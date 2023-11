Nayib Bukele: qué políticos argentinos apoyan al presidente salvadoreño que se burló de Petro por Milei

Nayib Bukele fue uno de los presidentes que felicitó al libertario Javier Milei luego de su victoria. Y fue, también, quien protagonizó un cruce con Gustavo Preto, luego de que el mandatario colombiano expresara su pesar por la victoria del liberal electo.

Es reconocido en el mundo entero por su lucha contra las maras, las organizaciones pandilleras del país centroamericano que han sido un desafío constante para la seguridad social y los gobernantes. Sin embargo, los métodos del presidente salvadoreño, han sido denunciadas en reiteradas ocasiones por organismos de Derechos Humanos.

La burla de Bukele a Gustavo Petro por el triunfo de Milei: "Ahora dilo sin llorar"

Los presos en las cárceles de El Salvador se encuentran en situación de hacinamiento: entre 60 a 75 personas pueden habitar cada celda de 100 metros cuadrados. Las imágenes de estas imponentes cárceles, y sus reclusos vestidos de pantalón blanco y sin calzado, fueron portadas de diarios y noticieros de todo el mundo ¿Cómo es la vida y de dónde viene Nayib Bukele? ¿Qué políticos argentinos apoyan sus políticas de "mano dura" para los "criminales"?

¿Quién es Nayib Bukele?

Bukele es uno de los presidentes más jóvenes del mundo. Nacido en 1981, tiene 44 años. Su padre es de religión musulmana, y uno de los líderes de la comunidad religiosa en su país. Aunque sus orígenes religiosos sean esos, Bukele se define como cristiano. Sus estudios de derecho los realizó en una institución jesuita: la Universidad Centroamericana (UCA). Nunca completó la carrera porque empezó a trabajar en una empresa familiar, orientándose al campo publicitario.

Es conocido por tener una estética juvenil y usar el Twitter como una de sus principales herramientas de comunicación gubernamental, y pieza clave en su estrategia de política.

Respaldo del 90%: Bukele irá por la reelección, con la victoria asegurada

El modelo de Bukele, el horizonte al aspiran algunos políticos argentinos

Las políticas punitivistas del mandatario centroamericano fueron usadas como referencias en propuestas de campaña, como la efectuada por Patricia Bullrich durante las últimas elecciones, en las que proponía construir una "cárcel de máxima seguridad en una zona aislada".

En el espacio de Javier MIlei, también se encuentran diversas figuras que defienden y buscan aplicar el sistema de Bukele. Tal fue el caso de Nahuel Sotelo, diputado de la provincia de Buenos Aires por la Libertad Avanza, que viajó a El Salvador para conocer de cerca su sistema carcelario. Recordemos que el "Régimen de excepción", que se aplica es cuestionado porque permite a las Fuerzas Armadas detener a pandilleros sin proceso alguno para que la justicia compruebe su culpabildad.

Así funciona la megaprisión de pandilleros de El Salvador, la cárcel más grande de América

En otra ocasión, el ex candidato a Jefe de Gobierno por el espacio libertario, Ramiro Marra, fue interpelado mientras le mostraban un vídeo en el que mostraban el trato que tienen a los reclusos en El Salvador. "Esto está perfecto. No sé cuál es el problema de esto" afirmó mientras veía las crudas imágenes. "Las cosas que le deben hacer a los presos acá porque no hay lugar", sentenció Marra.

El exdiputado Alfredo Olmedo, también tomó de referencia la figura del mandatario para "elogiar" a Javier Milei, cuando aún no era electo. En esa oportunidad, había asegurado que el libertario "iba a ser un mandatario como Bukele".

