Aseguran que el problema del narcotráfico puede incrementar en los próximos meses

En medio de la pelea contra el narcotráfico que viene enfrentando la provincia de Santa Fe, más específicamente en Rosario, el gobernador Martín Llaryora mostró su respaldo hacia Maximiliano Pullaro. Con el fin de ampliar este panorama, este medio le preguntó al periodista de Córdoba, Alberto Beltrán, sobre la actualidad de lo que está ocurriendo en dichas provincias.

“Llaryora es parte de la Argentina federal, Córdoba es parte de la Argentina federal y tiene una sintonía muy fina con el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro por una cuestión generacional también”, comentó Alberto Beltrán. “El problema que tiene Rosario puede ser a futuro, si esto no se para, un problema para Córdoba”, agregó.

El nivel de narcotráfico en Rosario podría ser un problema a futuro para Córdoba

Posteriormente, Beltrán planteó: “Los delincuentes no dejan de ser delincuentes si no están detrás de las rejas, se corren de un lugar a otro y Córdoba es un sitio de 1.700.000 habitantes y el gobernador debe estar preocupado por el futuro”. Luego, manifestó que, “si bien el nivel de narcotráfico y violencia no ha escalado en Córdoba lo que evidentemente ha escalado en Rosario, puede ser un problema a futuro para una sociedad parecida y una ciudad gemela a la de Rosario”.

Cómo afecta el efecto recesivo de la economía a esta situación

“La historia va mucho más allá de la cuestión de Rosario, los sicarios, el narcotráfico, que evidentemente desde hace décadas ha asolado fundamentalmente el sur de la ciudad de Rosario, que ahora se va corriendo hacia las demás ciudades, la inseguridad es tremenda”, sostuvo el entrevistado. “Con un proceso recesivo y la enorme cantidad de gente que queda al margen de la política social, el problema se va a ir acentuando”, complementó.

En las ciudades que se consideraban tranquilas ha aumentado la inseguridad

Por otro lado, el periodista señaló: “Las ciudades que antes eran relativamente tranquilas hoy tienen un nivel de delincuencia muy grande y esto se va a seguir acentuando si el proceso recesivo de la economía continúa”. Sobre la misma línea, remarcó que, “se achican los que ya están chicos que no tienen cómo achicarse y eso va empujando a la gente a tratar de zafar de cualquier manera, por eso es imperioso que rápidamente haya un rebote”.

“Si no hay un rebote en la economía y esto no se empieza a mover, no importa que el dólar esté bajo”, expresó Beltrán. “Que el dólar esté bajo tiene una serie de explicaciones, la más importante es que la gente que había ahorrado algunos pesos en dólares, los está quemando para tratar de bancar ciertos gastos”, concluyó.