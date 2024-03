El periodista Germán de los Santos destacó la poca voluntad de la Justicia para investigar el entramado económico ilegal en Rosario. “En la torre que está a 100 metros del Monumento a la Bandera conviven los distintos sectores ligados a estos entramados, que no disparan un tiro pero sí mueven el dinero de forma increíble”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Germán de los Santos es periodista, corresponsal en Rosario de La Nación y uno de los comunicadores que más investigó el narcotráfico en la ciudad, trabajo que le granjeó, por ejemplo, la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo. Es autor de los libros “Los Monos” y “Rosario”, y también fue corresponsal de guerra en Afganistán en 2001.

Me gustaría, primero, una puesta en contexto. Si el problema que crece en Rosario es resultado de la desidia y el desinterés de algún gobierno provincial o nacional, y si es que a lo largo de los años, finalmente todos, fracasaron en esta contienda contra el narcotráfico.

La situación que hoy se vive en Rosario, yo creo que (y esta es una mirada personal) es fruto del fracaso transversal a todas las fuerzas políticas, porque durante los últimos diez años se han ensayado políticas de seguridad en Rosario que siempre apuntaron a lo mismo, independientemente de los colores políticos.

El lío de gendarmes para tratar de calmar la bronca social que genera la violencia, que fue en crecimiento desde la última década y que hubo un quiebre en el año 2013 con un ascenso de la cantidad de homicidios, que se llegaron a triplicar y que nunca más se salió. Y se repitió la misma receta a partir de un "éxito" que, sobre todo, es un "éxito" más electoral que otra cosa, que fue en el año 2014, un despliegue casi cinematográfico de fuerzas federales de la mano de Sergio Berni. A partir de eso, generó un fuerte impacto en la población que necesitaba o que pedía calma y paz, y a partir de eso se fue repitiendo y que, a la luz de las estadísticas, de los estudios y los resultados, fracasaron. Porque el problema, además, fue cambiando a lo largo de esta década y se usa siempre la misma metodología.

¿Por qué Rosario?

En Rosario conviven dos universos, que por ahora no se tocan, vinculados al crimen organizado. Uno tiene que ver con el negocio más grande, más redituable, que es el contrabando de cocaína hacia Europa, África y Asia, que se da a través de las terminales portuarias que hay en Rosario, que es el polo agroexportador más importante de la Argentina y por donde sale el 85% de los productos agropecuarios que exporta el país.

Patricia Bullrich recibió en Rosario a las fuerzas federales.

Ese negocio no está en manos ni de rosarinos ni de argentinos, sino de grupos transnacionales que no disparan un tiro, que su estrategia justamente es no generar pánico social, porque el negocio es pasar desapercibido en este gran entramado que tiene que ver con conexiones internacionales.

Y el otro universo que actúa de forma paralela, y que se provee de alguna manera de esa droga que sale de los puertos, es el narcomenudeo, el microtráfico, la venta de drogas domésticas, que también fue cambiando a lo largo de esta última década, que está en manos de grupos muy rústicos, muy poco sofisticados y marginales a nivel local, y que a partir de que fueron investigando y detuvieron a los principales cabecillas de esas bandas, el problema se trasladó a las cárceles, como sucedió en otros países de la región donde en las prisiones el fenómeno cambia porque el encierro genera problemas de logística en la venta de drogas, y empiezan a aparecer otros tipos de delitos vinculados más a las mafias que al narcotráfico, como son las extorsiones, el pago por protección.

Esto fue en ascenso en Rosario, apareciendo también a lo largo de estos años un montón de indicios de que la situación podía empeorar pero, como decíamos antes, la respuesta del Estado siempre apuntó más a generar un fruto electoral que a dar una solución de fondo al problema.

Muchos rosarinos atribuyen la escalada del conflicto de la última semana a “la foto Bukele” que difundió el gobierno de Santa Fe, de una requisa en la cárcel de Rosario. ¿Consideras acertada la decisión del Gobierno provincial de avanzar dentro de las cárceles sin tener controlada la situación fuera de ellas? ¿Crees que es la respuesta a esto?

La estrategia del gobierno fue que buscaron dominar el interior de las cárceles para tratar de pacificar las calles. El diagnóstico que tenían cuando asumieron era que si ellos lograban dominar los pabellones de alto perfil, que es donde están los cuadros medios de esas bandas criminales, el delito y la violencia en las calles de Rosario iba a bajar. Lo que pasa es que esas medidas que se tomaron dentro de la cárcel generaron reacciones intensas por parte de esas bandas y la estrategia también comunicacional del gobierno de mostrar esas fotos al estilo Bukele, como se lo llama, generó una reacción más intensa porque se consideraron que fueron humillados, y eso lo advertían dos cárteles con amenazas que aparecieron durante el fin de semana que mencionaban justamente ese término, la humillación.

Requisa en Rosario "a lo Bukele".

El gobierno lo hizo porque en las encuestas, en los focus groups que les estaban llegando, les daban buenos resultados esa política de mano dura, de exponer mayor dureza, sobre todo con los detenidos. Pero generó una reacción inédita en la historia argentina de una ciudad que es paralizada por acciones del crimen organizado.

El primer punto es que el mismo éxito que tiene Rosario de exportar cereales genera la logística para exportar droga a Europa y Asia. Paralelamente, la creación de esa ruta genera la posibilidad de que haya un narcomenudeo en Rosario. Otras ciudades no tienen ese puerto y, por lo tanto, no se generaría esa posibilidad. ¿Hay algún tema relacionado con el nivel socioeconómico de Rosario? ¿Algo que caracterice a Rosario distinto de Córdoba, por ejemplo?

Hay dos cosas que yo veo. Por un lado, la extrema pobreza que existe en Rosario no es del mes pasado, sino que viene desde hace tiempo engordándose todo ese cordón marginal. Y, por otro lado, la gran cantidad de dinero que hay en Rosario, que eso también ha generado un sector financiero informal, donde hoy se mezcla el dinero que proviene de las zonas oscuras del narcotráfico con otro dinero que también proviene de zonas bastante oscuras de la comercialización en negro. Y eso ha generado también una estructura financiera paralela, ilegal, a través de cuevas, de mesas de dinero en las que hay una cantidad de fondos muy importantes que también sirven para generar que la convivencia con sectores del Estado sea muy afectada.

Alejandro Gomel: ¿Qué percibís de la sociedad rosarina en cuanto a la foto del gobernador, el ministro de Defensa y Bullrich? ¿Eso generó algún tipo de confianza o expectativa?

Creo que la gente va a tener confianza cuando vea que en las calles deje de correr este miedo. Por ahora eso no está ocurriendo. Incluso a mí me parece un riesgo bastante temerario hacer anuncios grandilocuentes cuando, por ejemplo, van a venir solamente 400 gendarmes, que son 100 efectivos por turno.

Hoy la situación que se vive es límite, o sea, estamos en una ciudad que parece atravesada por una pandemia. No hay gente en las calles. Yo anoche hice una recorrida y parecía la época de la pandemia, y creo que romper esa inercia también va a costar y es un riesgo que se hagan anuncios grandilocuentes cuando la situación es muy tensa en la ciudad.

Conferencia de prensa de Patricia Bullrich, Luis Petri y el gobernador Pullaro en Rosario.

AG: ¿Hoy se tiende a normalizar la actividad o sigue la parálisis?

Sigue el paro de transporte. Al mediodía se va a definir si se levanta. Sigue también el paro en la educación pública y privada. Anoche, no había estaciones de servicio, ni servicio de taxi, ni de Uber. Y la ciudad está, sobre todo, paralizada por decisión de la propia gente, que no quiere salir a la calle. Un toque de queda unilateral decidido por la propia gente.

Fernando Meaños: Comentabas acerca de los anuncios grandilocuentes que a lo largo del tiempo, tanto los gobiernos provinciales como los nacionales, fueron volcando para frenar la violencia del narcotráfico. ¿Qué pasa con el costado económico, el que tiene que ver con el lavado de dinero y combatir ese entramado económico ilegal que hay alrededor? ¿Hubo algo de eso? ¿En algún momento alguno de esos gobiernos tuvo una medida orientada a enfocar el problema desde lo económico?

No, y te doy como ejemplo un caso que creo que da muy bien cuenta de la situación. El año pasado recién, por primera vez en la historia, hubo una condena por lavado de dinero de origen narco. Entonces, eso te muestra que no hay una voluntad de la Justicia por investigar todo el entramado económico, que es muy complejo, que se mezcla permanentemente en Rosario, no con los dólares que se compran, sino con los pesos. Después van a parar a un fideicomiso para la construcción de un edificio, y ahí la identidad del dinero se pierde, pero no hay investigaciones complejas, sobre todo en ese sentido.

Ahora la mirada está puesta en el puerto de Rosario, porque ahí el año pasado salieron 3600 kilos de cocaína, y además hay operaciones de lavado de dinero a nivel internacional que tienen que ver con que, también, todos esos fondos después se canalizan y terminan en manos de sectores ligados al crimen organizado.

FM: Y se quedan en la ciudad además porque, por un lado, las actividades ilegales pasan inadvertidas, pero el edificio no. Los gobiernos no pueden no ver que hay inversiones que no pueden ser explicadas.

Justamente, nosotros en el libro "Rosario" contamos la historia de uno de los edificios más lujosos de la ciudad, donde justamente ocurrió eso. Y hoy en ese en esa torre que está a 100 metros del Monumento a la Bandera conviven los distintos sectores ligados a estos entramados, y que por eso te digo, no disparan un tiro pero sí mueven el dinero de forma increíble, sobre todo en ese sector financiero que es muy sólido en Rosario.

