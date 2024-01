Martín Balza sostuvo que la reforma de las cúpulas militares era algo previsible y manifestó que la renovación tiene que imponerse. Además, señaló que en ningún país fue positivo incluir a las Fuerzas Armadas para enfrentar al narcotráfico. “No se necesita cambiar ninguna ley para que las FFAA, en un caso de excepción, puedan actuar en el marco interno”, remarcó el héroe de Malvinas en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Balza es ex jefe del Estado Mayor General del Ejército, entre 1991 y 1999, embajador argentino en Costa Rica y Colombia. Además, fue el jefe militar que combatió al frente de su tropa durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas, y el primero de alto rango que reconoció públicamente las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la última dictadura. Ejerció como subdirector del Colegio Militar de la Nación.

¿Cuál es su visión sobre la renovación que se produjo en las cúpulas militares?

La información que yo tengo es mediática, y es bastante abundante. Se han hecho comentarios de distintos tipos. Yo me voy a limitar a dar una opinión como militar retirado. Era algo previsible en las Fuerzas Armadas. En el caso particular del ejército, algunos lo califican de excesivo. Yo no entro ahí, era una renovación previsible como consecuencia del estado actual de las fuerzas en cuanto a la jerarquía y la antigüedad que tenían los altos mandos. La renovación tiene que imponerse, hay generales que están en condiciones de ocupar el puesto, pero puede ocuparlo uno solo.

En el artículo 99 de la Constitución Nacional se establece que el comandante jefe de las FFAA es el Presidente de la Nación, que es quien provee los empleos militares, que es la palabra que utiliza la Constitución. El Presidente nombra al jefe de Estado mayor, pero para los ascensos, como en el caso del General Presti, de Brigada, para ascender a General de División tiene que ser aprobado por acuerdo del Senado. En síntesis, el General Presti va a pasar dos veces por el Senado. La Constitución dice que el Presidente de la Nación dispone las FFAA, corre con la organización y la distribución. En tal sentido, dentro de sus atribuciones, el Presidente tiene asesores personales y el ministro de Defensa también, que han hecho un exhaustivo estudio acorde con las precisiones que tienen sobre qué hacer con la defensa nacional.

Fue el primer general que reconoció los delitos de lesa humanidad, y entre las nuevas designaciones está el jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti. Él es hijo de un genocida, Roque Carlos Alberto Presti. ¿Lo interpreta como un mensaje de reconciliación de las viejas cúpulas militares?

No tengo elementos de juicio como para expresar una opinión válida al respecto. Estuve 12 años de mi vida en el Colegio Militar, cuatro como cadete, cinco como instructor de cadetes y tres como subdirector. Es interesante porque cuando yo era instructor, como teniente primero, había un capitán de Infantería con quien (me parece que era soltero) vivíamos en el casino y conversábamos con frecuencia, y después me enteré que era el padre del actual jefe del Ejército. En todo lo que a mi consta, mientras yo fui jefe del Ejército, nunca tomé conocimiento de ninguna causa por delitos de lesa humanidad en la cual se involucraba al coronel Presti. Mientras yo fui jefe del Ejército, todos los que estaban imputados en causas de derechos humanos habían recibido indultos masivos de Menem, y quienes estaban vinculados con esos lamentables desencuentros conocidos como las causas de Semana Santa, Monte Caseros, Martelli y el 3 de diciembre (alzamiento carapintada). El padre creo que nunca fue juzgado, pero no tengo elementos de juicio como para decir que su nombramiento obedece a algo relacionado con eso.

El hecho de que el padre de la vicepresidenta, en 1983, se haya negado a jurar por la Constitución Nacional, ¿le parece un hecho censurable?

Pasó a retiro con el grado de Teniente Coronel. Cuando yo asumí a principios de 1991, ya el Teniente Coronel no estaba en el Ejército. Yo después me enteré que no había sido propuesto para el ascenso a coronel por una causa de haberse negado a jurar por la Constitución. En ese momento el ministro era el doctor Horacio Jaunarena. Yo no era jefe del Ejército, no intervine nunca, no recuerdo haberlo hecho en el tratamiento del ascenso del padre de la señora vicepresidenta. Tenía un tío, el cual sí conocí porque estaba estimado en el Estado Mayor, con el grado de coronel, que tampoco tuvo causas mientras yo estaba en actividad. Pero la causa mediáticamente del no ascenso del padre de la señora vicepresidenta habría sido no jurar la Constitución, una causa muy sensible. El padre es veterano de la Guerra de Malvinas, integró la compañía de comando 602, que estaba a cargo del mayor Rico. Una compañía que tuvo un destacado desempeño en la guerra.

El Gobierno avanza en la purga de las Fuerzas Armadas: ahora pasó a retiro a 16 almirantes de la Armada

¿Fue un héroe de Malvinas también?

Rico tuvo la condecoración. Le digo porque las intervenciones de la compañía en la profundidad del dispositivo enemigo las apoyé yo, y las coordinaciones que tenían que ser muy precisas, porque eran de noche, Rico venía a mi puesto de comando y las hacíamos. No recuerdo haber visto al padre de la señora vicepresidente en Malvinas, pero, sin lugar a dudas, integró esa compañía, creo que tenía grado de capitán. Rico fue condecorado, igual que yo. Horacio Losito fue condecorado por haber sido herido. No puedo precisar el comportamiento del padre de la vicepresidente, pero sí el comportamiento excepcional de la compañía de comando 602 que integró.

Patricia Bullrich insistió en que las FFAA colaboren en el combate contra el narcotráfico. ¿Cuál es su perspectiva?

He tenido oportunidad de ser embajador en Colombia, por ocho años, y de tomar contacto con embajadores, por ejemplo, de México. Voy a dar una opinión tratando de ser lo más explícito y preciso posible. En extrema síntesis, donde las Fuerzas Armadas intervinieron en la lucha contra el narcotráfico, no hubo ningún resultado positivo, ni en Colombia, ni en México, y no sé si podrían tenerlo en Argentina. Es una tarea propia de fuerzas policiales y de seguridad, y nosotros tenemos muy buenas fuerzas policiales, particularmente la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeronáutica. Creo que son fuerzas que tienen capacidad como para desempeñarse correctamente, y no las FF.AA. Porque las Fuerzas Armadas, en mi opinión, no tienen por misión, ni por estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento, ni armamento acorde a ese tipo de lucha interna ante el flagelo del narcotráfico. Donde intervinieron los resultados fueron negativos en todo sentido, se afectaron con una contaminación como consecuencia de que no están preparadas para eso.Pongo el ejemplo de Colombia: el último dato que tengo es de 2022 de Naciones Unidas, que tiene un sistema de monitoreo llamado Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, y determinó que las áreas sembradas en Colombia ascendieron a 200 mil hectáreas, desde 2009 cuando yo era embajador, y eran de 40 mil.

Se multiplicó por cinco.

Se multiplicaron considerablemente las áreas sembradas. En cuanto a la producción de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, en 2009 había descendido poco y era de 600 toneladas métricas. En 2022 ascendieron al orden de 1700 toneladas.

Las áreas sembradas se multiplicaron por cinco y la producción por tres.

Correcto. Actualmente estaría progresando, es decir que los resultados fueron negativos, y así me lo manifestaron autoridades mexicanas. Las FFAA tienen una misión y acorde a eso tienen estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento, armamento. Durante mi gestión este tema se había tratado en el Comando Sur de Estados Unidos y recuerdo haberles dicho que mi propuesta iba a ser la no participación en la lucha contra el narcotráfico por las causas que hemos dicho, nunca me insistieron, y me entendía mucho con el jefe del Ejército de los Estados Unidos. El Comando Sur está para otras cosas, pero hay otros conocedores.

Fernando Henrique Cardoso, el ex presidente de Brasil, estaba en un órgano especialista. En una reunión en Bogotá, le pregunté por su experiencia en el mundo la lucha contra el narcotráfico que resultados daba, y la respuesta fue que “la lucha contra el narcotráfico en el mundo la vamos perdiendo”, y una de las causas es que se ataca más la parte operativa, y nos ponemos contentos por la droga que apresamos y le dedicamos el máximo de los presupuestos a eso, y deberíamos hacerlo en la prevención. Creo que los resultados en los países cuyas Fuerzas Armadas participaron en la lucha contra ese flagelo, los resultados no fueron positivos, muy por el contrario.

Me permitiría recordar una frase de De Gaulle, a veces se dice que se afectó la familia militar, y no, no existe una familia militar, existen militares con familia, pero nuestros militares están subordinados al poder político, gracias a Dios, hace tres décadas, a los valores de la República, al respeto a los DD.HH. Soy un admirador del General De Gaulle, pero esto lo escuché a pocos de él haberlo pronunciado. Recordemos el lanzamiento de unos militares franceses en Argelia, en 1961. Creo que se llamaba Raoul Salan uno de los que creó la Organización Armada Secreta en Argelia. Estaba en contra de De Gaulle, por lo que este no prestaba apoyo en Argelia. Pero, De Gaulle los detuvo y pronunció: “Ustedes son soldados de Francia, y su existencia es porque Francia existe”, y terminó diciendo que el Estado manda. Yo lo aplicaría a los militares, no quiero tocar el tema naval. Circunscribo a una vivencia y a dar una opinión como un militar retirado. La responsabilidad y la conducción del Ejército la tienen quienes tienen el mando del Ejército. No somos solo soldados, somos soldados de la Argentina, de nuestra Argentina y nuestra existencia, porque la Argentina existe. No nos mandamos a nosotros mismo, el Estado nos debe mandar. Eso se ha internalizado en las Fuerzas Armadas y del Ejército, por eso creo que tenemos que tener presente que a veces se habla de sentido corporativo. Nada más lejos de una Fuerza Armada y el Ejército que hablar de sentido corporativo. Sí podemos hablar de espíritu de cuerpo, pero no corporativo porque sería algo ingrato tomar una Fuerza Armada como una corporación. Un espíritu de cuerpo es un estado moral y emocional de los oficiales, suboficiales y soldados del Ejército que se identifican con los valores y objetivos de la fuerza, los toman como propios, sienten orgullo y satisfacción por los éxitos. Obviamente también sentimos abatimiento por los fracasos institucionales, pero nunca es consentir mentiras, impunidad y mucho menos el delito. Estos hombres están consustanciados por la esencia de los valores republicanos.

El espíritu que usted marca tuvo un punto de inflexión que es usted.

Creo que incluirlas en la lucha contra el narcotráfico es el certificado de defunción de las Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir que nosotros, las FFAA (en particular el Ejército), no podamos proporcionar a las fuerzas de seguridad en la lucha contra la subversión un apoyo logístico, en alojamiento, racionamiento, transporte. Me da una oportunidad para decir que se habla de cambiar las leyes, de Seguridad Nacional y Defensa, y creo que más que cambiar leyes hay que conocerlas y aplicarlas correctamente. La Ley de Defensa Nacional, aprobada por el gobierno del Alfonsín, es una ley muy bien elaborada como la de Seguridad Interior, y son compatibles. Hablan de que para intervenir hay que cambiar leyes. La Ley de Seguridad Interior establece en qué circunstancias (lo mismo la de Defensa), las FF.AA pueden actuar en el marco interno. Establece las causas, y las dispone el presidente de la Nación dentro de sus atribuciones. Establece, cuándo se han superado las fuerzas de seguridad, cuándo se ha declarado el estado de sitio, cuándo se ha convocado el consejo de Seguridad Nacional. No se necesita cambiar ninguna ley para que las FFAA en un caso de excepción puedan actuar en el marco interno.

El 13 de junio cumple 90 años.

No me haga acordar. Mis hijos dicen que tengo que concretar, que todos los años me estiro un año más, que ya es demasiado.

