Longobardi se cruzó con el ministro de Seguridad de Santa Fe, que le cortó la comunicación

Un diálogo radial entre Marcelo Longobardi y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, finalizó de manera abrupta cuando el funcionario le cortó la comunicación al periodista.

Cococcioni estaba diciendo que a las bandas de narcos "se les fue cerrando la posibilidad de manejar el delito y acuden a medidas desesperadas" y hablando sobre la situación en las cárceles, pero el periodista le pidió precisiones.

"Nosotros queremos que nos instruya, ministro, y queremos saber los nombres de la bandas, ¿es muy complicado?", le reclamó Longobardi el funcionario.

Marcelo Longobardi criticó al presidente Javier Milei y dijo que es "un lunático extraviado"

El ministro, con tono de fastidio, respondió: "Bueno, escucheme... perdoneme, con mucho respeto considero que le estoy dando la respuesta en la medida en que corresponde darla..."

Longobardi levantó un poco más el tono e insistió: "Ministro, ¿usted no me puede decir cuales son las bandas que tiene que perseguir?

Entonces se hizo un largo silencio al aire, hasta que el periodista preguntó. "¿Está el ministro o no está el ministro en linea?

No estaba. Cococcioni había cortado la comunicación.

Este cruce ocurrió luego de que el Gobierno enviara fuerzas de Seguridad nacionales a Rosario, tras el asesinato de cuatro personas en la Ciudad, en medio de un fuerte ola de violencia.

Pablo Coccocioni

Longobardi: "No estoy para hacer de chupamedias"

El lunes, en el comentario editorial de su programa Marcelo Longobardi cargó contra sus colegas de LN+, a quienes tildó de "chupamedias" y "exégetas del Gobierno".

Trazó una diferencia con los periodistas que "hacen muy bien ese trabajo, del populismo periodístico", algo que reconoció que no sabe hacer. "Lamentablemente, es un don que no me fue dado", dijo.

En ese sentido, cuestionó la lógica binaria de la política argentina, que considera "primitiva" y que se replica en los medios. "Si no te gusta la señora Kirchner, como no me gusta a mí, y nunca fui amigable con los Kirchner, pues tenés que ser amigable con Milei, ¿no? Y si no sos amigable con Milei, entonces son un hijo de tu madre", explicó.

A raíz de eso, indicó que es un "pesimista" porque "ese es mi trabajo, para eso estoy acá". Y apuntó contra sus colegas. "No estoy acá para hacer de chupamedias ni de exégeta del Gobierno ni para intervenir en la vida política de la Argentina. Para eso pongan LN+ o escúchenlo a Feinmann, que a eso se dedican. No es mi caso, ni lo va a ser", lanzó.

