cuánta de la información que falta para avanzar contra estos grupos la debe tener integrantes de la Policía de Santa Fe? ¿Hay voluntad política para ir hacia estos lugares? Preguntas que habrá que hacerle a la ex ministra, a la actual ministra y al gobernador de Santa Fe.

El narcotráfico como síntoma

Por otro lado, ¿qué relación hay entre la ilegalidad de las drogas y el crecimiento del narcotráfico? Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el enfoque prohibicionista de las drogas, conlleva un abordaje militarista de enfrentamiento al narcotráfico que apunta básicamente a reducir la oferta de drogas y de esta manera, bajar los niveles de consumo y por consiguiente de negocio.

Además, esto tiene la consecuencia de que las bandas narcos tengan menos dinero y en consecuencia menos poder. Según el estudio citado la "guerra contra las drogas" en América Latina, durante 50 años, ha impactado fuertemente los sistemas de seguridad, justicia y prisiones.

A pesar de su violencia y graves consecuencias, rara vez se ha examinado desde una perspectiva de derechos humanos. En 2014, la Comisión Internacional de Derechos Humanos celebró su primera audiencia sobre el tema, marcando un cambio.

Agustín Palomeque, detenido por lavado de dinero y narcotráfico

El enfoque prohibicionista ha llevado a más militarización y violencia en el narcotráfico, exacerbando conflictos en áreas empobrecidas. Las políticas represivas violan los derechos humanos y afectan desproporcionadamente a grupos vulnerables, alimentando discriminación y exclusión social.

En lugar de abordar los problemas, el enfoque ha ampliado las brechas sociales y económicas, así como las asimetrías internacionales, trasladando el problema y sobrecargando comunidades con más consumo de drogas.

Según un informe realizado por la Universidad Católica Argentina en el 2023, Argentina es el segundo país con más consumo de drogas psicoactivas en la región de Latinoamérica. Además, otro estudio de la ONU en el 2022, estableció que Argentina es el país en el que más creció el consumo de cocaína en la región.

Jordana Timerman: “Milei y Bukele tienen poco en común en materia económica”

El narcotráfico en la sociedad actual va más allá de un problema de seguridad; también es un desafío de salud pública y política general. La creciente demanda de sustancias para hacer frente al estrés diario refleja una preocupante situación.

La violencia de las bandas narcos es solo el último eslabón de un proceso complejo, en donde la crisis económica y la falta de perspectivas agravan el problema. Se espera que la clase política encuentre consensos para abordar esta problemática y evitar escenarios similares a otros países de la región. ¿Qué país estamos construyendo en el que cada vez se necesita estar más sedado?, se preguntó el conductor al cerrar su nota editorial.

