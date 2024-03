Un taxista fue asesinado este martes 6 de marzo por la noche en Rosario, en un crimen que se considera como un posible "mensaje mafioso". El homicidio derivó en una dura medida de fuerza en reclamo por mayor seguridad en la ciudad santafesina. Los trabajadores del rubro realizan un paro de taxis hasta las 6 de este jueves.

"Esto no fue un intento de robo, porque al compañero le dispararon a quemarropa y no le llevaron la plata, ni el auto, ni el celular. Esto es un mensaje mafioso. El servicio nocturno no debería funcionar más", expresó al respecto José Iantosca, titular de la cámara de taxis, según indicó Clarín.

Al respecto del reciente homicidio y la medida de fuerza, Horacio Yannotti, titular del sindicato de peones de taxis, agregó: "Es un mensaje mafioso relacionado con las imágenes del tratamiento carcelario. Hoy paramos por nuestra seguridad porque el gremio tiene una jornada de duelo".

El asesinato del taxista en Rosario

El crimen ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 23hs, en el barrio Tiro Suizo, límite con Las Delicias, en la zona sur de Rosario, cuando el taxista Héctor Figueroa, de 43 años, fue ejecutado de dos disparos en la cabeza por un supuesto pasajero.

El hombre, que conducía un taxi Fiat Cronos, fue asesinado a sangre fría. El asesino escapó de la escena y se encuentra prófugo.

Según trascendió de parte de fuentes policiales, el chofer llegó a la intersección de las calles Flammarión y Lamadrid con el atacante como pasajero.

Luego de lo ocurrido la Policía llegó al lugar y se encontró con el taxista muerto. Junto a su cuerpo encontraron su celular y su billetera con la recaudación del día, es decir, no se llevaron ningún objeto de valor.

En consecuencia, según detalló el diario La Capital, se decretó un paro de taxis en la ciudad, reclamando por "mayor seguridad". Si bien se prevé que la medida dure hasta las 6 de este jueves, el sindicato de peones de taxis evalúa extenderla algunas horas más.

A lo Bukele: mensaje mafioso

Desde el sindicato de taxis no creen que haya sido un homicidio en intento de robo sino que, por el contrario, el asesinato se trató de un mensaje narco mafioso como respuesta al operativo sorpresa que tuvo lugar en la cárcel de Piñero durante el fin de semana tras el ataque a un micro penitenciario.

Fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y su ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quienes compartieron las imágenes de la impactante requisa al "estilo Bukele". En las fotos se ve a los presos sentados en suelo de una manera que recuerdan a los operativos de las cárceles de El Salvador, en la gestión de Nayib Bukele.

"Cada vez la van a pasar peor", advirtieron las autoridades en el mensaje que acompañaba a la serie de imágenes.

El operativo se produjo luego de que este sábado se produjera un ataque a balazos contra dos micros que trasladaban personal del Servicio Penitenciario santafesino desde Rosario hasta la ciudad de Santa Fe.

El vehículo recibió nueve impactos de bala en el barrio de Rucci, y uno de los agentes fue herido por el roce de un proyectil.

AS/ff