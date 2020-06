Vicentín: rumores y operaciones en la previa de Alberto Fernández con la empresa

Luego de que se conociera la noticia de que el presidente Alberto Fernández mantendrá mañana jueves a las 18:00 una reunión cara a cara con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentin, compañía que intervino el Gobierno y que se busca expropiar, comenzaron a circular rumores de que el Ejecutivo revisaría la figura legal de la estatización en medio de fuertes rechazos opositores, del empresariado y la presión social llevada adelante por las masivas protestas en Santa Fe y un cacerolazo en Buenos Aires.

Desde el Gobierno aseguran que no van a dar marcha atrás y que sigue todo igual a pesar de las especulaciones por el diálogo que se abre. Lo definen como una instancia de negociación, pero reiteran que el Gobierno mantendrá firme su postura de intervención y expropiación a pesar de que los empresarios se niegan. De todas maneras, mencionan que la empresa no está en condiciones de negarse debido a la causa judicial que investiga los manejos de los fondos, sobre todo la crédito del Banco Nación.

La convocatoria presidencial a Nardelli se da en medio de un importante rechazo del arco político opositor y de gran parte del empresariado que exige al Ejecutivo que de marcha atrás. Lo mismo reclaman en Avellaneda, Santa Fe, en donde los vecinos de la ciudad de la que es oriunda la empresa mantienen por segundo día consecutivo una importante protesta, incluso algunos manifestantes se cruzaron con funcionarios que llevarán adelante la intervención.

En medio de esta presión social, el ex presidente Eduardo Duhalde se sumó a las críticas por la decisión de Alberto Fernández y confió en que el presidente dé marcha atrás. "Quiero felicitar anticipadamente al Gobierno Nacional, estoy seguro de que en el día de mañana solucionará el conflicto generado en torno a la empresa #Vicentin", dijo en Twitter.

En esa línea, en diálogo con TN, explicó su comentario: "(Alberto) Es un hombre reflexivo, sabe escuchar a la gente. Quienes gobernamos cometemos a veces algún descuido, pero lo conozco tanto que lo felicité anticipadamente. Sé que mañana va a resolver este problema porque sabe escuchar. No sé la forma, pero que lo va a resolver".

Además de los dichos de Duhalde, la postura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, también habría sido una alerta para el Gobierno ya que para aprobar el proyecto de estatización, necesitan de sumar votos, y Consenso Federal rápidamente salió a cuestionar la decisión.

Para su reunión con el CEO de Vicentin, el mandatario decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener este encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma y fue quien mantuvo una conversación telefónica con el Jefe de Estado el martes por la noche.

Fue el propio Fernández el que reveló algunos detalles de la conversación con Nardelli y la calificó como una "muy buena charla". "Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.

Y continuó: "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado apara hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó".

"Tuvimos una muy buena charla y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", dijo el Presidente.

Horas más tarde, las Bolsas de Comercio y de Cereales de Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe emitieron un comunicado conjunto en rechazo de la expropiación: "Expresan la importancia de respetar la división de poderes en la República Argentina, conforme lo establecido por la Constitución Nacional, y se encuentran a la espera de mayores precisiones sobre los términos y alcances del anunciado proyecto de ley de expropiación, que sería enviado al Congreso de la Nación".

"En línea con esa convicción, abogan por la utilización de las herramientas jurídicas para encontrar una salida a la situación de default de la empresa, manteniendo incólume el Estado de Derecho y respetando los usos y costumbres del mercado de granos", señalaron.

Debido a estos sucesos, se crecen los rumores de que Fernández podría cambiar la figura legal de expropiación para dar una señal positiva al campo y al empresariado. De todas maneras, aseguran que la intervención de la empresa continuará.

