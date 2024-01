Día 36: Milei y la patocracia

"¿Qué peso tienen las personas en la historia? ¿Qué sucedería si un movimiento, un partido político o más aún, una nación, fuesen conducidos por un psicópata? Es decir, una persona que goza de hacer sufrir al otro, manipuladora, incapaz de sentir culpa. Si una sociedad elige a una persona así para conducir su destino, ¿habla de un masivo engaño o de una sociedad que también está enferma?", se preguntó Jorge Fontevecchia en el inicio de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 15 de enero del 2024.

El psiquiatra polaco Andrzej Łobaczewski (1921-2008) intentó dar respuesta a estas preguntas. Él describió como patocracia al proceso mediante el cual los psicópatas influyen en el avance de la injusticia social, abriéndose paso hacia el poder. Etimológicamente, patocracia es el gobierno de lo patológico. Además, Lobaczewski es el inventor de la ponerología, el estudio interdisciplinario de las causas de períodos de injusticia social, donde el psicópata es un factor clave.

Para Łobaczewski el comunismo era una patocracia y, como los extremos se tocan, puede ser lo mismo un extremo izquierdo de autarquía con un extremo derecho. Finalmente, se parece el anarcocapitalismo con el anarquismo, extremadamente trotskista de izquierda

La patocracia es una enfermedad de grandes movimientos sociales seguidos por sociedades enteras, así como naciones e imperios. Durante el transcurso de la historia de la humanidad, ha afectado a movimientos sociales, políticos y religiosos, al igual que a las ideologías que la acompañan.

¿Estamos frente a una patocracia en nuestro país? ¿Puede ser que a veces busquemos lógicas políticas y económicas dónde no las hay, y sea sólo una patología? Hay muchos hechos, actitudes y declaraciones del Presidente que nos plantean no abandonar esta posibilidad. .

Características de una personalidad psicopática

Para el doctor Robert Hare, investigador sobre psicología criminal, los criterios que definen a la personalidad psicopática pueden evaluarse mediante una lista de veinte características denominadas PCL-R (psychopathy checklist-revised, es decir, “lista revisada de verificación de la psicopatía’).

Estas descripciones tuvieron como base el trabajo de Cleckley para definir la psicopatía a través de una serie de síntomas interpersonales, afectivos, y conductuales. Los síntomas que exhiben los psicópatas son, según Hare, los siguientes:

Gran capacidad verbal y un encanto superficial.

Autoestima exagerada.

Constante necesidad de obtener estímulos, y tendencia al aburrimiento.

Tendencia a mentir de forma patológica.

Comportamiento malicioso y manipulador.

Carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento.

Afectividad frívola, con una respuesta emocional superficial.

Carencia de empatía. Crueldad e insensibilidad.

Estilo de vida parasitario.

Falta de control sobre la conducta.

Vida sexual promiscua.

Historial de problemas de conducta desde la niñez.

Falta de metas realistas a largo plazo.

Actitud impulsiva.

Comportamiento irresponsable.

Incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre sus propios actos.

Historial de muchos matrimonios de corta duración.

Durante una entrevista en Radio Mitre, Javier Milei, sostuvo que el déficit cero no se negocia: “Si la ley no avanza, el ajuste sería mayor”. De esta manera, se observa que la táctica discursiva del Presidente en relación al tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso es bastante manipuladora.

Primero empezó a asignarle a los diputados la culpa de la inflación. Todavía no había empezado la discusión en la Cámara baja y ya planteaba que la inflación subía por la desconfianza que generaba que los diputados no traten la ley de manera exprés.

Luego, los trató de coimeros. Afirmó que los diputados no aprueban en tiempo récord una ley de cientos de artículos, que transforma estructuralmente el país porque supuestamente reciben coimas. Ahora, si no se aprueba la ley, el ajuste va a ser más fuerte.

Es una suerte de extorsión permanente, en la que el Presidente hace uso de un momento de fortaleza política por haber asumido recientemente para culpar al Congreso de un dolor que él mismo le causa a la sociedad. Asimismo, el Presidente planteó una polémica en relación al gobernador de La Rioja: “Si Quintela gasta la plata para pagarle a Lali Espósito y no para pagarle a la policía, no es un tema nuestro”

Es obvio que los problemas de las provincias no tienen que ver con las contrataciones a artistas. Hay provincias que no pueden sobrevivir fiscalmente sin la coparticipación y que su entramado productivo no logra responder a la cantidad de personas que necesitan trabajar.

Esto no se resuelve de la noche a la mañana y el ajuste como única vía tal vez tampoco sea la mejor solución. Pero lo que interesa resaltar, es el carácter cínico de la declaración. El Presidente sabe que aunque no se contrate a Lali Esposito, no se resolvería ningún problema. Sin embargo, lo dice igual.

Además, el mandatario sabe que periodistas, economistas, políticos y cualquier persona que le interese las noticias políticas, saben lo mismo. Sin embargo, miente para instalar un sentido común antipolítica y antioposición sin ningún tipo de escrúpulos ni vergüenza.

Por otro lado, el jefe de Estado retomó la idea de los argentinos de bien y destacó que, por primera vez, el que pierde con el ajuste es el sector público. En esa línea, explicó que a pesar de haber aumentado los impuestos en dos puntos del PBI, también ha eliminado el impuesto inflacionario en cinco puntos al PBI, lo que resulta en una devolución neta de tres puntos al sector privado.“Es un nuevo paradigma”

El contenido de esta larga explicación es que si estás sufriendo el ajuste es porque no estás dentro de la población de “los argentinos de bien”. Es un argumento completamente falaz. La devaluación de Caputo la pagan todos los que viven en pesos y mucho más quienes tienen bajos ingresos que no perciben aumentos o que los perciben muy por debajo de la inflación.

Lo mismo con el ajuste fiscal vía inflación que hizo Milei: los trabajadores que sean usuarios de salud y educación pública están pagando el ajuste. Para él, primero, está el ajuste, generando algún dolor en la sociedad. Luego construye un discurso en el que se intenta instalar que ese ajuste es culpa del Congreso o responsabilidad de quien lo está sufriendo “por no ser un argentino de bien”.

Las responsabilidades de la alta inflación

Esta forma de construir el discurso de Milei es imitada por el resto de funcionarios o aliados del Gobierno. Esto se ve claramente en la narrativa del vocero presidencial, Manuel Adorni. “Cada punto de inflación es responsabilidad de la gestión anterior”.

Siguiendo esa línea, José Luis Espert expresó que “la culpa 100% de este número de inflación de diciembre es de Sergio Massa, a partir del plan platira”. Aunque la realidad es que la responsabilidad del 135% sí es del gobierno anterior, pero el otro 80%, agregado, es del propio Milei.

A pesar de que Patricia Bullrich, Luis Petri forman parte del Gobierno y que Federico Sturzenneguer haya hecho el trabajo de revisar las cientos de leyes que habría que modificar o derogar, no es cierto que Javier Milei esté llevando adelante la estrategia de Juntos por el Cambio en materia económica. Prueba de esto es que Melconian, quién iba a ser el ministro de Economía si ganaba Patricia Bullrich, no forma parte de este gobierno e incluso lo critica.

En la columna del Diario Perfil del sábado se planteó que para Melconian y su socio Rodolfo Santangelo, quien iba a presidir el Banco Central, tampoco es cierto que la Argentina estuviera camino a la hiperinflación sino que, por el contrario, es el propio Milei quien la impulsa.

Es que hasta su triunfo en las PASO el índice mensual de inflación era 6% en junio, y 6,3% en julio, saltando tras su triunfo a 12,4% en agosto y 12,7% en septiembre para volver a bajar en octubre a 8,3%, cuando Milei pierde en primera vuelta, para volver a subir tras su triunfo en el balotaje a 12,8% en noviembre y 25,5% en diciembre.

Empíricamente es lógico asignar cada salto de inflación a la devaluación que se produce frente a cada triunfo electoral de quien propone el camino hacia una dolarización: el 20% de Massa tras las PASO, cuando decía que el FMI pedía un 100% y finalmente el 118% del propio Milei ya en funciones.

Siguiendo esta lógica, no sólo que la inflación no es enteramente culpa de la gestión anterior, sino que la inflación actual tiene mucha responsabilidad de Milei, quien la promueve como parte de su proceso de la licuación.

De demanda agregada a inflación agregada

Esta actitud ante la vida de renegar de la realidad e intentar manipularla o cambiarla forzosamente es un rasgo de la psicopatía. Para Freud, los neuróticos tienen una relación con la realidad que es la aceptación con sufrimiento. Frente a los reveses de la vida, el neurótico sufre y tiene síntomas.

El psicótico, frente a los problemas que genera la existencia, se recuesta en su delirio. Es lo que comúnmente se denomina como locura. El psicópata perverso, reniega de esta realidad y la transgrede. Si bien hay estructuras psíquicas perversas que no le hacen daño a nadie, como los fetichistas, hay otro gran sector de los perversos que sí son dañinos y son los que llamamos psicópatas. Personas que gozan con el sufrimiento del otro.

Gustavo González, en su columna del domingo en Diario Perfil, se pregunta sobre la cabeza del Presidente, reparando en un hecho que fue tomado por las redes, pero los analistas políticos le dieron poca atención.

La periodista Silvia Mercado de La Nación+ dijo que los perros del Presidente ya estaban en La Quinta de Olivos. Un dato de color, menor. El Presidente se enfureció y comenzó a denigrarla en público. “Falso. Es escandalosa la impunidad con la que inventan y operan mentiras algunos periodistas (en especial la que emite la noticia, quien hace este tipo de cosas regularmente). Ninguno de mis perros está en Olivos”, lanzó.

Frente a un dato menor y una crisis económica muy importante, podría no haber contestado. Sin embargo, el Presidente se detiene para contestarle en redes sociales. González pregunta si el Presidente se enoja tanto por tener que desmentir una información menor, ¿qué sucedería si el Congreso le votase en contra de La Ley Ómnibus o el DNU?

“No sabemos si efectivamente esto es o no una patocracia. Sí sabemos que los desequilibrios e impulsos del Presidente están jugando un papel negativo en la marcha del país. Esperemos estar equivocados en toda esta apertura y darnos cuenta en los meses que vienen que no nos gobiernan unos psicópatas”, concluyó el conductor del ciclo.

