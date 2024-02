En el marco de la agenda que tiene en Estados Unidos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un breve encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington, y luego compartió un video de la reunión en sus redes sociales.

"De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos!", escribió la funcionara del Gobierno de Javier Milei en la publicación de su cuenta de "X", que acompañó la filmación.

“Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante", comienza diciendo la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio. "Estamos a la orden, para lo que quieran", le responde Bukele. "Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vida, la verdad que es increíble", agrega la funcionaria nacional.

En esa línea, Bullrich le manifestó al mandatario salvadoreño que el Gobierno argentino "realmente quiere trabajar y ver lo que han hecho" en su país. "Nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Y vamos a llegar; estamos haciendo un cambio importante", sostuvo.

"Lo estamos viendo, desde afuera pero lo estamos viendo", dijo Bukele, quien mantiene una buena relación con el Jefe de Estado argentino. “Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden", reveló el dirigente centroamericano días atrás al hacer público que tuvo una conversación con Milei tras felicitarlo por lograr la reelección.

En diciembre, Bullrich se reunió con Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador "para discutir estrategias efectivas en la lucha contra el narcotráfico y las mafias", había expresado la presidenta del PRO antes de retomar el cargo que había dejado en 2019, en la gestión de Mauricio Macri.

En otras oportunidades, desde el Gobierno del país centroamericano informaron que le han ofrecido ayuda en materia de seguridad a la administración de Milei.

A principios de febrero, Bukele manifestó en diálogo con la prensa que ha ofrecido al Gobierno argentino no solo asesoría, sino también "la colaboración que ellos necesiten en todos los temas de seguridad".

"El problema de seguridad de Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas por nosotros para que puedan ser aplicadas en Argentina no tendrían que ser tan drásticas, porque no necesitan resolver un problema tan grande", agregó.

Y lanzó: "Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también", reconociendo que sí existen algunas coincidencias entre ambos países, como la formación de grupos criminales generalmente debido "a la pobreza".

La principal medida que ha tomado el Gobierno salvadoreño sobre este tema es el regimen de excepción, aprobado a fines de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. El mismo ha sido prorrogado en múltiples oportunidades y tiene como característica la suspensión de las garantías constitucionales.

