El Nación aprobó casi un crédito por día a Vicentin en el último mes de gestión de Macri

El endeudamiento de Vicentin en el Banco Nación se duplicó entre 2015 y 2019. Pasó de US$ 150 millones a más de US$ 300 millones. La mayor parte de los créditos se sumó en el último año. Tan sólo en noviembre, recibió US$ 86,6 millones en créditos para prefinanciación de exportaciones, a razón de casi uno por día.

Fueron 28 créditos sobre un total de 72 en el año. De esta forma, el 40% se aprobó pocos días antes de que la empresa se declarara en ‘estrés financiero’ el 5 de diciembre.

Así se desprende de los datos que analizó el Gobierno para la intervención pero están también en la investigación que se lleva adelante por la gestión del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri en relación a la empresa. A febrero de este año, la deuda de Vicentin con la banca pública llegaba a $ 18.182 millones. Los montos de los créditos oscilaron entre US$ 1 millón a US$ 5 millones. Esa deuda en pesos se calculó con un tipo de cambio de $ 60 por dólar.

Mientras espera la expropiación, el kirchnerismo investigará la deuda de Vicentín

Durante la gestión de Javier González Fraga en el BNA se autorizó la ampliación de los créditos, que llegaron a $ 18.000 millones. El ex funcionario activó un seguro del Banco para la cobertura de sus gastos de defensa en la causa penal, según publicó Ambito. La imputación estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita por "otorgamiento irregular de créditos" e involucra también a los directivos de Vicentin, Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

"Los 18.600 millones de pesos que se le dio a Vicentin sin ninguna garantía se terminó de dar después de que (Mauricio) Macri perdiera las PASO y la cesación de pago fue en diciembre de 2019. Por eso van a tener que explicar varias cosas”, advirtió la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, en referencia a la deuda que se contrajo durante el gobierno anterior.

El directorio de Vicentin tomó contacto con la intervención

Al mismo tiempo, el Grupo Vicentin, a través de tres empresas, fue el principal aportante de la campaña presidencial de Juntos por el Cambio en 2019: cada firma aportó $ 4,5 millones, dejando un total de $ 13,5 millones para las PASO. Ya en octubre, agregó otros $ 5,5 millones mediante Friar para las elecciones generales, según datos de la Comisión Nacional Electoral.

Para el actual director del BNA, Claudio Lozano, los créditos fueron autorizados por la línea gerencial, no por el directorio. En el entorno de González Fraga relataron cómo llegaban los llamados de Casa Rosada para facilitar los créditos cuando los empresarios iban a quejarse al despacho presidencial.

