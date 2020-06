Para economistas, la expropiación de Vicentin no va a bajar los precios internos

Para los economistas consultados por PERFIL, la expropiación de Vicentin no va a ayudar a bajar el precio interno de los alimentos, con lo cual desestimaron el argumento esgrimido por la senadora del Frente de Todos, Anabela Fernández Sagasti.

La legisladora cercana a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quien le acercó la propuesta al presidente Alberto Fernández, afirmó que “es una decisión histórica y crucial para lo que viene en la nueva normalidad en la Argentina, ya que en lo cotidiano nos va a beneficiar porque los precios de los alimentos empezarán a valer por el producto del trabajo y no estarán sujetos a la especulación financiera de algunos”, al justificar la iniciativa en declaraciones radiales y televisivas.

Consultado sobre el eventual efecto en el precio de los alimentos que podría tener la medida, el economista Gabriel Rubinstein dijo a PERFIL que “en principio no tendría por qué tener un impacto, ellos exportan soja, no se entiende ese argumento” y opinó que “es el tipo de explicación ideológica que no tiene ningún asidero”-

En ese sentido, el economista explicó que el precio de los alimentos contempla “costos laborales, el costo del dólar, más los márgenes más comunes, hay mercados más competitivos y menos competitivos”.

“Eso hace a cómo se forman los precios, y que Vicentin este en manos del estado o en manos privadas no cambia la aguja, es un argumento ideológico que carece de validez científica, es una frase hueca decir que porque expropias una empresa van a cambiar el precio de los alimentos en el país”, replicó

Por su parte, Juan Pablo Di Iorio, de ACM,consideró que “el efecto sobre los precios será practicamente nulo” y alegó dos cuestiones.

“En primer lugar, es una empresa de trading de cereales, fundamentalmente de exportación por lo que el precio está sujeto al valor internacional, y siendo que Argentina no es un país suficientemente grande, no tienen poder de alterar el precio”, fundamentó.

En ese marco, especuló que “la única forma de cambiar el precio interno es a traves de retenciones o si bien centralizan la compra al igual que la junta de granos, pero ese seria hacer un paso mas allá”.

“Por otro lado, Vicentin es una empresa que se dedica fundamentalmente a la soja, por lo que tiene poca relevancia en los productos de consumo masivo de Argentina”, señaló.

Martín Vauhthier, de Eco Go, acordó que si bien Vicentin “es una empresa relevante, tiene una participación que no es mayoritaria en el sector con lo cual tampoco tiene esa capacidad de fijar precios” de los alimentos.

En sintonía, Fausto Spotorno, economista jefe de Ferreres, sostuvo que “no va a tener impacto en el precio de los alimentos, Vicentin no es un gran operador en el mercado alimentario local, es un operador de granos, opera con commodities y están atados al mercado internacional”.

“Nos va a costar a los contribuyentes plata como todas las estatizaciones de los gobiernos y en realidad nos van a salir más caro los impuestos así que probablemente impacte en el precio de los alimentos, subiéndolo”, ironizó.

Por su parte, Guido Lorenzo, de LCG, juzgó que “la senadora está poniendo el carro delante del caballo, no hay especulación en el mercado de granos cuando hay una política cambiaria clara, la especulación surge por el mal manejo del BCRA”.

De todos modos, estimó que “si, se pueda bajar el precio doméstico de los granos si está dispuesto a administra el comercio exterior, simplemente exportandomenos y vendiendo más domésticamente”.