La deuda por impuestos de Vicentin llega a los $ 9.500 millones

El Gobierno se prepara para enviar el proyecto para la expropiación de Vicentin al Senado, donde se anticipa parte de la forma de pago: se tomarán en cuenta las deudas con el fisco y la banca pública, aunque también habrá que emitir bonos. Por impuestos, la deuda llega a los $ 9.549 millones, según detallan los números que tuvo en cuenta el presidente Alberto Fernández a la hora de decidir la intervención.

El saldo oficial a favor del Estado por "conceptos impositivos y aduaneros asciende a $ 9.549.998.272,61", especifica el informe al que tuvo acceso Perfil. "Esto no coincide con la presentación de la concursada que denuncia una deuda impositiva y aduanera de $ 1.655 millones", aclara.

Las deudas se explican principalmente por conceptos aduaneros que representarían el 94,4 % de las agrupadas como “impositivas y aduaneras” mientras que las deudas con la DGI-AFIP abarcan un 4%. Las principales obligaciones impagas son por la liquidación de exportaciones. La firma representa ventas al exterior por unos US$ 4.000 millones al año.

En el Primer informe sobre la Situación de la Firma Vicentin del Director del Banco de la Nación, Claudio Lozano, de enero pasado, se apunta a “las notificaciones de deuda que la empresa ha recibido del Estado Argentino, principalmente por la falta de liquidación de retención de exportaciones de periodos anteriores. Esos montos no fueron contemplados en la presentación ante la Justicia tras el "stress financiero".

Retenciones y divisas. En 2012, la Aduana de San Lorenzo (en Santa Fe) intimó a la firma a ingresar US$ 28.534.169 en concepto de “diferencias de derechos de exportación”. Entre noviembre del 2012 y enero del 2013 siguieron llegándole notificaciones a la empresa por el mismo concepto, con un monto de US$ 8.899.320. En ambos casos la empresa se presentó a la Justicia solicitando la nulidad de las actuaciones por estar viciadas de “nulidad absoluta”. Según detalla el informe que le acercaron al Presidente de la Nación, la empresa, "por recomendación de sus asesores, no ha hecho previsión legal por este litigio fiscal".

Por otra parte, el 5 de abril del 2013 la Aduana de San Lorenzo volvió a la carga y abrió un sumario contra la empresa por “presunta” falta de liquidación de divisas provenientes de exportaciones para operaciones de período 2012 – 2013, por una multa de $ 426,5 millones. "Se terminó la etapa de alegato y de prueba y a la espera de la sentencia, la empresa tampoco ha realizado ninguna previsión por este litigio fiscal", recapitulan los datos que tomó en cuenta el Ejecutivo.

En el caso de las retenciones no liquidadas ellas en total suman poco más de U$S 37 millones, lo que al tipo de cambio actual, da un monto de $2.200 millones, a los que hay que agregar los $426,5 millones. Los $2.700 millones de deuda "aproximadamente representan el 24% de los saldos que la empresa tiene disponible como parte de los resultados no asignados de periodos anteriores", detalló el informe de Lozano.