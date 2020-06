Fernando Henrique Cardoso: "La expropiación no está dentro de los límites de la democracia"

El ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso aseguró este miércoles que la expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin "no está dentro de los límites de la democracia" y consideró que "es un camino peligroso".

"El camino de la expropiación es un camino peligroso, no está dentro de los límites de la democracia. Existen muchos caminos antes que llegar a eso. Les guste o no, la base de la economía capitalista contemporánea, está en la propiedad privada. Hay que volver a la economía social del mercado, es necesaria porque llega un momento que el gobierno y el mercado tienen que juntarse, pero expropiar, asusta", indicó Cardoso en declaraciones a Radio Rivadavia.

"Hay que volver a la economía social del mercado, es necesaria porque llega un momento que el gobierno y el mercado tienen que juntarse, pero expropiar, asusta".

En ese sentido, el ex mandatario brasileño completó: "El asustar hace que se desvíe al exterior, donde los canales son abiertos, y creo que es muy arriesgado, yo no lo tomaría". Más allá de la expropiación por parte del Gobierno nacional de la empresa Vicentin, Cardoso destacó al presidente Alberto Fernández y dijo que le "gusta, porque es un hombre moderado y bien de pueblo", aunque rechazó al peronismo porque "lleva al populismo y este no lleva nada más que al desorden". Sobre Mauricio Macri sostuvo que "era una esperanza, pero no funcionó".

El Brasil de Bolsonaro

Cardoso también se refirió a la gestión del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y señaló: "Yo creo que la silla no es adecuada para él, creo que es más la incapacidad del empeño de volverse dictador". "Lo primero que uno tiene que hacer es tratar de agregar y no de disgregar, él hizo todo lo contrario, busca el conflicto. "El es así, no le parece bueno el consenso y trata a los adversarios como enemigos, tiene cabeza de militar, entonces los quiere matar", añadió.

Cardoso reveló que Bolsonaro le manifestó expresamente que lo quería matar: "Quería fusilar a por lo menos 30 mil personas empezando por mí, lo dijo siendo diputado, yo no me molestaba porque él no tenía poder alguno". Por último, consideró que Bolsonaro llegó a ser presidente "porque él o su familia sabe manejar las redes sociales y después propuso una agenda negativa: No a Lula, no al Partido de los Trabajadores, no al desorden". No dijo que iba a proponer algo".

