Un taxista que denunció amenazas mafiosas fue acribillado en Rosario

Hace un año recibió la visita del intendente rosarino, Pablo Javkin, porque su casa había sido atacada a tiros dos veces en poco tiempo. Juan Manuel Britos temía por su vida y la de su familia porque un grupo mafioso pretendía quedarse con su propiedad. Le pusieron custodia, pero hace cuatro meses se la quitaron y este jueves lo mataron de trece disparos frente a su esposa y su hijo.

Britos era taxista. Tenía 40 años. Nunca se mudó. Desde aquellas amenazas seguía viviendo en su casa de la calle Felipe Moré al 2600, en el barrio Triángulo y Moderno, en la zona oeste de Rosario.

Cerca de las 20 del jueves 15 de febrero, sicarios en moto le dispararon cuando lavaba el auto en la vereda. Su esposa, Vanina, y su hijo de ocho años fueron testigos del ataque. Según las fuentes, los tiradores lo ejecutaron sin mediar palabra. Britos murió en el acto por los múltiples disparos que recibió.

Los forenses determinaron que el cuerpo de la víctima presentaba al menos 29 orificios de bala –tanto de entrada como de salida–, en el cráneo, el tórax, el abdomen, las piernas y los brazos, y en la escena se levantaron 13 vainas servidas.

De acuerdo a las fuentes, el cadáver del taxista fue trasladado al Instituto Médico Legal de la Unidad Regional II de Rosario para la autopsia de rigor.

Amenazas. Britos había denunciado ante los medios que el frente de su vivienda había sido baleado el año pasado en dos oportunidades y le habían dejado mensajes amenazantes firmados por “la mafia”, en los que le exigían que abandonara la propiedad y que si no lo hacía iban a matarlo a él y a su familia.

“Ellos quieren que abandone mi casa. Sinceramente no sé qué hacer. Anoche los balazos atravesaron la ventana. Yo estaba durmiendo y las balas pasaron por encima de mi cabeza. No mataron a alguien de milagro. No sé por qué tanta violencia. Deben querer mi casa para poner un búnker de drogas. No sé qué pensar”, denunció Britos en febrero del año pasado, cuando fue víctima de la segunda balacera contra el frente de la vivienda donde anoche lo asesinaron.

Sobre lo ocurrido este jueves, su esposa, Vanina, relató: “Estábamos en la vereda en plena tarde lavando el coche cuando dos hombres con cascos pasaron en una moto y al verlo giraron en U, volvieron y sin mediar palabra lo mataron”.

“Estaban también algunos vecinos. Mi hijo y yo logramos resguardarnos detrás del auto”, contó la mujer a Radio2-Rosario.

Asimismo, recordó que tras las denuncias que realizó su marido, la casa tenía custodia, pero que este año la habían retirado.

“Creo que fueron los mismos que nos amenazaron porque él no se fue y denunció. No sé, estoy conmovida, confundida”, aseguró.

Con el crimen de Britos, ascienden a 21 los homicidios registrados en lo que va de 2024 en el Departamento Rosario.