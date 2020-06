El ex ministro de Interior bajo la gestión de Cambiemos, Rogelio Frigerio, cuestionó hoy la intervención que el gobierno de Alberto Fernández anunció sobre la cerealera Vicentin. "Hay que salvar al entramado productivo, no socializar la deuda de un grupo empresario", aseguró.



Para Frigerio, la intervención y expropiación de Vicentín, representó una "enorme preocupación" ya que dijo tener una "posición contraria a la medida, y deja en evidencia que nos cuesta aprender de los errores del pasado".

En declaraciones a Radio La Red, el exfuncionario manifestó: "¿Cuál es la urgencia del DNU? La única urgencia hoy es salvar vidas, y salvar las fuentes de trabajo de las empresas que se complicaron por la pandemia, es decir, que afectaron su desarrollo por factores exógenos, no por sus errores de gestión y managment. Vicentin no es el caso. Está en concurso desde hace meses".

En esa línea, consideró que si hoy "sobra un peso en el Estado", hay que usarlo para "ayudar a los monotributistas y sostener a las pymes". "Los recursos y la energía del Estado deben estar puestos en salvar al entramado productivo, y no socializar un problema de un grupo empresario que tiene que arreglar por las suyas las consecuencias de las malas decisiones que tomaron", advirtió.

Además, precisó que la intervención también afecta las reglas de juego. "Todos los países que respetan las instituciones y que tienen reglas de juego claras les va bien, aquellos que no lo hacen, les va mal".

Y agregó: "Este es un caso de una empresa privada concursada. La justicia es la que tiene que encargarse de mantener las fuentes de trabajo y la continuidad de la empresa. Y de acuerdo a nuestras leyes, el poder ejecutivo no puede intervenir en una empresa privada que ya está bajo la administración judicial. Sobre todo porque puede interpretarse como una confiscación de bienes y después el estado podría perder un juicio millonario, como ha ocurrido en tras expropiaciones".

Por eso Frigerio argumentó que "no aprendemos más de los errores. Cuando se confiscó Aguas Argentinas, todos los contribuyentes y los trabajadores pagamos 250 millones de dólares del juicio perdido. Lo mismo sucedió con Aerolíneas Argentinas, y eso nos costó casi 350 millones de dólares. Y luego expropiamos YPF que nos costó 5 mil millones de dólares y aún tenemos un juicio pendiente en el CIADI. Todas estas empresas las bancan los contribuyentes. ¿Quién piensa en ellos cuando un funcionario toma estas decisiones?".

En otro orden, se refirió a las denuncias por espionaje bajo la era Macri: "No tengo elementos ni información precisa para contestar con fundamentos. Si ocurrió, me parece un hecho lamentable. En la Argentina tenemos que dejar atrás y para siempre las tareas de espionaje que no estén avaladas por la justicia y que no estén vinculas casos de terrorismo y narcotráfico".

Y sostuvo que para opinar de este tema hay que esperar a que avance la justicia y la investigación. "Cuando concurran Horacio (Rodríguez Larreta), (Emilio) Monzó, (María Eugenia) Vidal, (Diego) Santilli y (Nicolás) Massot a la justicia vamos a saber mejor de que se trata este tema. Opinar sobre lo que sale en los medios me parece imprudente porque es un tema muy sensible y delicado".

J.D. /