Bukele confirmó que le ofreció "colaboración" a Milei para luchar contra el narcotráfico y habló sobre Rosario

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, busca su reelección en las urnas este domingo, por lo que brindó una conferencia de prensa antes del cierre de urnas y allí reveló que ofreció “oficialmente” su colaboración al gobierno de Javier Milei, a quien le deseó “lo mejor”. Mencionó la problemática en Rosario, comparó la situación con la que atraviesa su país y dijo que para luchar contra el narcotráfico en Argentina, “como el problema es más pequeño, las medidas no tendrían que ser tan drásticas”.

Bukele mandó un saludo al pueblo argentino luego de la consulta de una periodista local y analizó: “Creo que todos los países tienen diferencias, El Salvador no es Argentina, hay diferencias en nuestros problemas. Incluso el problema de seguridad en Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que podemos compartir no tendrían que ser tan drásticas porque no necesitan resolver un problema tan grande como el nuestro. Como el problema es más pequeño, tal vez el medicamento puede ser más pequeño también”.

“Ahora, hay similitudes: sobre todo el hecho de que somos latinoamericanos, hay similitudes culturales, sobre cómo se forman los fenómenos delincuenciales, generalmente producto de la pobreza. Por lo que se puede tomar por ejemplo lo que pasa en El Salvador. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, sino la colaboración que ellos necesitan y en todos los temas de seguridad, —que es lo que hemos platicado—, pero en cualquier otro también”, reveló a continuación el presidente salvadoreño en referencia a la ministra de Seguridad.

Además, Bukele resaltó que el problema en Argentina es “preocupante, sobre todo en Rosario y otras zonas, entonces si bien se pueden aplicar algunas cosas (y creo yo que sería positivo aplicarlas) no tendría que ser tan drástico porque, comparando, en El Salvador teníamos la capital mundial de los homicidios”. Su gobierno logró apaciguar la criminalidad tras apresar al 1% de los 6.3 millones de habitantes del país, levantó varias obras de infraestructura y está teniendo éxito atrayendo turismo al país más pequeño de Centroamérica. Durante su mandato enfrentó acusaciones por excesos durante el estado de excepción que dictó y restricciones a las libertades civiles.

Sobre Javier Milei, indicó que hablaron “una sola vez”. “Fue una conversación bastante larga para lo que era, felicitarlo por su triunfo, y nos quedamos hablando un montón de tiempo. Me dio un panorama de Argentina muy difícil, sobre todo en lo económico, el tema de las divisas y la inflación. Fue previo a que asumiera, pero ya había sido electo”. Aseguró que “va a ser muy duro enfrentar” el tema económico, “de cualquier manera que se haga”.

Bukele también destacó sobre Milei: “Entiendo que hay mucho talento y gente muy inteligente con él, aparte de que él es una persona inteligente, pero va a ser difícil resolverlo. Yo en lo personal, amén de las diferencias, sé que es un problema del tamaño del de seguridad”, sugirió sobre el tema de la economía argentina, aunque sin precisar sobre a cuál país se refería con la comparación. Finalizó con una sonrisa, expresando: “Le deseo lo mejor y, si podemos colaborar en algo —somos un país muy pequeño para poder colaborar económicamente con Argentina— pero estamos a la orden”.

Terror y desolación en Chile: los incendios la región de Valparaíso ya provocaron un centenar de muertes

Bukele, el favorito de El Salvador

Los salvadoreños votaban este domingo en unas elecciones en las que el presidente Nayib Bukele lograría un aplastante triunfo, según encuestas, lo que le permitiría extender su mandato hasta 2029. A pesar de tener el apoyo de 8 de cada 10 salvadoreños en edad de votar, la participación de Bukele en los comicios ha sido cuestionada por la oposición porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Además, su "guerra" contra las pandillas ha levantado señalamientos de violaciones a los derechos humanos.

De convertirse en el primer mandatario salvadoreño en ser reelecto en casi 100 años, Bukele prometió que el régimen de excepción seguirá hasta que capturen “al último pandillero” y su vicepresidente dijo a Reuters esta semana que mantendrá al bitcoin como moneda de curso legal, a pesar de la poca aceptación y que el bukelismo es un proyecto de décadas.

"Aún falta muchísimo por hacer pero, paso a paso, resolveremos décadas enteras de saqueo y abandono", escribió el jueves el presidente de 42 años, en su cuenta de X, una plataforma que usó para promocionar sus logros, atacar a sus detractores y anunciar las compras de millones de dólares en bitcoines, calificadas como “opacas” por sus críticos.

Joe Biden ganó las primarias demócratas en Carolina del Sur: "Nos han puesto en el camino para convertir a Donald Trump en un perdedor"

Bukele asumió a mediados de 2019 como el presidente más joven en la historia moderna de El Salvador. A pesar de sus innegables éxitos —algunos de los cuales están siendo replicados en otros países de la región—, analistas sostienen que su quinquenio ha estado marcado por un pobre desempeño económico. El Producto Interno Bruto salvadoreño es el que menos creció en el último lustro entre sus pares centroamericanos. La deuda pública tocó niveles récord, llevando al país a una situación fiscal que especialistas ven como "insostenible"; la pobreza extrema se duplicó y la inversión privada cayó abruptamente.

Este domingo, los 6.2 millones de salvadoreños habilitados para votar también eligieron a diputados del Congreso unicameral de 60 escaños. Las encuestas le dieron un amplio favoritismo a los candidatos del oficialista Nuevas Ideas. En las elecciones también participaron otros cinco binomios presidenciales, entre ellos los aspirantes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó por 30 años hasta 2019.

ML / ED