La UIA pidió que se respete la "legalidad" y para AEA es un "grave error"

Los empresarios pidieron que se mantenga "el respeto de la legalidad" en relación a la expropiación de la agroexportadora Vicentin. Por su parte la Asociación Empresaria Argentina (AEA) rechazó el proyecto de expropiación y lo consideró "un grave error". Otras entidades plantearon sus dudas sobre cómo se pagará la operación en el marco de restricción de recursos de la economía local.

Tras la reunión de junta directiva, la Unión Industrial Argentina (UIA), emitió un comunicado donde señala "con relación al anuncio de la intervención transitoria y el ulterior tratamiento de la ley para la declaración de utilidad pública y expropiación de la empresa (...) la necesidad de garantizar el efectivo respeto al principio de legalidad".

"Esto es una condición necesaria para el desarrollo de la empresa privada y la inversión. Ambas serán fundamentales en la salida de la recesión económica, a partir de la producción y el empleo", agrega el comunicado de la entidad que preside Miguel Acevedo, quien además es director de AGD, Aceitera General Deheza, otra de las grandes exportadoras del rubro de Vicentin.

La deuda por impuestos de Vicentin llega a los $ 9.500 millones

En el caso de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), emitieron un comunicado en el que rechazan la intervención y el proyecto para expropiar Vicentin. "No se ha respetado un principio básico de la seguridad jurídica por cuanto no es facultad del Poder Ejecutivo intervenir una empresa que se encuentra en concurso de acreedores", agrega la entidad, que marca como "un grave error que debe subsanarse" la estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador.

El economista y presidente del Consejo de Empresarios Nacionales, Pablo Challú, consideró que “la reactivación económica debe provenir del sector privado, de las empresas, porque ahí es donde existen posibilidades reales de reactivación, donde debe recaer el esfuerzo y donde es más fácil lograrlo”. “Un plan de inversiones del sector público, sería un camino equivocado con el extraordinario déficit fiscal actual”, destacó.

Otro de los integrantes de la dirección de la UIA, José Urtubey, de Celulosa Argentina, en cambio, consideró que se trata “de un salvataje previsto en la Constitución” y descartó una "venzuelización" de la economía argentina. “Estamos frente a una empresa en problemas y el Estado se hace cargo. Pero no es que el Estado se queda con las joyas de la abuela“, enfatizó el empresario en declaraciones radiales.

Urtubey también elogió al interventor designado por el Gobierno, Gabriel Delgado: “lo conozco, es un profesional sumamente destacado y capacitado en la agroindustria“, subrayó.

Para economistas, la expropiación de Vicentin no va a bajar los precios internos

El presidente Alberto Fernández consignó que la empresa sería un caso testigo para el sector agroexportador, lo que hace prever que el Estado podrá tener algo de presión a la hora de promover la liquidación de exportaciones, que hoy vienen en caída. Podría ganar una fuente de dólares, en el caso de una empresa que exporta por unos US$ 4.000 millones al año. Para Challú, en cambio, la inversión en Vicentin "consumiría reservas e iría en contra de los equilibrios macroeconómicos necesarios para que haya una verdadera reactivación”.

"Es absolutamente necesario que se clarifiquen la importancia y necesidad de la intervención de la firma Vicentín y su posible expropiación. Hasta el momento, las explicaciones dadas no despejan todos los interrogantes de la operación. El Estado se hará cargo de los pasivos de la empresa? Si es así, cómo se va a transferir luego a YPF donde hay participación de otros privados?", planteó sobre los interrogantes que siguen abiertos para los representantes del sector privado. El proyecto que se presentará en el Senado detalla que la expropiación se pagará con la deuda de AFIP y el Banco Nación, pero abre la puerta a emisiones de bonos.

Masivo banderazo y abrazo simbólico contra la estatización de Vicentin

“El Presidente sostuvo que no hay en marcha una política de expropiaciones, entonces si lo que se trata es de una empresa testigo, el Gobierno debería aclarar si hay una política al respecto y si en otros segmentos significativos del mercado también van a tener empresas testigo?”, finalizó el ex secretario de Comercio y ex asesor de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. El mandatario descartó hoy nuevos casos de estatizaciones o expropiaciones.